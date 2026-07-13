مدرب سينر: زفيريف سيمثل مشكلة في المستقبل!

قال مدرب النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً في تنس الرجال، إن الألماني ألكسندر زفيريف سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل للاعبه، وذلك بعد تألقه وظهور بمستوى مختلف في الفترة الماضية.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن سينر بذل جهداً كبيراً في مواجهة زفيريف في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، ونجح في قلب تأخره إلى فوز 7/6 و6/7 و3/6 و4/6 ليحافظ على لقبه.

وكان اللاعب الألماني يطارد سينر والإسباني كارلوس ألكاراس منذ أن بدأت منافسة الثنائي على صدارة تصنيف الرجال، لكنه بدا بعيداً عنهما بفارق كبير في الموسم الماضي، حيث لم يصل رصيده من النقاط إلى نصف رصيدهما.

وقال دارين كاهيل، مدرب سينر: «كنا نعلم جيداً أنه قادر على فعل ذلك، لكننا لم نعلم إلى متى سيواصل ذلك».

وأضاف: «حينما تحاول تقديم أفضل ما لديك في مواجهة سينر بالنهائي، فهذا أمر رائع، لقد لعب بشكل جميل وكاد أن يفوز بالمجموعة الثانية».

وأوضح كاهيل: «إذا واصل اللعب بالمستوى والأسلوب نفسيهما في التنس فسيمثل مشكلة بالفعل، لكن المشكلة ستصبح أكبر في المستقبل».

وتجاوز زفيريف، الإسباني ألكاراس، ليصبح في المركز الثاني في تصنيف الرجال وكان دخوله في المنافسة معهما هدفاً رئيسياً للاعب الألماني.