«اليويفا» يعاقب «سيسكا صوفيا» بسبب التحية النازية

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نادي سيسكا صوفيا البلغاري، الثلاثاء، بسبب تأدية التحية النازية من جانب جماهيره والسلوك العنيف، خلال مباراة بـ«الدوري الأوروبي»، مع تغريم النادي 50 ألف يورو (57 ألف دولار)، وحظر بيع تذاكر لجماهيره.

وتسببت الأحداث في تأخير المباراة لمدة 15 دقيقة، يوم الخميس الماضي، عندما فاز «سيسكا صوفيا» على «ديري سيتي»، في الجولة الأولى من تصفيات «الدوري الأوروبي».

وأصدر «يويفا» قراراً تأديبياً عاجلاً يحظر على النادي البلغاري بيع تذاكر مباراة واحدة خارج أرضه بسبب «إلقاء المقذوفات، وأعمال التخريب، والإخلال بالنظام العام». ويلعب «سيسكا»، يوم الخميس، ضد «كاراباخ» في أذربيجان.

وفيما يتعلق بتهمة «السلوك العنصري و/أو التمييزي» بسبب التحية النازية، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظراً إضافياً على بيع التذاكر لمباراة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أحد مشجعي «سيسكا» وهو يؤدي التحية النازية، عندما رفع مشجّعو ديري لافتة تحمل شعاراً مناهضاً للفاشية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أحد مسؤولي «سيسكا» جرى تغريمه 5000 يورو (5700 دولار أميركي) بتهمة «انتهاك قواعد السلوك اللائق الأساسية»، وأن النادي مُلزَم بدفع تعويضات لنادي «ديري سيتي» عن الأضرار التي لحقت الملعب.