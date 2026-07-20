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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الصرنوخ هلالياً لـ «5 أعوام»

محمد الصرنوخ (موقع النادي)
محمد الصرنوخ (موقع النادي)
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رسمياً... الصرنوخ هلالياً لـ «5 أعوام»

محمد الصرنوخ (موقع النادي)
محمد الصرنوخ (موقع النادي)

أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع اللاعب محمد الصرنوخ قادماً من نادي الفتح، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك ضمن خطة الإدارة الرياضية في النادي العاصمي، لتعزيز مركز الظهير الأيمن استعداداً للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم الصرنوخ لمعسكر الهلال التدريبي في النمسا خلال الساعات المقبلة، للحاق باستعدادات فريقه الجديد لخوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وعانى الزعيم خلال الموسم الماضي كثيراً في مركز الظهير الأيمن، وتحديداً بعد إصابة البرتغالي كانسيلو مطلع الموسم الماضي، ومن ثم استبعاده من القائمة المحلية، حتى انتقاله لبرشلونة معاراً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبعد التعاقد مع الصرنوخ، يأمل الهلاليون أن يكون أحد الحلول التي تحسن هذا المركز على الصعيد الفني.

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