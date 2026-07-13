الأرقام تكتب كلمة السر في مسيرة ميسي بالمونديال

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كتابة فصل جديد في رحلته مع كأس العالم لكرة القدم، وذلك حينما يواجه المنتخب الإنجليزي في أتالانتا، الأربعاء.

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على أهم أرقام النجم الأرجنتيني في الحدث الأكبر.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وسجل سبعة أهداف منها هدفان في النهائي قبل الفوز على فرنسا في النهائي بضربات الترجيح.

وبدا للجميع أن هذا الفوز كان حافزه الأول الرغبة في تتويج ميسي باللقب قبل الاعتزال، لكنه لم يكتفِ بقيادة الفريق بالفوز باللقب لكنه عاد بعد أربعة أعوام ليقود الفريق مجدداً.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً ثمانية أهداف في البطولة هذا الصيف، وهو عدد الأهداف نفسه للفرنسي كيليان مبابي، ويتطلع لتحقيق ثنائية تاريخية.

ويظل لقب هداف كأس العالم واحداً من ألقاب فردية قليلة لم يتوج بها ميسي، وذلك بعدما تغلب عليه مبابي في النسخة الماضية، بعدما سجَّل مهاجم فرنسا ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي البطولة التي خسرها فريقه لاحقاً.

ويتسابق ميسي ومبابي على لقب الهداف في هذه النسخة أيضاً، مع تفوق مبابي مجدداً بتسجيل وصناعة الأهداف في عدد دقائق أقل.

ويحضر الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بلينغهام في الترتيب برصيد ستة أهداف، فيما خرج أحد المنافسين، النرويجي إيرلنغ هالاند من البطولة.

وفاز ميسي مرتين بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهذا الصيف أضاف العديد من الأرقام القياسية ويبتعد مبابي عنه بفارق هدف في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة التي يتصدرها ميسي برصيد 21 هدفاً ويبدو أنه سيحتفظ بهذا اللقب لفترة طويلة.

وتجاوز الثنائي الهداف التاريخي السابق للمسابقة، الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 هدفاً، فيما ارتقى كين في الترتيب برصيد 14 هدفاً.

وأصبح ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعبين يشاركان في ست نسخ بكأس العالم، متجاوزين الرقم الذي حققه الألماني لوثار ماتيوس الذي شارك في 25 مباراة بالمونديال، ويستعد ميسي للمباراة رقم 33 في تاريخه بالبطولة ليتجاوز رونالدو في عدد المباريات.

وسجل ميسي هدفاً واحداً فقط في ظهوره الأول بالبطولة في عام 2006 بألمانيا ولم يسجل أي هدف في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا لكنه عاد ليسجل أربعة أهداف في نسخة عام 2014 التي استضافتها البرازيل، الغريم التقليدي لمنتخب بلاده.

وفي نسخة 2018 بروسيا سجل هدفاً واحداً، فيما شهدت نسخة 2022 في قطر تسجيله أهدافاً أكثر مما سجله في كل النسخ الماضية مجتمعة، وقد خطى خطوة أخرى مماثلة في النسخة الحالية.

ورفع ميسي رصيده من ضربات الجزاء في نسخة 2022 إلى أربعة، لكنه أهدر ضربة واحدة وعادت تلك المشكلة للظهور مجدداً في النسخة الحالية.

وأضاع ميسي ضربة جزاء في المباراة التي فاز فيها الفريق على النمسا في دور المجموعات، ثم تصدى مصطفى شوبير، حارس منتخب مصر، لضربة في دور الستة عشر، الأمر الذي يعني أنه سجل أربع ضربات جزاء من أصل ثمانية احتسبت له.

لكن ميسي نجح في التسجيل في ضربات الترجيح بكأس العالم، مرتين أمام هولندا في 2014 و2022 وفي نهائي مونديال قطر أمام فرنسا.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء في المواجهة التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام ألمانيا في دور الثمانية بمونديال 2006، حيث كان يبلغ من العمر 19 عاماً.