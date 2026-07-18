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«أخضر الجوجيتسو» يختتم مشواره الآسيوي بذهبيتَي الشقيقين «ندا»

عمر وعبد الله ندا يحتفلان بالإنجاز (الشرق الأوسط)
عمر وعبد الله ندا يحتفلان بالإنجاز (الشرق الأوسط)
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«أخضر الجوجيتسو» يختتم مشواره الآسيوي بذهبيتَي الشقيقين «ندا»

عمر وعبد الله ندا يحتفلان بالإنجاز (الشرق الأوسط)
عمر وعبد الله ندا يحتفلان بالإنجاز (الشرق الأوسط)

أسدل المنتخب السعودي للجوجيتسو الستار على مشاركته في بطولة آسيا 2026، التي احتضنتها مدينة ألماتي الكازاخستانية بحصد 9 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، وفضية، و6 ميداليات برونزية، في مشاركة عكست الحضور المتصاعد لـ«الأخضر» على الساحة القارية.

وجاء الختام بأفضل صورة، بعدما فرض الشقيقان عمر وعبد الله ندا حضورهما على منافسات فئة الرجال، بإحراز الميداليتين الذهبيتين في وزنَي 94 كغم و85 كغم، في حين أضاف عبد الملك آل مرضي الميدالية الفضية في وزن 62 كغم، وحصد محمد بن حريمل الميدالية البرونزية في وزن 69 كغم.

وكان «الأخضر» قد افتتح رصيده في البطولة عبر هديل قدحة، قبل أن يواصل لاعبوه تعزيز الحصيلة بإحراز خالد حباب وإلياس بنجر وجمال جحلان ثلاث ميداليات برونزية في منافسات تحت 18 عاماً، في حين تُوجت سلطانة الدوسري ببرونزية فئة تحت 21 عاماً، ليختتم المنتخب السعودي مشاركته بحصيلة بلغت 9 ميداليات، في تأكيد جديد على التطور اللافت للجوجيتسو السعودية آسيوياً.

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الرياضة رياضة سعودية

مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
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مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)

أعلن نادي الهلال أن مدافعه حسان تمبكتي سيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وسط متابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم أوضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 7 أسابيع؛ بعد إصابته خلال البطولة بتمزق في وتر القدم اليمنى.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد انسحب من صفقة الغنام

فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد انسحب من صفقة الغنام

فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)

أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد انسحب مؤقتاً من صفقة التعاقد مع خالد الغنام لاعب الاتفاق.

ووفقاً للمصادر فإن ذلك يعود إلى ترتيب النادي أولوياته حيث فضّل القائمون توجيه الميزانية المخصصة لصفقة خالد الغنام إلى اتجاه لاعب المحور الأجنبي الذي يعمل عليه النادي حالياً كهدف رئيسي واستراتيجي لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل فابينهو قائد الفريق عقب نهاية عقده مع النادي.

وكان نادي الاتحاد قد أتم الاتفاقيات اللازمة مع نظرائه في الاتفاق لانتقال الغنام قبل أن يتوقف الأمر تماماً من طرف الاتحاد.

ويستهدف الاتحاد صفقتين رئيسيتين على مستوى التعاقدات الأجنبية في هذه الفترة الصيفية، الأولى هي لاعب رقم 6 والثانية لاعب وسط آخر في مركز 8، ويعتقد الاتحاديون أن هذين التعاقدين سيستطيع من خلالهما الفريق رفع جودته في الموسم الجديد.

ورأى نادي الاتحاد بعد مراجعة شاملة أن صفقة الغنام لا تعد أولوية خاصة بامتلاك الفريق عدداً من اللاعبين في مركز الجناحين بين الأيمن والأيسر، ويعد خيار تحويل الميزانية المتاحة للتعاقد مع محور أجنبي هو الأولوية.

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نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
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النصر يتفق مع كوستا... والتسديد على دفعات

اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
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النصر يتفق مع كوستا... والتسديد على دفعات

اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي النصر اتفق بشكل نهائي مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر أن العقود الخاصة بالصفقة رُفعت إلى اللجنة المالية لملاك نادي النصر لاعتمادها، تمهيداً لإتمام الإجراءات النهائية للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، الذي جاء اختياره بناءً على طلب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب الفريق، لتعزيز مركز المحور الدفاعي بعد رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقاد البرتغالي سيماو، المدير الرياضي لنادي النصر، المفاوضات مع نادي ريال مايوركا، حيث تم الاتفاق على آلية سداد قيمة شراء عقد اللاعب على دفعات، في إطار العمل على استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لإتمام الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التزامات مالية ورقابة مشددة على تعاقدات النادي؛ إذ لا تملك اللجنة التنفيذية صلاحية التوقيع النهائي مع أي لاعب قبل الحصول على موافقة اللجنة المالية لملاك النادي على الميزانية المخصصة للصفقة.

ويُعد سامو كوستا، البالغ من العمر 25 عاماً، من لاعبي الوسط الذين يجيدون أداء الأدوار الدفاعية، وسبق له تمثيل المنتخب البرتغالي، كما خاض تجارب مع أندية براغا وألميريا وريال مايوركا.

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