نوريس يتعرض لعقوبة التراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق بلجيكا

سيعاقب بطل العالم فورمولا 1 لاندو نوريس بالتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يوم الأحد، بعد استهلاك السائق البريطاني وفريق مكلارين للحد الأقصى المسموح به من مكونات وحدة الطاقة، وتحديداً بعد تخطي الحصة المحددة لوحدة إلكترونيات التحكم.

وكان نوريس أول المنطلقين في السباق العام الماضي، إلا أن مكلارين عانى من تراجع في الأداء هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الثالث في بطولة الصانعين خلف مرسيدس وفيراري المتصدرين. ويسمح للسائقين باستخدام ثلاث وحدات لإلكترونيات التحكم خلال الموسم الواحد، ويعد هذا التغيير تجاوزاً للحد المسموح به، ما يستوجب فرض العقوبة تلقائياً.

وأوضح مكلارين أن الوحدة الأولى تعرضت لعطل جسيم في الصين خلال مارس (آذار)، ما حرم نوريس من بدء ذلك السباق.

وتم تركيب الوحدة الثانية خلال جائزة اليابان الكبرى، التي أُقيمت أيضاً في مارس، قبل سحبها لإجراء إصلاحات عقب ظهور مشكلات خلال التجارب الحرة. ورغم إصلاحها، تعرضت الوحدة نفسها لاحقاً لعطل جسيم خلال التجارب في موناكو في يونيو (حزيران).

وقال الفريق: «على الرغم من أن وحدة إلكترونيات التحكم التي تم تركيبها في اليابان، واستخدمناها في جميع الحصص منذ سباق ميامي، عملت بكفاءة واعتمادية، فإن (مرسيدس-إيه إم جي هاي بيرفورمانس باورترينز) أدخلت منذ ذلك الحين سلسلة من التحسينات المتعلقة بالاعتمادية».

وأضاف: «لكن للاستفادة من هذه التحسينات، يتعين علينا تقبل عقوبة التراجع 10 مراكز عند الانطلاق لسيارة لاندو من أجل استخدام وحدة جديدة».

وتابع: «اخترنا تنفيذ هذا التغيير في بلجيكا، وهي حلبة تتيح فرصاً أكبر للتجاوز مقارنة بالسباقين التاليين في المجر وزاندفورت الهولندية».

وأكد مكلارين أنه يعتزم استخدام هذه الوحدة الرابعة خلال ما تبقى من منافسات الموسم.