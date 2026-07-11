روزييه الحزم «أبهاوي» لموسمين

من مشروع «ريد بول» إلى الدوري السعودي… هذه قصة ليتش مدرب الشباب الجديد

اختار نادي الشباب السعودي المدرب الألماني توماس ليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة جديدة ضمن مسيرة مدرب أمضى سنوات طويلة في عالم التدريب الأوروبي، وارتبط اسمه بمشروع ريد بول سالزبورغ المعروف بتطوير المواهب وصناعة اللاعبين. ليتش، البالغ من العمر 57 عاماً، أصبح المدير الفني الجديد للشباب اعتباراً من 10 يوليو (تموز) 2026، بعد تجربة أخيرة مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، وقبلها محطات عديدة في ألمانيا وهولندا والنمسا. ويحمل المدرب الألماني رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وُلد ليتش في مدينة إسلينغن أم نيكار الألمانية يوم 26 أغسطس (آب) 1968، ويُعرف باعتماده على أسلوب لعب يعتمد على التنظيم والضغط والعمل الجماعي، ويفضل طريقة 4-4-2 مع لاعبَي ارتكاز في وسط الملعب. بدأ توماس ليتش مسيرته التدريبية عام 2001 بعد اعتزاله لعب كرة القدم، حيث انتقل إلى العمل في الأجهزة الفنية، قبل أن يبدأ في بناء اسمه تدريجياً من خلال تدريب فرق الناشئين، والعمل مساعداً لعدد من المدربين. وكانت بدايته الحقيقية من خلال أندية صغيرة في ألمانيا، حيث عمل مدرباً ومساعداً، قبل أن يدخل عالم الأندية الكبرى عبر بوابة مشروع ريد بول سالزبورغ. داخل منظومة ريد بول، اكتسب ليتش خبرة كبيرة في تطوير اللاعبين الشباب، والعمل وفق فلسفة تعتمد على الضغط العالي، والسرعة في نقل الكرة، واللعب الهجومي، والاعتماد على المواهب الصاعدة.

بدأ عمله في أكاديمية ريد بول سالزبورغ، حيث تولى تدريب فرق الفئات العمرية، ثم انتقل إلى قيادة فريق ليفيرينغ، النادي المرتبط بالمشروع، قبل أن يصبح مساعداً للمدرب الألماني روجر شميدت في الفريق الأول. وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، عمل ليتش مساعداً لروجر شميدت في سالزبورغ خلال موسم 2013-2014، وهي الفترة التي تعلم خلالها الكثير من أفكار المدرب الألماني المتعلقة بالضغط المستمر والتحولات السريعة.

بعد سنوات من العمل في قطاع الشباب، حصل ليتش على فرصة قيادة الفرق الأولى، وكانت أولى تجاربه مع فريق ليفيرينغ، قبل أن ينتقل إلى أندية أخرى بحثاً عن إثبات نفسه كمدرب رئيسي. قاد ليتش فريق إيرتسغبيرغه آوه الألماني لفترة قصيرة، ثم تولى تدريب أوستريا فيينا النمساوي، حيث حاول بناء فريق قادر على المنافسة في البطولات المحلية.

بعد ذلك انتقل إلى هولندا لتدريب فيتيس أرنهيم، وهناك استطاع ترك بصمة واضحة، بعدما قاد الفريق إلى نتائج جيدة وتأهل للمشاركة الأوروبية، ليجذب اهتمام الأندية الألمانية.

وفي عام 2022، تولى تدريب نادي بوخوم الألماني في الدوري الألماني، وخاض معه 58 مباراة، قبل أن ينهي النادي علاقته به في أبريل (نيسان) 2024 بعد سلسلة من النتائج السلبية. لكن مسيرته عادت إلى المكان الذي يعرفه جيداً، عندما أعلن ريد بول سالزبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تعيينه مدرباً للفريق الأول بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027. وكانت عودة ليتش إلى سالزبورغ بسبب معرفته الكبيرة بالنادي، بعدما عمل داخله لسنوات، إضافة إلى خبرته التي اكتسبها من العمل في دوريات مختلفة. لكن التجربة لم تستمر طويلاً؛ إذ قرر سالزبورغ إنهاء عقده في فبراير (شباط) 2026 بعد 56 مباراة قاد خلالها الفريق، بمعدل 1.55 نقطة في المباراة الواحدة. وأعلن النادي أن القرار جاء بعد تحليل شامل لأداء الفريق، وقال المدير الرياضي ماركوس مان إن سالزبورغ بحاجة إلى «دفعة جديدة» في المرحلة المقبلة.

بعد رحيله عن سالزبورغ، بدأت الأخبار تتحدث عن انتقاله إلى السعودية؛ إذ ذكرت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» أن المدرب الألماني كان قريباً من توقيع عقد مع نادي الشباب حتى عام 2027. وبالفعل، أعلن الشباب تعيينه مدرباً جديداً للفريق، ليبدأ تجربة مختلفة خارج أوروبا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ويراهن الشباب على خبرة المدرب الألماني في تطوير اللاعبين، خصوصاً أنه قادم من مدرسة تدريبية تهتم بالتفاصيل التكتيكية وصناعة المواهب. صحف ألمانية تحدثت عن ليتش باعتباره أحد المدربين الذين صعدوا من خلف الكواليس، بعدما أمضى سنوات طويلة في التعلم والعمل داخل مشروع ريد بول، قبل أن يحصل على فرصته كمدرب أول.

كما أشارت التقارير الألمانية إلى أن تجربته مع سالزبورغ لم تكن ناجحة بالكامل، لكنها أضافت إلى خبرته في التعامل مع فريق كبير يشارك في المنافسات المحلية والقارية. أما شبكة «سكاي»، فرأت أن انتقال المدرب الألماني إلى السعودية يمثل فرصة جديدة له من أجل إعادة بناء صورته التدريبية بعد نهاية تجربته في النمسا.

ويمتلك ليتش سجلاً تدريبياً طويلاً، فقد قاد ريد بول سالزبورغ، وبوخوم، وفيتيس أرنهيم، وأوستريا فيينا، وليفيرينغ، إضافة إلى عمله داخل أكاديمية سالزبورغ. وبالإضافة إلى خبرته التدريبية، يملك ليتش رصيداً من النجاحات مع فرق الشباب، حيث حقق ألقاباً في الفئات العمرية، منها بطولة الدوري النمساوي لفئة تحت 18 عاماً مرتين، وبطولة تحت 16 عاماً، إلى جانب ألقاب أخرى في مسيرته. الآن يبدأ توماس ليتش مرحلة جديدة مع الشباب السعودي، في تحدٍّ مختلف تماماً عن الملاعب الأوروبية.

بدأ ليتش عمله في أكاديمية ريد بول سالزبورغ حيث تولى تدريب فرق الفئات العمرية (رويترز)

فمن مدرب يعمل في أكاديميات الناشئين، إلى مساعد داخل مشروع ريد بول، ثم مدرب يقود أندية في ألمانيا وهولندا والنمسا، وصولاً إلى الدوري السعودي؛ يسعى ليتش إلى إثبات أن خبرته الطويلة في كرة القدم الأوروبية يمكن أن تتحول إلى نجاح جديد في المنطقة.