الهلال يغادر إلى النمسا... والبليهي ودارسي «خارج المعسكر»

غادرت بعثة فريق الهلال العاصمة السعودية الرياض نحو النمسا، برئاسة وليد القاسم مدير الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للمرحلة الإعدادية الثانية التي ستنطلق اعتباراً من اليوم وحتى يوم 3 أغسطس (آب) المقبل، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكانت التحضيرات الزرقاء الأولى انطلقت في العاصمة الرياض يوم 4 يوليو (تموز) الحالي؛ حيث شهدت وجود جميع اللاعبين ما عدا اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، على أن تنطلق المرحلة الثانية اليوم بإقامة معسكر تدريبي خارجي تحتضنه النمسا لمدة 19 يوماً.

وتخلف عن مرافقة البعثة المغادرة اللاعبين علي البليهي، وعبد الكريم دارسي، اللذين تم إخطارهما باستبعادهما عن المعسكر، والبحث عن أندية ينتقلان لها، بطلب من الجهاز الفني بالنادي العاصمي، الذي فضل الاستغناء عنهما

| توافد أفراد بعثة نادي #الهلال لصالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، استعداداً للمغادرة بعد قليل للنمسا لإقامة معسكر تدريبي حتى يوم 3 أغسطس المقبل. pic.twitter.com/Str3ulRyD5 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 14, 2026

ومن المنتظَر أن يُوجَد لاعبو المنتخب السعودي الدوليين، بالإضافة إلى الأوروغواياني داروين نونيز في معسكر الفريق الخارجي يوم السبت 18 يوليو، كما سينضم السنغالي خاليدو كوليبالي للمعسكر يوم الأربعاء 22 يوليو؛ حيث منح الجهاز الفني راحة إضافية لهم، نظير مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم 2026، في حين يحدد لاحقاً موعد انضمام بقية نجوم الفريق الذين شاركوا في أدوار متقدمة في المونديال مع منتخباتهم.

وسيخوض الهلال 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي؛ حيث ستكون أولى المواجهات أمام فريق شتورم غراتس النمساوي يوم 19 يوليو، في حين يلاقي الفريق نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو، فيما سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو في ثالث المباريات الودية، في حين يختتم أزرق العاصمة معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس بلقاء الأهلي القطري.