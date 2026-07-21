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الرياضة رياضة عالمية

هامبورغ يقف دقيقة صمت حداداً على كيغان... وفيرغسون يشيد به

كيفن كيغان (د.ب.أ)
كيفن كيغان (د.ب.أ)
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هامبورغ يقف دقيقة صمت حداداً على كيغان... وفيرغسون يشيد به

كيفن كيغان (د.ب.أ)
كيفن كيغان (د.ب.أ)

وقف لاعبو ومدربو نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم دقيقة صمت في معسكرهم التدريبي استعداداً للموسم الجديد في لانغنفيلد بالنمسا، الثلاثاء، حداداً على روحي نجمي الفريق الراحلين كيفن كيغان وأوفه زيلر.

وتوفي كيغان، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ونجم الفريق، والذي لعب لهامبورغ ما بين عامي 1977 و1980، الاثنين، عن عمر ناهز 75 عاماً، حيث صادف اليوم أيضاً الذكرى السنوية الرابعة لوفاة زيلر.

وقال إريك هوير، عضو مجلس إدارة هامبورغ، في بداية التدريب، وفقاً لفيديو نشره النادي: «نتذكر اليوم لاعبين عظيمين لم يساهما في تشكيل نادي هامبورغ فقط، بل وكرة القدم في ألمانيا والعالم أجمع».

وأضاف: «رحل كيفن كيغان عنا مبكراً جداً، إنه بطل بكل معنى الكلمة. فلترقد روحه بسلام. واليوم أيضاً الذكرى السنوية الرابعة لرحيل (أوفه). مهما قلنا لن نوفيه حقه من الكلمات. لقد منحنا البوصلة الأخلاقية التي نلتزم بها».

وكان كيغان قد دخل في مواجهة حامية مع السير أليكس فيرغسون، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأسبق، عندما كان فريقه نيوكاسل ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1996.

وفرط نيوكاسل في تقدمه بفارق كبير من النقاط في صراع المنافسة على اللقب مع مانشستر يونايتد، وفقد كيغان أعصابه بشكل واضح في مقابلة تلفزيونية شهيرة خلال المراحل الأخيرة من المسابقة، التي تُوج بها رجال فيرغسون.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، صرح فيرغسون لإذاعة (تراك): «لقد كنت أكن له كل الاحترام. خضنا العديد من المواجهات عندما كان مدرباً لنيوكاسل، ولكن ينبغي لي أن أقول إن العمل الذي قام به مع نيوكاسل كان رائعاً».

أضاف فيرغسون: «لقد أعاد الحيوية إلى النادي، وبث فيه ذلك الحماس والتعصب اللذين يمكن أن يمنحهما المشجعون الرائعون. هذا هو العمل الذي قام به».

وأوضح: «كان كيفن شغوفاً باللعبة بشكل واضح، لا شك في ذلك، وقد انعكس هذا الشغف على الجماهير واللاعبين على حد سواء».

وأتم فيرغسون حديثه قائلاً: «كانت تلك الفترة في نيوكاسل مليئة بالمشاعر وبالإثارة. لقد جلبوا هؤلاء اللاعبين العظماء إلى النادي أيضاً، وأضافوا إليه، وهذا ما منح نيوكاسل على ما أعتقد أفضل فريق في تاريخه».

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