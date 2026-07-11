الأهلي يكسب سالفيلدن بالثمانية... وسبيرتسيان وأبو بكر يخطفان الأنظار

استهل الأهلي السعودي معسكره الإعدادي المقام في النمسا بفوز عريض على فريق إف سي بينزغاو سالفيلدن النمساوي بنتيجة (8 – 0)، في أولى مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، مقدماً أداءً مميزاً عكس جاهزية الفريق الفنية والبدنية.
ودخل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله اللقاء بتشكيلة ضمت سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي محمد بكر وماتيو دامس في قلب الدفاع، فيما شغل زكريا هوساوي ومحمد عبد الرحمن مركزي الظهيرين. وفي خط الوسط اعتمد على فالنتين أتانغانا وإنزو ميو، بينما لعب إدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، إلى جانب صالح أبو الشامات في الجناح الأيسر وماتياس غونسالفيس في الجهة اليمنى، فيما قاد البرازيلي ريكاردو ماتياس خط الهجوم.
وفرض الأهلي سيطرته منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، ما حدّ من محاولات الفريق النمساوي وأبقى اللعب في نصف ملعبه معظم فترات الشوط الأول.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ29 عن طريق الوافد الجديد الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي سجل في أول ظهور له بقميص الأهلي بعدما أطلق تسديدة متقنة استقرت في الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مستحقة.
وواصل الأهلي أفضليته الهجومية، لينجح صالح أبو الشامات في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة الـ40 بعد هجمة جماعية مميزة وتناقل سلس للكرة بين لاعبي الأهلي، قبل أن يختتم البرازيلي ريكاردو ماتياس أهداف الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (47).
ومع انطلاق الشوط الثاني، استمرت الأفضلية الأهلاوية، حيث تمكن الوافد الجديد مشعل المطيري من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ51، قبل أن يعود ريكاردو ماتياس ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة الـ58 بعد انطلاقة رائعة أنهاها بنجاح داخل المرمى.
وأضاف ياسين الزبيدي الهدف السادس في الدقيقة الـ62 بعد مجهود فردي مميز، راوغ خلاله أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة متقنة داخل الشباك، بينما اختتم المهاجم الشاب موسى أبو بكر مهرجان الأهداف بإحراز الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين الـ68 والـ84، مؤكداً الحضور اللافت للعناصر الشابة خلال اللقاء.
وقدم الأهلي أداءً مطمئناً في أولى تجاربه الودية؛ إذ ظهر الفريق بانسجام واضح بين العناصر الأساسية والوجوه الجديدة، إلى جانب نجاح الجهاز الفني في منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، في إطار التحضير للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله الفريق للمنافسة على جميع البطولات.