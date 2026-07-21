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الرياضة رياضة عالمية

بلاتر ينتقد «فيفا» وكأس العالم بسبب «فقدان المصداقية»

السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً (د.ب.أ)
السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً (د.ب.أ)
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بلاتر ينتقد «فيفا» وكأس العالم بسبب «فقدان المصداقية»

السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً (د.ب.أ)
السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً (د.ب.أ)

شن السويسري جوزيف سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقاً، هجوماً حاداً على بطولة كأس العالم 2026 التي انتهت مؤخراً، منتقداً في الوقت نفسه الإدارة الحالية للاتحاد الدولي للعبة.

وانتهت منافسات أطول بطولة لكأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، ما ترتب عليه زيادة عدد المباريات لتصل إلى 104 مباريات.

وقال بلاتر عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطول بطولة لكأس العالم انتهت بتتويج البطل المستحق، لكن في الطريق إلى صفارة النهاية، فقدت البطولة مصداقيتها».

وأضاف: «لا يجب السماح للسياسة بأن تلقي بظلالها على اللعبة».

وقال المسؤول السويسري الذي ترأس «فيفا» في الفترة من يونيو (حزيران) 1998 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2015: «الأمر الآن أصبح يعود للجماهير واللاعبين والاتحادات الوطنية، بأن يعيدوا كرة القدم إلى جذورها تحت قيادة جديدة».

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال كونغرس «فيفا» الـ77 الذي يعقد في 18 مارس (آذار) المقبل، بمدينة الرباط في المغرب.

وكان الرئيس الحالي جياني إنفانتينو قد أعلن رسمياً اعتزامه الترشح لولاية جديدة خلال كونغرس «فيفا» 2026.

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