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الرياضة رياضة سعودية

أندية الدوري السعودي تشكو بطء موافقات الاستقطاب… والرابطة: لا تأخير

قالت إنه لا يمكن تحميل البرنامج مسؤولية أي تأخير أو تعثر ناتج عن عدم استيفاء النادي للمتطلبات المعتمدة

هل هناك تأخير في موافقات الاستقطاب؟ (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
هل هناك تأخير في موافقات الاستقطاب؟ (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
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أندية الدوري السعودي تشكو بطء موافقات الاستقطاب… والرابطة: لا تأخير

هل هناك تأخير في موافقات الاستقطاب؟ (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)
هل هناك تأخير في موافقات الاستقطاب؟ (رابطة الدوري السعودي للمحترفين)

كشفت مصادر متعددة في عدد من أندية الدوري السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود بطء في صدور موافقات برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، ما تسبب في انهيار صفقات لدى أكثر من نادٍ من الأندية التابعة لوزارة الرياضة.

ووفقاً لحوكمة برنامج الاستقطاب، فإن الحصول على موافقة البرنامج للصفقات الممولة عن طريقه يُعد شرطاً أساسياً لإتمامها؛ إذ لا تسمح لجنة الاستقطاب، المكونة من خمسة أشخاص، بإتمام أي صفقة قبل مراجعتها واعتمادها.

وزعم أكثر من مصدر في الأندية أن التأخير في عملية المراجعة تسبب في انهيار أكثر من صفقة كانت قيد الدراسة، بعدما لم ينتظر اللاعبون انتهاء الإجراءات، ووقعوا مع أندية أخرى خلال فترة الانتظار. كما أفادت المصادر بوجود عدد من الصفقات المعلقة حالياً لدى لجنة الاستقطاب، رغم إكمال الأندية اتفاقاتها مع جميع الأطراف، مع تبقي موافقة البرنامج، وسط مخاوف لدى بعض الأندية من انهيار صفقاتها بسبب التأخر في الرد من لجنة استقطاب نخبة اللاعبين.

وتقوم اللجنة، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، بدراسة التكلفة المالية لكل صفقة، ولا تسمح للأندية بالتوقيع مع اللاعبين بمجرد الاتفاق على قيمة الانتقال والرواتب، بل تشترط تقييم اللاعب من حيث قيمة انتقاله وراتبه، ثم تحدد القيمة التي تعتمدها. وفي حال كان الاتفاق أقل من تقييم اللجنة، تتم الموافقة عليه، أما إذا كان أعلى، فتُخيَّر الأندية بين دفع الفارق من ميزانيتها الخاصة أو من مصادر تمويل أخرى، وليس من ميزانية النادي المخصصة ضمن برنامج الاستقطاب، حتى وإن كان لدى النادي فائض في ميزانية البرنامج.

وبناءً على استفسار «الشرق الأوسط» بشأن ما ورد حول تأخر إجراءات مراجعة طلبات الأندية ضمن برنامج الاستقطاب، أفادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأنه لا يوجد أي تأخير من جانب فريق البرنامج في معالجة الطلبات المستوفية للمتطلبات، مؤكدة أن تقديم النادي طلب اعتماد صفقة لا يعني بالضرورة صدور الموافقة؛ إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة استناداً إلى ما يقدمه النادي من مستندات ومعلومات مالية وتعاقدية.

وأوضحت الرابطة أن الإجراءات المعتمدة واضحة للأندية، وأن استكمال المتطلبات وتقديم المستندات والمعلومات اللازمة يقع ضمن مسؤولية النادي، ولا يمكن تحميل البرنامج مسؤولية أي تأخير أو تعثر ناتج عن عدم استيفاء النادي للمتطلبات المعتمدة.

كما أشارت الرابطة إلى أن تحركات غالبية الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية تسير بصورة طبيعية ومن دون تعطل، وهو ما يؤكد أن الإجراءات لا تمثل عائقاً أمام الأندية المستوفية للمتطلبات.

وأكدت الرابطة أن هذه الإجراءات وُضعت لحماية الأندية وضمان سلامة قراراتها التعاقدية، بعد أن أظهرت تجارب سابقة الحاجة إلى ضوابط أكثر وضوحاً تمنع الأندية من تحمل التزامات مالية غير مدروسة، بما يضمن استدامتها المالية ويحفظ عدالة الإجراءات بين جميع الأندية.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تولى إدارة البرنامج خلفاً لأمينالو، الذي غادر رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأتمت أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 28 صفقة رسمية، فيما لا تزال سبعة أندية لم تعلن عن أي صفقة حتى الآن، وهي: النصر، والشباب، والاتفاق، ونيوم، والحزم، والفتح، وأبها.

