الهلال يفاوض الحزم لشراء المدة المتبقية من عقد «الحبشي»

القفاز السعودي يرتفع عالياً في نزالات «المقاتلين المحترفين»

شهدت العاصمة السعودية الرياض جولة مثيرة من منافسات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، ارتفعت فيها القفازات السعودية عالياً في قفص النزال، بفضل انتصارات مذهلة للثلاثي مالك باسهل وهتان السيف وسعود الملحم.

ووسط حضور جماهيري لافت ومستويات فنية مميزة، أسفرت المنافسات عن اكتمال قائمة المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، الذي تستضيفه الرياض في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتصدرت المقاتلة السعودية هتان السيف الحدث الرئيسي، بعدما حققت انتصاراً بالضربة القاضية الفنية على الجزائرية دانية أوحاشي في الجولة الثانية، لتسجل بداية مثالية في أول ظهور لها على الساحة الاحترافية، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي احتشدت لمساندتها.

وفي النزال الرئيسي المشترك، حجز الأردني حازم الكيالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي وزن الويلتر بعد فوزه بقرار الحكام بالإجماع على اللبناني حسن شعبان، ليواصل مشواره نحو اللقب.

هتان السيف تحتفل بعد انتصارها على الجزائرية دانية أوحاشي (بطولة رابطة المقاتلين المحترفين)

كما واصل السعودي مالك باسهل عروضه القوية، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعدما تفوق بقرار الحكام بالإجماع على المغربي عماد العزامي، مؤكداً حضوره كأحد أبرز المواهب السعودية الصاعدة في البطولة.

وشهدت بقية النزالات تأهل المغربي بدر الدين دياني، والجزائري عبد الكريم زواد، والفلسطيني عمر حسين، والأردني حازم الكيالي إلى نصف نهائي وزن الويلتر، فيما تأهل الجزائري إلياس بودغزام والسوري شادي قباني إلى نصف نهائي وزن الريشة.

كما حقق السعودي سعود الملحم فوزاً بقرار الحكام بالإجماع على المصري عبد الحليم الحوفي، فيما تمكن الجزائري ريان عثماني من إنهاء نزاله أمام المصري إسلام مصطفى بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لتكتمل بذلك قائمة المتأهلين والمنافسين قبل محطة نصف النهائي المرتقبة في الرياض.

سعود الملحم حقق فوزاً خلال نزاله مع المصري عبد الحليم الحوفي (بطولة رابطة المقاتلين المحترفين)

وأكدت هتان السيف أن الفوز في أول نزال احترافي يمثل بداية مهمة في مسيرتها، مشيرة إلى أن تحقيق الانتصار بالضربة القاضية منحها دافعاً كبيراً لمواصلة العمل والتطور، معربة عن تطلعها لتقديم مستويات أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب مالك باسهل عن سعادته بالأداء الذي قدمه أمام جماهير بلاده، مؤكداً أن هدفه الدائم هو تطوير مستواه من نزال إلى آخر، ومثمناً الدعم الجماهيري الكبير الذي كان حافزاً لتحقيق هذا الانتصار.

وقال سعود الملحم إن تحقيق أول فوز له أمام جماهير الرياض يعد لحظة يعتز بها كثيراً، مؤكداً أن تمثيل المملكة مسؤولية كبيرة تدفعه إلى مواصلة التطور وتقديم أفضل ما لديه، ورفع اسم السعودية في جميع مشاركاته المقبلة.