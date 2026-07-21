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الرياضة رياضة عالمية

تيباس يتهم «فيفا» بـ«تدمير صناعة كرة القدم»

رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس (رويترز)
رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس (رويترز)
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تيباس يتهم «فيفا» بـ«تدمير صناعة كرة القدم»

رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس (رويترز)
رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس (رويترز)

اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بـ«تدمير صناعة كرة القدم»، بعد الإعلان عن مناقشات بشأن إمكانية إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخباً في عام 2030، وذلك في مقابلة مع صحيفة رياضية إيطالية الثلاثاء.

واعتبر تيباس أيضاً أن وقت رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو قد «انتهى»، مندداً في حديثه إلى صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» بـ«نظام معيب من أساسه» يتيح له قيادة «فيفا» منذ عقد من الزمن.

وقال رئيس «لا ليغا»: «إن زيادة عدد المنتخبات لا معنى لها. صناعة كرة القدم لا تقتصر على كأس العالم، مهما كانت أهميتها (...) إنهم يدمرون صناعة كرة القدم، تلك التي توفر عشرات آلاف الوظائف، من أجل حدث يستمر 40 يوماً ولا يهم سوى أقلية من اللاعبين».

وأضاف: «لقد أعربنا مراراً عن مخاوفنا بشأن جدول المسابقات. والآن يريدون تنظيم كأس عالم بمشاركة 64 منتخباً»، معرباً عن أسفه، ومشدداً على أن «المسابقات المحلية هي التي تبقي هذه الرياضة على قيد الحياة».

وتابع تيباس: «نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات وإلى حماية أفضل لكرة القدم المحلية على جميع المستويات. إنهم لا يدركون ذلك ويتخذون قرارات بطريقة غير مسؤولة».

خلال افتتاح مونديال أميركا الشمالية في يونيو (حزيران)، تحدث إنفانتينو عن «مناقشات بشأن توسيع البطولة إلى 64 منتخباً» بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم عام 2030 التي ستقام في دول عدة (إسبانيا والبرتغال والمغرب، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من باراغواي والأوروغواي والأرجنتين).

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا الدوري الإسباني إسبانيا

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