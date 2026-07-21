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توتنهام يتعاقد مع المدافعة سومبات قادمة من ليون

أليس سومبات (نادي توتنهام هوتسبير)
أليس سومبات (نادي توتنهام هوتسبير)
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توتنهام يتعاقد مع المدافعة سومبات قادمة من ليون

أليس سومبات (نادي توتنهام هوتسبير)
أليس سومبات (نادي توتنهام هوتسبير)

أعلن توتنهام هوتسبير، المنافِس في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع المدافعة أليس سومبات قادمة من أوليمبيك ليون الفرنسي. ولم ‌يكشف أيٌّ من ‌الناديين ​عن ‌التفاصيل ⁠المالية ​للصفقة، لكن تقارير ⁠إعلامية أفادت بأنَّ قيمتها تجاوزت الرقم القياسي السابق للنادي اللندني للتعاقد مع النرويجية سيجنه غاوبسيت ⁠مقابل 375 ألف جنيه ‌إسترليني (503700 ‌دولار).

وقالت سومبات ​في بيان: «أعتقد ‌أنَّ الدوري تنافسي ‌للغاية، فكل مباراة صعبة، وهذا ما يثير حماسي أكثر من أي ‌شيء آخر».

وخاضت اللاعبة الفرنسية (22 عاماً) 106 مباريات ⁠مع ⁠ليون في المسابقات كافة، وفازت بـ5 ألقاب متتالية للدوري الفرنسي ولقب دوري أبطال أوروبا للسيدات موسم 2021 - 2022. وشاركت في 16 مباراة مع المنتخب الفرنسي منذ ​ظهورها ​الأول عام 2024.

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