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مدرب سينر: زفيريف سيمثل مشكلة في المستقبل!

الإيطالي يانيك سينر يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
الإيطالي يانيك سينر يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
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مدرب سينر: زفيريف سيمثل مشكلة في المستقبل!

الإيطالي يانيك سينر يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
الإيطالي يانيك سينر يصافح الألماني ألكسندر زفيريف بعد نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)

قال مدرب النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً في تنس الرجال، إن الألماني ألكسندر زفيريف سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل للاعبه، وذلك بعد تألقه وظهور بمستوى مختلف في الفترة الماضية.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن سينر بذل جهداً كبيراً في مواجهة زفيريف في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، ونجح في قلب تأخره إلى فوز 7/6 و6/7 و3/6 و4/6 ليحافظ على لقبه.

وكان اللاعب الألماني يطارد سينر والإسباني كارلوس ألكاراس منذ أن بدأت منافسة الثنائي على صدارة تصنيف الرجال، لكنه بدا بعيداً عنهما بفارق كبير في الموسم الماضي، حيث لم يصل رصيده من النقاط إلى نصف رصيدهما.

وقال دارين كاهيل، مدرب سينر: «كنا نعلم جيداً أنه قادر على فعل ذلك، لكننا لم نعلم إلى متى سيواصل ذلك».

وأضاف: «حينما تحاول تقديم أفضل ما لديك في مواجهة سينر بالنهائي، فهذا أمر رائع، لقد لعب بشكل جميل وكاد أن يفوز بالمجموعة الثانية».

وأوضح كاهيل: «إذا واصل اللعب بالمستوى والأسلوب نفسيهما في التنس فسيمثل مشكلة بالفعل، لكن المشكلة ستصبح أكبر في المستقبل».

وتجاوز زفيريف، الإسباني ألكاراس، ليصبح في المركز الثاني في تصنيف الرجال وكان دخوله في المنافسة معهما هدفاً رئيسياً للاعب الألماني.

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يورغن كلوب سيصبح مدرباً للمنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يورغن كلوب سيصبح مدرباً للمنتخب الألماني (أ.ف.ب)
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مستقبل كلوب مدرباً للمنتخب الألماني يعتمد على مينتزلاف

يورغن كلوب سيصبح مدرباً للمنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يورغن كلوب سيصبح مدرباً للمنتخب الألماني (أ.ف.ب)

يرحب أوليفر مينتزلاف بأن يلعب دور الرجل الذي قد يجعل يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الألماني في الوقت الحالي.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، (50 عاماً)، العديد من التحديات في إدارة إمبراطورية الشركة الرياضية، ومقرها فوشل إم سي، النمسا.

في سباقات الفورمولا 1، يتمثل أسوأ سيناريو محتمل في رحيل ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات. ولا يزال فريق ريد بول بعيدا ًعن الفوز باللقب في الموسم الحالي.

وفي الرياضات الأخرى التي يتنافس فيها فريق ريد بول بفرقه الخاصة، لم تتحقق أكبر النجاحات أيضاً.

ولا تسير الأمور على ما يرام في إمبراطورية ريد بول الرياضية.

ومن المفارقات أن هذا ينطبق أيضاً على كرة القدم، رغم الدور المرموق الذي يضطلع به يورغن كلوب كونه رئيساً لقسم كرة القدم العالمية منذ أول يناير (كانون الثاني) 2025.

ويعتبر إعلان نادي لايبزيغ انفصاله عن المدرب أولي فيرنر بعد موسم مقنع في الدوري الألماني دليلاً على الصورة السلبية التي تعاني منها الشركة في مجال العلاقات العامة.

ومن المتوقع الآن أن يسمح مينتزلاف لكلوب، الوجه الإعلامي لريد بول، بالانتقال للعمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ووفقاً لتقارير من النمسا، فقد بدأ الاستياء يتسلل إلى نفوس البعض، فقد وصفت صحيفة «سالزبورغر ناخريشتن»، الصادرة من مدينة نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، عمل كلوب في ريد بول بأنه «فشل رياضي ذريع».

ويتأهب مينتزلاف لإجراء محادثات مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، ورئيس رابطة الدوري، هانز يواكيم فاتسكه، الثلاثاء.

