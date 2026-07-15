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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يغادر إلى النمسا... والبليهي ودارسي «خارج المعسكر»

كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
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الهلال يغادر إلى النمسا... والبليهي ودارسي «خارج المعسكر»

كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)
كريم بنزيمة يتقدم البعثة المغادرة إلى النمسا (نادي الهلال)

غادرت بعثة فريق الهلال العاصمة السعودية الرياض نحو النمسا، برئاسة وليد القاسم مدير الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للمرحلة الإعدادية الثانية التي ستنطلق اعتباراً من اليوم وحتى يوم 3 أغسطس (آب) المقبل، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكانت التحضيرات الزرقاء الأولى انطلقت في العاصمة الرياض يوم 4 يوليو (تموز) الحالي؛ حيث شهدت وجود جميع اللاعبين ما عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، على أن تنطلق المرحلة الثانية اليوم بإقامة معسكر تدريبي خارجي تحتضنه النمسا لمدة 19 يوماً.

وتخلف عن مرافقة البعثة المغادرة اللاعبين علي البليهي، وعبد الكريم دارسي، اللذين تم إخطارهما باستبعادهما عن المعسكر، والبحث عن أندية ينتقلان لها، بطلب من الجهاز الفني بالنادي العاصمي، الذي فضل الاستغناء عنهما

ومن المنتظَر أن يُوجَد لاعبو المنتخب السعودي الدوليين، بالإضافة إلى الأوروغواياني داروين نونيز في معسكر الفريق الخارجي يوم السبت 18 يوليو، كما سينضم السنغالي خاليدو كوليبالي للمعسكر يوم الأربعاء 22 يوليو؛ حيث منح الجهاز الفني راحة إضافية لهم، نظير مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم 2026، في حين يحدد لاحقاً موعد انضمام بقية نجوم الفريق الذين شاركوا في أدوار متقدمة في المونديال مع منتخباتهم.

وسيخوض الهلال 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي؛ حيث ستكون أولى المواجهات أمام فريق شتورم غراتس النمساوي يوم 19 يوليو، في حين يلاقي الفريق نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو، فيما سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو في ثالث المباريات الودية، في حين يختتم أزرق العاصمة معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس بلقاء الأهلي القطري.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موناكو استفسر من النصر عن «العمري»

العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موناكو استفسر من النصر عن «العمري»

العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)

تلقّت إدارة نادي النصر، استفساراً من موناكو الفرنسي بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي عبد الإله العمري، سواء بنظام الإعارة، مع أفضلية شراء العقد، أو عبر صفقة انتقال نهائي، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن النصر لا يدرس في الوقت الراهن فكرة التخلي عن العمري، في ظل حاجة الجهاز الفني لخدماته خلال الموسم المقبل، وعدم توفر بديل محلي جاهز لتعويضه، إلى جانب عدم وجود ميزانية كافية تسمح للنادي بالتعاقد مع مدافع بديل في حال رحيله.

ويُعد العمري أحد أبرز العناصر المحلية في صفوف النصر، إذ يحظى بثقة الجهاز الفني، الأمر الذي يجعل خيار استمراره هو الأقرب، رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهة ثانية، تدرس إدارة نادي النصر، إمكانية تقديم موعد مغادرة بعثة الفريق إلى البرتغال، وذلك عقب إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة أبها، وعودة بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض، اليوم.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تجري مشاورات مكثفة لحسم إمكانية السفر إلى البرتغال خلال اليومين المقبلين، بعد دراسة الجوانب التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب تقييم التكاليف المالية المترتبة على تعديل البرنامج الإعدادي قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي حال تعذر تقديم موعد السفر، فإن الخيار الآخر المطروح يتمثل في استكمال الفريق تدريباته في الرياض وفق البرنامج الزمني المعلن مسبقاً، إلى حين حلول موعد المغادرة المحدد سابقاً لمعسكر البرتغال.

