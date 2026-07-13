الصبياني وعابدي على طاولة الاتحاد

كأس العالم للرياضات الإلكترونية: 100 ثيفيس بطلاً لـ«فالورانت» لأول مرة

دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما توج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)

دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما تُوج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 للمرة الأولى دولياً في العاصمة الفرنسية باريس، إثر فوزه المستحق على مواطنه إن أر جي بنتيجة (3-1) ليحصد أول ألقابه العالمية في واحدة من أقوى بطولات الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وجاء التتويج وسط أجواء جماهيرية استثنائية، حيث تُوج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بكأس البطولة للفريق الأميركي بعد مشوار اتّسم بالثبات والروح الجماعية والقدرة على تجاوز أصعب اللحظات.

| الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يتوج فريق 100 ثيفيس ببطولة «فالورانت» خلال منافسات #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية في باريس . pic.twitter.com/xrFJcVATs5 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 12, 2026

وأكد لاعبو الفريق، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن سر الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة أشهر من العمل الجماعي والانضباط والثقة المتبادلة داخل الفريق إلى جانب الدعم الجماهيري الذي منحهم دفعة إضافية في كل مواجهة.

وقال اللاعب ماتيو بانغانيبان إنه شعر منذ انطلاق البطولة بأن اللقب سيكون من نصيب فريقه، وأضاف: «كان هناك إحساس داخلي يخبرني بأننا سنفوز لكنني كنت أحرص بعد كل جولة على التحكم في مشاعري حتى لا أفقد تركيزي».

أما زميله تيموثي لافيغني فأوضح أن المباراة النهائية لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن الجولة الأولى كانت الأصعب قبل أن يستعيد الفريق توازنه ويفرض سيطرته حتى النهاية، مؤكداً أن الهدف المقبل يتمثل في الدفاع عن اللقب والحفاظ على مكانة الفريق بين نخبة العالم.

️| ماتيو بانغانيبان لاعب فريق 100 ثيفيس بطل بطولة فالورانت خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-كان هناك شيئاً بداخلي يخبرني بأننا سنحقق اللقب منذ بداية البطولة، وتحقق ما حلمنا به، و عندما نفوز في جولة أحاول أن اجعل مشاعري متوازنة حتى لا أفقد تركيزي.#كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية pic.twitter.com/ErB6NSPNIX — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 12, 2026

من جانبه، شبّه المدرب لاوري ناس كيسيليوس دوره بقيادة سفينة وسط أمواج عاتية، قائلاً: «كان عليّ أن أدفع اللاعبين إلى الأمام مهما كانت الصعوبات، واليوم نجني ثمرة هذا الإيمان والعمل».

ووصف اللاعب بيتر مازوريك (أسونا) التتويج بأنه اللحظة الأهم في مسيرتهم، مؤكداً أن هذا اللقب يمثل أول بطولة دولية وعالمية يحققها الفريق، وقال: «كنا نطارد هذا الحلم منذ سنوات، واليوم أصبح حقيقة بفضل العمل الجماعي والإيمان بقدراتنا».

️| تيموثي لافيغني لاعب فريق 100 ثيفيس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-لا أستطيع السيطرة على مشاعري حين الفوز، أحب أن استمتع في كل لحظة، وفي المواجهة الختامية كانت الجولة الأولى صعبة جداً، إلا أننا عدنا من جديد لتحقيق الفوز، وخطوتنا المقبلة هي الحفاظ على اللقب.... pic.twitter.com/YKSDkiMZEi — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 12, 2026

ولم يتمكن سيان بزيرا من إخفاء تأثره بعد صافرة النهاية، مؤكداً أن استيعاب حجم الإنجاز يحتاج إلى وقت، خاصة أن المباراة النهائية جاءت أمام منافس قوي وتقاربت نتائج جولاتها حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الإنجاز يفتح 100 ثيفيس صفحة جديدة في تاريخه ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المنافسين بأن الإصرار والعمل الجماعي قادران على صناعة الأبطال، بينما تواصل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر منصة تجمع نخبة فرق العالم في مختلف الألعاب الإلكترونية.