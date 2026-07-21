توتنهام يتعاقد مع المدافعة سومبات قادمة من ليون

أعلن توتنهام هوتسبير، المنافِس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع المدافعة أليس سومبات قادمة من أوليمبيك ليون الفرنسي. ولم يكشف أيٌّ من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأنَّ قيمتها تجاوزت الرقم القياسي السابق للنادي اللندني للتعاقد مع النرويجية سيجنه غاوبسيت مقابل 375 ألف جنيه إسترليني (503700 دولار).
وقالت سومبات في بيان: «أعتقد أنَّ الدوري تنافسي للغاية، فكل مباراة صعبة، وهذا ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر».
وخاضت اللاعبة الفرنسية (22 عاماً) 106 مباريات مع ليون في المسابقات كافة، وفازت بـ5 ألقاب متتالية للدوري الفرنسي ولقب دوري أبطال أوروبا للسيدات موسم 2021 - 2022. وشاركت في 16 مباراة مع المنتخب الفرنسي منذ ظهورها الأول عام 2024.