واختتم ثنائي الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤخراً مفاوضات ناجحة مع كلوب خلال زيارة قصيرة إلى نيويورك بشأن توليه منصب مدرب المنتخب الوطني خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال.

وإذا توصل الثلاثي إلى اتفاق، فسيكون الطريق ممهداً أمام كلوب للانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم.

تشير التقارير إلى أن التركيز ينصب على الحلول الإبداعية. ولا يبدو أن رسوم انتقال كلوب هي القضية الرئيسية. كما أنه من غير المتوقع أن يستمر كلوب في العمل بصفته سفيراً لعلامة ريد بول التجارية. وتطرح أشكال أخرى من التعويض، مثل استضافة مباريات دولية في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزيغ.

قبل نحو عام ونصف العام، وصف مينتزلاف كلوب بأنه «بلا شك أهم صفقة في تاريخ ريد بول لكرة القدم»، حيث قال: «نتوقع منه إسهامات قيمة وحاسمة في المجالات الرئيسية لجعل الأندية، جماعياً وفردياً، أفضل».

وفي ريد بول، يتولى العداء السابق للمسافات المتوسطة والرئيس التنفيذي لنادي آر بي لايبزيغ، مينتزلاف، مسؤولية جميع الأنشطة الرياضية للشركة، وهي كثيرة: فريقان في سباقات الفورمولا 1، وأندية كرة قدم أخرى في الولايات المتحدة واليابان والبرازيل، وناديان لهوكي الجليد، بالإضافة إلى فريق دراجات هوائية يتطلع حالياً إلى تحقيق النجاح في سباق فرنسا للدراجات مع الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتز والبطل الأولمبي مرتين البلجيكي ريمكو إيفينبول.

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الرياضة رياضة عالمية

الياباني ماييدا يرغب في الانتقال إلى «البريميرليغ»

الياباني دايزن ماييدا مهاجم سيلتك الاسكوتلندي (رويترز)
الياباني دايزن ماييدا مهاجم سيلتك الاسكوتلندي (رويترز)
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الياباني ماييدا يرغب في الانتقال إلى «البريميرليغ»

الياباني دايزن ماييدا مهاجم سيلتك الاسكوتلندي (رويترز)
الياباني دايزن ماييدا مهاجم سيلتك الاسكوتلندي (رويترز)

قال الياباني دايزن ماييدا، مهاجم سيلتك الاسكوتلندي، إنه يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الدولي الياباني دخل آخر 12 شهراً من عقده مع سيلتك، واعترف الآيرلندي مارتن أونيل، مدرب الفريق، أن اللاعب قد يغادر النادي هذا الصيف.

وفي حديثه لإحدى القنوات اليابانية عبر «يوتيوب» قال المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً: «منذ أن انضممت إلى سيلتك وأنا مهتم باللعب في الدوري الإنجليزي، لقد شاهدت العديد من مبارياته، ولديّ رغبة كبيرة في اللعب هناك».

وأضاف: «لقد شاهدت كل المباريات حينما كنت في اليابان، لم أكن أشاهد المباريات على الإطلاق، لكنني حينما سافرت إلى الخارج كنت قادراً على مشاهدتها في نفس التوقيت؛ لذلك شاهدت مباريات الدوري الإنجليزي».

وحينما سئل عن طموحه في الدوري الإنجليزي أضاف ماييدا: «أعتقد أنه كلما كان المستوى مرتفعاً كان ذلك أفضل».

وقال أونيل في حديث مع الصحافيين هذا الأسبوع إن هناك إمكانية لمغادرة ماييدا، لكنه يأمل أن يكمل المهاجم صاحب الأدوار العديدة عامه الأخير في عقده.

ورفض سيلتك عرضاً من فولفسبورغ لضم المهاجم الياباني في أغسطس (آب) الماضي، في حين أنهى النادي الاسكوتلندي معاناته في سعيه للتعاقد مع مهاجم بعدما ضم الكولومبي كاميلو دوران من كارباخ الأذري.

وسجل ماييدا 33 هدفاً لسيلتك في موسم 2024/ 2025، ولعب دوراً كبيراً في فوز الفريق بالثنائية الموسم الماضي؛ إذ سجل تسعة أهداف في آخر سبع مباريات، كما سجل للمنتخب الياباني في شباك السويد بكأس العالم.

