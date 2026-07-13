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الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو يرفع وتيرة تحضيرات النصر بحصتين تدريبيتين

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
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بوستيكوغلو يرفع وتيرة تحضيرات النصر بحصتين تدريبيتين

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)

رفع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو من وتيرة إعداد فريق النصر خلال معسكره الداخلي المقام في أبها، بعدما فرض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على ملعب منشأة نادي ضمك. ويسعى بوستيكوغلو إلى استغلال فترة المعسكر للتعرف بصورة أكبر على إمكانات جميع اللاعبين، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العناصر الشابة المنضمة إلى المعسكر، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم قبل الاستقرار على القائمة التي ستواصل المرحلة المقبلة من البرنامج الإعدادي.

وشهدت الحصتان تنفيذ تدريبات لياقية وتمارين فنية وتكتيكية، ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وشارك في التدريبات عدد من أبرز لاعبي الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني مارتينيز، وحارس المرمى البرازيلي بينتو.

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الرياضة رياضة سعودية

فريق القادسية للسيدات ينهي علاقته بالمدربة كارملينا موسكاتو

الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
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فريق القادسية للسيدات ينهي علاقته بالمدربة كارملينا موسكاتو

الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)

أعلنت شركة نادي القادسية إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وقدمت شركة نادي القادسية بخالص الشكر والتقدير لكارملينا موسكاتو على ما قدمته من جهود وإسهامات خلال فترة عملها مع الفريق، مثمنةً ما بذلته من عمل واحترافية، ومتمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها التدريبية المقبلة.

يذكر أنه قد أعلنت شركة القادسية عن تعاقدها مع المدربة الكندية كارملينا يوليو (تموز) الماضي لتدريب الفريق الأول.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ حيث حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي

المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (حسابه في إنستغرام)
المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (حسابه في إنستغرام)
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الفيصلي يتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي

المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (حسابه في إنستغرام)
المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (حسابه في إنستغرام)

قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط إن إدارة نادي الفيصلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أتمت الاتفاق النهائي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي (32 عاماً) لقيادة هجوم الفيصلي الصاعد حديثاً لدوري روشن للمحترفين لمدة موسم واحد. وسيكون التوقيع في معسكر الفريق في سلوفينيا الذي سينطلق، الثلاثاء، ولمدة 19 يوماً، والذي سيشهد صفقتين وهما الحارس الأجنبي والمدافع، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط». ويحرص مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس على أن تكون المجموعة والعناصر مكتملة من تعاقدات محلية وأجنبية قبل العودة إلى الرياض، وقبل بدء منافسات الدوري السعودي للمحترفين. يُذْكر أن المهاجم الفرنسي لعب مع نادي ستراسبورغ ونادي نيس ونيم أولمبيك ومثل نادي مونبلييه الفرنسي، وسيكون الدوري السعودي التجربة الأولى له، حيث يأمل أنصار الفيصلي نجاح صفقة اللاعب في أعقاب العودة للمنافسات في دوري الأضواء. يُذْكر أن الفيصلي حسم قبل يومين التوقيع مع المهاجم أحمد عبده الذي سيغادر مع بعثة الفريق غداً إلى سلوفينيا. وأيضاً التوقيع مع المدافع فواز ربيع وخالد الحربي، وتجديد عقد قائد الفريق محمد جحفلي وياسين برناوي والحارس محمد الحساوي.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يتفق نهائياً مع الجناح البرتغالي ترينكاو مقابل 45 مليون دولار

فرنسيسكو ترينكاو (رويترز)
فرنسيسكو ترينكاو (رويترز)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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الأهلي يتفق نهائياً مع الجناح البرتغالي ترينكاو مقابل 45 مليون دولار

فرنسيسكو ترينكاو (رويترز)
فرنسيسكو ترينكاو (رويترز)

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الجناح البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينغ لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سينضم قريباً للفريق.

وحسب الصحافي المختص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، يجري حالياً تبادل العقود بين الأهلي وسبورتينغ لشبونة، عقب الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 45 مليون دولار قيمة ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين دولار أخرى حوافز ومتغيرات.

ومن المنتظر أن ينضم ترينكاو إلى صفوف الأهلي ليكون بديلاً للنجم الجزائري رياض محرز، الذي يقترب بدوره من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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