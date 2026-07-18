«أخضر الجوجيتسو» يختتم مشواره الآسيوي بذهبيتَي الشقيقين «ندا»

أسدل المنتخب السعودي للجوجيتسو الستار على مشاركته في بطولة آسيا 2026، التي احتضنتها مدينة ألماتي الكازاخستانية بحصد 9 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، وفضية، و6 ميداليات برونزية، في مشاركة عكست الحضور المتصاعد لـ«الأخضر» على الساحة القارية.

وجاء الختام بأفضل صورة، بعدما فرض الشقيقان عمر وعبد الله ندا حضورهما على منافسات فئة الرجال، بإحراز الميداليتين الذهبيتين في وزنَي 94 كغم و85 كغم، في حين أضاف عبد الملك آل مرضي الميدالية الفضية في وزن 62 كغم، وحصد محمد بن حريمل الميدالية البرونزية في وزن 69 كغم.

وكان «الأخضر» قد افتتح رصيده في البطولة عبر هديل قدحة، قبل أن يواصل لاعبوه تعزيز الحصيلة بإحراز خالد حباب وإلياس بنجر وجمال جحلان ثلاث ميداليات برونزية في منافسات تحت 18 عاماً، في حين تُوجت سلطانة الدوسري ببرونزية فئة تحت 21 عاماً، ليختتم المنتخب السعودي مشاركته بحصيلة بلغت 9 ميداليات، في تأكيد جديد على التطور اللافت للجوجيتسو السعودية آسيوياً.