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الأرقام تكتب كلمة السر في مسيرة ميسي بالمونديال

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ (أ.ف.ب)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ (أ.ف.ب)
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الأرقام تكتب كلمة السر في مسيرة ميسي بالمونديال

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ (أ.ف.ب)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ (أ.ف.ب)

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كتابة فصل جديد في رحلته مع كأس العالم لكرة القدم، وذلك حينما يواجه المنتخب الإنجليزي في أتالانتا، الأربعاء.

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على أهم أرقام النجم الأرجنتيني في الحدث الأكبر.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وسجل سبعة أهداف منها هدفان في النهائي قبل الفوز على فرنسا في النهائي بضربات الترجيح.

وبدا للجميع أن هذا الفوز كان حافزه الأول الرغبة في تتويج ميسي باللقب قبل الاعتزال، لكنه لم يكتفِ بقيادة الفريق بالفوز باللقب لكنه عاد بعد أربعة أعوام ليقود الفريق مجدداً.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً ثمانية أهداف في البطولة هذا الصيف، وهو عدد الأهداف نفسه للفرنسي كيليان مبابي، ويتطلع لتحقيق ثنائية تاريخية.

ويظل لقب هداف كأس العالم واحداً من ألقاب فردية قليلة لم يتوج بها ميسي، وذلك بعدما تغلب عليه مبابي في النسخة الماضية، بعدما سجَّل مهاجم فرنسا ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي البطولة التي خسرها فريقه لاحقاً.

ويتسابق ميسي ومبابي على لقب الهداف في هذه النسخة أيضاً، مع تفوق مبابي مجدداً بتسجيل وصناعة الأهداف في عدد دقائق أقل.

ويحضر الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بلينغهام في الترتيب برصيد ستة أهداف، فيما خرج أحد المنافسين، النرويجي إيرلنغ هالاند من البطولة.

وفاز ميسي مرتين بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهذا الصيف أضاف العديد من الأرقام القياسية ويبتعد مبابي عنه بفارق هدف في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة التي يتصدرها ميسي برصيد 21 هدفاً ويبدو أنه سيحتفظ بهذا اللقب لفترة طويلة.

وتجاوز الثنائي الهداف التاريخي السابق للمسابقة، الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 هدفاً، فيما ارتقى كين في الترتيب برصيد 14 هدفاً.

وأصبح ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعبين يشاركان في ست نسخ بكأس العالم، متجاوزين الرقم الذي حققه الألماني لوثار ماتيوس الذي شارك في 25 مباراة بالمونديال، ويستعد ميسي للمباراة رقم 33 في تاريخه بالبطولة ليتجاوز رونالدو في عدد المباريات.

وسجل ميسي هدفاً واحداً فقط في ظهوره الأول بالبطولة في عام 2006 بألمانيا ولم يسجل أي هدف في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا لكنه عاد ليسجل أربعة أهداف في نسخة عام 2014 التي استضافتها البرازيل، الغريم التقليدي لمنتخب بلاده.

وفي نسخة 2018 بروسيا سجل هدفاً واحداً، فيما شهدت نسخة 2022 في قطر تسجيله أهدافاً أكثر مما سجله في كل النسخ الماضية مجتمعة، وقد خطى خطوة أخرى مماثلة في النسخة الحالية.

ورفع ميسي رصيده من ضربات الجزاء في نسخة 2022 إلى أربعة، لكنه أهدر ضربة واحدة وعادت تلك المشكلة للظهور مجدداً في النسخة الحالية.

وأضاع ميسي ضربة جزاء في المباراة التي فاز فيها الفريق على النمسا في دور المجموعات، ثم تصدى مصطفى شوبير، حارس منتخب مصر، لضربة في دور الستة عشر، الأمر الذي يعني أنه سجل أربع ضربات جزاء من أصل ثمانية احتسبت له.

لكن ميسي نجح في التسجيل في ضربات الترجيح بكأس العالم، مرتين أمام هولندا في 2014 و2022 وفي نهائي مونديال قطر أمام فرنسا.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء في المواجهة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام ألمانيا في دور الثمانية بمونديال 2006، حيث كان يبلغ من العمر 19 عاماً.

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