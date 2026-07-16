عودة سام كير تشعل ليلة تاريخية لكرة القدم النسائية في نيويورك

احتفل نادي جوثام إف سي بعودة مهاجمته الأسترالية سام كير بفوز ثمين 1-صفر على واشنطن سبيريت، أمام حشد جماهيري قياسي لفعالية رياضية نسائية في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، في مشهد جسد الطفرة المتواصلة التي ​تعيشها كرة القدم النسائية خلال صيف استثنائي تعيشه الولايات المتحدة.

وقالت رابطة الدوري الأميركي للسيدات إن أكثر من 42 ألف تذكرة بيعت للمباراة التي أقيمت في معقل فريق نيويورك ميتس المنافس في دوري البيسبول الأميركي. واستمر المشجعون في التوافد إلى المدرجات رغم طبقات الدخان الكثيف التي غطت الأجواء نتيجة حرائق الغابات المندلعة في أونتاريو.

وتجاوز الحضور الجماهيري للمباراة أعداد الجماهير التي تابعت نهائي فردي السيدات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2023، والذي شهد حضور أكثر من 28 ألف متفرج لمشاهدة الأميركية ‌كوكو غوف وهي ‌تحرز لقبها الكبير الأول.

وشكل هذا الإقبال اللافت مؤشراً ​مشجعاً ‌لنادي ⁠جوثام، وجاء ​بعد أيام ⁠قليلة من إعلانه الانتقال من ملعبه الحالي في ضواحي نيوجيرسي إلى ملعبه الجديد في كوينز، المقابل لملعب سيتي فيلد، اعتباراً من عام 2028.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الخطوة النادي فرصة استقطاب أعداد أكبر من الجماهير وتعزيز حضوره في واحدة من أكبر الأسواق الرياضية الأميركية.

وقالت مفوضة الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات، جيسيكا بيرمان، للصحافيين: «نعلم أن الاستثمار يؤتي ثماره، وأن الجماهير ستأتي عندما توفر لها البنية التحتية المناسبة، وما نشهده اليوم خير ⁠دليل على ذلك».

وأضافت: «أكثر ما يعجبني في هذه الليلة أنها ‌ليست مجرد صفقة تجارية أو حدث لمرة واحدة، ‌بل تمثل بداية علاقة جديدة بين هذا الفريق ومنطقة ​كوينز». وتابعت: «نحن نعلم أن هناك قاعدة جماهيرية ‌كبيرة هنا تتطلع إلى متابعة أفضل مستويات كرة القدم في العالم».

وساهمت الطفرة الحالية في ‌شعبية كرة القدم بالولايات المتحدة في تسجيل أرقام قياسية للحضور الجماهيري خلال النسخة الموسعة الحالية من كأس العالم للرجال، بينما تتصاعد الأجواء الحماسية مع اقتراب المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.

ومن المتوقع أن ‌تضيف عودة كير، القادمة من تشيلسي الإنجليزي، مزيداً من القوة إلى خط هجوم جوثام، بطل الدوري مرتين.

وسجلت روز لافيل، ⁠المتوجة مع المنتخب ⁠الأميركي بلقب كأس العالم للسيدات 2019، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37، بعدما مررت الكرة بين ساقي المدافعة تارا رود قبل أن تسددها ساقطة فوق حارسة مرمى واشنطن سبيريت، ساندي ماكيفر.

وازداد حماس الجماهير عندما دخلت كير بديلة في الدقيقة 64، لتسجل أول ظهور لها بقميص جوثام بعد سنوات من النجاحات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. وبالنسبة للمشجعين القدامى، بدا المشهد وكأنه استعادة لذكريات الماضي، إذ سبق للمهاجمة الأسترالية أن دافعت عن ألوان النادي بين عامي 2015 و2017، عندما كان ملعب يورتشاك فيلد، الذي يتسع لنحو خمسة آلاف متفرج، المقر الرئيسي للفريق.

وقالت بيرمان: «من نواحٍ كثيرة، يبدو الأمر كأن الدائرة قد اكتملت بعودة سام كير إلى هنا وتمكنها ​من خوض هذه التجربة في ليلتها الأولى». وأضافت: «إنها ​تخوض التجربة الآن مع نسخة جديدة من نادي جوثام، وفي بيئة تختلف تماماً عن الواقع الذي كان سائداً في الدوري الأميركي للسيدات خلال السنوات الماضية».