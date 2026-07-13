فريق القادسية للسيدات ينهي علاقته بالمدربة كارملينا موسكاتو

أعلنت شركة نادي القادسية إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وقدمت شركة نادي القادسية بخالص الشكر والتقدير لكارملينا موسكاتو على ما قدمته من جهود وإسهامات خلال فترة عملها مع الفريق، مثمنةً ما بذلته من عمل واحترافية، ومتمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها التدريبية المقبلة.

يذكر أنه قد أعلنت شركة القادسية عن تعاقدها مع المدربة الكندية كارملينا يوليو (تموز) الماضي لتدريب الفريق الأول.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ حيث حصد 23 نقطة من 14 مباراة.