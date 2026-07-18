مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال، كثّفت تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب محلي، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إدارة التعاون بشأن التعاقد مع محمد محزري، بعدما اصطدمت المفاوضات بعدد من الشروط التي لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فقد وضعت الإدارة الهلالية عدة أسماء على طاولة الخيارات، يتقدمها سعود الراشد لاعب الحزم، و عبد العزيز الفرج لاعب الدرعية، إلى جانب عواد دهل لاعب الاتفاق، تحسباً لتعثر المفاوضات مع التعاون، في إطار رغبة الجهاز الفني في حسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، تسير المفاوضات مع محمد الصرنوخ، ظهير الفتح، بصورة إيجابية، وسط تقدم ملحوظ في الإجراءات، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد ملف اللاعبين الراحلين، فلا يزال الراتب السنوي المرتفع للجناح البرازيلي مالكوم يمثل العقبة الأبرز أمام انتقاله إلى الأندية الخارجية التي أبدت رغبتها في ضمه، إذ لم تتمكن تلك الأندية حتى الآن من الوصول إلى صيغة مالية تتناسب مع قيمة عقد اللاعب.

كما يواجه المدافع علي البليهي وضعاً مشابهاً، حيث يقف راتبه السنوي، البالغ نحو 13 مليون ريال، عائقاً أمام انتقاله إلى أندية محلية مهتمة بالحصول على خدماته، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الهلال، ما يجعل مستقبله مع الفريق مرهوناً بالتوصل إلى حلول مالية ترضي جميع الأطراف.