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المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة

المنتخب السعودي اختتم مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة (الاتحاد السعودي للملاكمة)
المنتخب السعودي اختتم مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة (الاتحاد السعودي للملاكمة)
TT
TT

المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة

المنتخب السعودي اختتم مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة (الاتحاد السعودي للملاكمة)
المنتخب السعودي اختتم مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة (الاتحاد السعودي للملاكمة)

اختتم المنتخب السعودي للملاكمة مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة 2026، المقامة في البرتغال، محققاً 17 ميدالية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الملاكمة السعودية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والتنافسي.

وسجلت البطولة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة، تحقيق ميداليات ذهبية دولية، إلى جانب تسجيل أكبر حصيلة ميداليات في بطولة دولية واحدة، بعد حصد المنتخب السعودي 17 ميدالية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 129 منتخباً وفريقاً من مختلف دول العالم، حيث قدم لاعبو المنتخب السعودي مستويات فنية مميزة أثمرت عن تحقيق 7 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية وبرونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق نواف العنزي وعبد الرحمن الحميدان وفارس المالكي وفراس الصبحي ونواف عواجي وعبد الرحمن صادق وريفال المحيسن، فيما حقق الميداليات الفضية، أنس المدني وعلي العوى ونواف الجهني وبدر الهذلي ودانة العنزي، أما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من إسماعيل القاسمي وعبد الله دركزلي ومبارك السيحي وأيهم الحميدان وأحمد حنبص.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة في إعداد وتطوير المنتخب الوطني في مختلف الفئات العمرية، من خلال المشاركة في البطولات الدولية والاحتكاك بأبرز المدارس العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء الفني، واكتساب المزيد من الخبرات، وتعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتُعد بطولة براغا المفتوحة للملاكمة من أبرز البطولات الدولية، إذ تُقام هذا العام في نسختها التاسعة، وتشهد مشاركة واسعة من المنتخبات والأندية من مختلف دول العالم، ما يجعلها محطة مهمة لرفع جاهزية اللاعبين، واكتساب الخبرات، وتعزيز مستويات المنافسة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

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الرياضة الملاكمة البرتغال
الرياضة رياضة سعودية

فريق القادسية للسيدات ينهي علاقته بالمدربة كارملينا موسكاتو

الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
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فريق القادسية للسيدات ينهي علاقته بالمدربة كارملينا موسكاتو

الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)
الكندية كارملينا موسكاتو أقيلت من تدريب سيدات القادسية (نادي القادسية)

أعلنت شركة نادي القادسية إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وقدمت شركة نادي القادسية بخالص الشكر والتقدير لكارملينا موسكاتو على ما قدمته من جهود وإسهامات خلال فترة عملها مع الفريق، مثمنةً ما بذلته من عمل واحترافية، ومتمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها التدريبية المقبلة.

يذكر أنه قد أعلنت شركة القادسية عن تعاقدها مع المدربة الكندية كارملينا يوليو (تموز) الماضي لتدريب الفريق الأول.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ حيث حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو يرفع وتيرة تحضيرات النصر بحصتين تدريبيتين

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
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بوستيكوغلو يرفع وتيرة تحضيرات النصر بحصتين تدريبيتين

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو يقود تدريبات النصر في أبها (نادي النصر)

رفع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو من وتيرة إعداد فريق النصر خلال معسكره الداخلي المقام في أبها، بعدما فرض حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على ملعب منشأة نادي ضمك. ويسعى بوستيكوغلو إلى استغلال فترة المعسكر للتعرف بصورة أكبر على إمكانات جميع اللاعبين، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العناصر الشابة المنضمة إلى المعسكر، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم قبل الاستقرار على القائمة التي ستواصل المرحلة المقبلة من البرنامج الإعدادي.

وشهدت الحصتان تنفيذ تدريبات لياقية وتمارين فنية وتكتيكية، ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وشارك في التدريبات عدد من أبرز لاعبي الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني مارتينيز، وحارس المرمى البرازيلي بينتو.

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