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نادي النصر الدوري السعودي الدوري الفرنسي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يتقدم بعرض رسمي لـ«صرنوخ» الفتح

محمد الصرنوخ (موقع نادي الفتح)
محمد الصرنوخ (موقع نادي الفتح)
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الهلال يتقدم بعرض رسمي لـ«صرنوخ» الفتح

محمد الصرنوخ (موقع نادي الفتح)
محمد الصرنوخ (موقع نادي الفتح)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها في نادي الفتح للتعاقد مع اللاعب محمد الصرنوخ، وذلك ضمن خطة الإدارة الرياضية لتعزيز مركز الظهير الأيمن استعداداً للموسم الجديد.

وحسب المصادر ذاتها، يأتي لاعب الفتح ضمن قائمة الأسماء المحلية التي يدرسها الهلال لتدعيم هذا المركز، إلى جانب محمد محزري، لاعب التعاون، الذي يحظى كذلك باهتمام الإدارة الزرقاء في إطار المفاضلة بين أكثر من خيار قبل حسم الصفقة.

وتسعى الإدارة الهلالية إلى تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلي، تماشياً مع الرؤية الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي، في ظل إعادة تشكيل القائمة للموسم المقبل، بما يحقق التوازن بين العناصر المحلية والأجنبية.

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الرياضة رياضة سعودية

بطولة «صعود الهضبة» تعود بـ10 فئات... وكأس للسيدات

المنافسات ستقام يومي 17 و18 يوليو الحالي (الشرق الأوسط)
المنافسات ستقام يومي 17 و18 يوليو الحالي (الشرق الأوسط)
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بطولة «صعود الهضبة» تعود بـ10 فئات... وكأس للسيدات

المنافسات ستقام يومي 17 و18 يوليو الحالي (الشرق الأوسط)
المنافسات ستقام يومي 17 و18 يوليو الحالي (الشرق الأوسط)

تعود منافسات بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 إلى عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، مع إقامة الجولة الثانية يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.

وتنطلق الجولة الثانية بعد بداية قوية شهدتها الجولة الافتتاحية، التي حسم فيها مأمون عمرو القباني صدارة الترتيب العام بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، متقدماً على فيصل سفيان القباني صاحب المركز الثاني بفارق 787 جزءاً من الثانية فقط، فيما حل أحمد القايدي ثالثاً بفارق 13 ثانية و292 جزءاً من الثانية عن المتصدر، في جولة افتتاحية عكست قوة المنافسة وتقارب المستويات بين المتسابقين.

وتقام منافسات الجولة الثانية ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد لمسافة 4.2 كيلومتر، ويتضمن 30 منعطفاً، صعوداً من ارتفاع 1900 متر إلى نحو 2150 متراً فوق سطح البحر، بما يضع المتسابقين أمام اختبار يجمع بين دقة القيادة، وحسن التعامل مع المنعطفات، والقدرة على الموازنة بين السرعة والسيطرة.

ويشهد الجمعة انطلاق برنامج الجولة بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، ثم يُعقد اجتماع السائقين بحضور الحكام والفرق التنظيمية والفنية، ثم تُقام التجارب الرسمية، قبل انطلاق السباق الأول. وتتواصل المنافسات يوم السبت بإقامة السباق الثاني، يليه السباقان الثالث والرابع، ثم يُقام حفل توزيع الجوائز.

وعلى مستوى التنظيم الميداني، كان لوجود 38 مارشالاً دور بارز في نجاح الجولة الأولى، من خلال تنظيم حركة المتسابقين والمركبات، ومتابعة جاهزية الموقع، ودعم تطبيق إجراءات السلامة، ما أسهم في سير المنافسات بصورة منظمة وآمنة.

وتُختتم بطولة السعودية صعود الهضبة 2026 بالجولة الثالثة والأخيرة، التي تقام على المسار نفسه خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، ليُسدل الستار على منافسات الموسم في الطائف.

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