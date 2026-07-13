أستون فيلا يحبط مساعي نيوكاسل لضم مانزامبي

مستقبل كلوب مدرباً للمنتخب الألماني يعتمد على مينتزلاف

يورغن كلوب سيصبح مدرباً للمنتخب الألماني (أ.ف.ب)

يرحب أوليفر مينتزلاف بأن يلعب دور الرجل الذي قد يجعل يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الألماني في الوقت الحالي.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، (50 عاماً)، العديد من التحديات في إدارة إمبراطورية الشركة الرياضية، ومقرها فوشل إم سي، النمسا.

في سباقات الفورمولا 1، يتمثل أسوأ سيناريو محتمل في رحيل ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات. ولا يزال فريق ريد بول بعيدا ًعن الفوز باللقب في الموسم الحالي.

وفي الرياضات الأخرى التي يتنافس فيها فريق ريد بول بفرقه الخاصة، لم تتحقق أكبر النجاحات أيضاً.

ولا تسير الأمور على ما يرام في إمبراطورية ريد بول الرياضية.

ومن المفارقات أن هذا ينطبق أيضاً على كرة القدم، رغم الدور المرموق الذي يضطلع به يورغن كلوب كونه رئيساً لقسم كرة القدم العالمية منذ أول يناير (كانون الثاني) 2025.

ويعتبر إعلان نادي لايبزيغ انفصاله عن المدرب أولي فيرنر بعد موسم مقنع في الدوري الألماني دليلاً على الصورة السلبية التي تعاني منها الشركة في مجال العلاقات العامة.

ومن المتوقع الآن أن يسمح مينتزلاف لكلوب، الوجه الإعلامي لريد بول، بالانتقال للعمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ووفقاً لتقارير من النمسا، فقد بدأ الاستياء يتسلل إلى نفوس البعض، فقد وصفت صحيفة «سالزبورغر ناخريشتن»، الصادرة من مدينة نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، عمل كلوب في ريد بول بأنه «فشل رياضي ذريع».

ويتأهب مينتزلاف لإجراء محادثات مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، ورئيس رابطة الدوري، هانز يواكيم فاتسكه، الثلاثاء.

واختتم ثنائي الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤخراً مفاوضات ناجحة مع كلوب خلال زيارة قصيرة إلى نيويورك بشأن توليه منصب مدرب المنتخب الوطني خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال.

وإذا توصل الثلاثي إلى اتفاق، فسيكون الطريق ممهداً أمام كلوب للانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم.

تشير التقارير إلى أن التركيز ينصب على الحلول الإبداعية. ولا يبدو أن رسوم انتقال كلوب هي القضية الرئيسية. كما أنه من غير المتوقع أن يستمر كلوب في العمل بصفته سفيراً لعلامة ريد بول التجارية. وتطرح أشكال أخرى من التعويض، مثل استضافة مباريات دولية في ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزيغ.

قبل نحو عام ونصف العام، وصف مينتزلاف كلوب بأنه «بلا شك أهم صفقة في تاريخ ريد بول لكرة القدم»، حيث قال: «نتوقع منه إسهامات قيمة وحاسمة في المجالات الرئيسية لجعل الأندية، جماعياً وفردياً، أفضل».

وفي ريد بول، يتولى العداء السابق للمسافات المتوسطة والرئيس التنفيذي لنادي آر بي لايبزيغ، مينتزلاف، مسؤولية جميع الأنشطة الرياضية للشركة، وهي كثيرة: فريقان في سباقات الفورمولا 1، وأندية كرة قدم أخرى في الولايات المتحدة واليابان والبرازيل، وناديان لهوكي الجليد، بالإضافة إلى فريق دراجات هوائية يتطلع حالياً إلى تحقيق النجاح في سباق فرنسا للدراجات مع الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتز والبطل الأولمبي مرتين البلجيكي ريمكو إيفينبول.