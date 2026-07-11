الدرعية يواجه الريان القطري والعين الإماراتي «ودياً»

واصل نادي الرياض تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، وذلك تأهباً لاستحقاقات الموسم الرياضي الجديد.
إبراهيم الشليل (الرياض )
الأهلي يكسب سالفيلدن بالثمانية... وسبيرتسيان وأبو بكر يخطفان الأنظارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5294889-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1
الأهلي يكسب سالفيلدن بالثمانية... وسبيرتسيان وأبو بكر يخطفان الأنظار
أبو الشامات محتفلاً بهدفه في المباراة (موقع النادي الأهلي)
استهل الأهلي السعودي معسكره الإعدادي المقام في النمسا بفوز عريض على فريق إف سي بينزغاو سالفيلدن النمساوي بنتيجة (8 – 0)، في أولى مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، مقدماً أداءً مميزاً عكس جاهزية الفريق الفنية والبدنية.
ودخل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله اللقاء بتشكيلة ضمت سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي محمد بكر وماتيو دامس في قلب الدفاع، فيما شغل زكريا هوساوي ومحمد عبد الرحمن مركزي الظهيرين. وفي خط الوسط اعتمد على فالنتين أتانغانا وإنزو ميو، بينما لعب إدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، إلى جانب صالح أبو الشامات في الجناح الأيسر وماتياس غونسالفيس في الجهة اليمنى، فيما قاد البرازيلي ريكاردو ماتياس خط الهجوم.
وفرض الأهلي سيطرته منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، ما حدّ من محاولات الفريق النمساوي وأبقى اللعب في نصف ملعبه معظم فترات الشوط الأول.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ29 عن طريق الوافد الجديد الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي سجل في أول ظهور له بقميص الأهلي بعدما أطلق تسديدة متقنة استقرت في الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مستحقة.
وواصل الأهلي أفضليته الهجومية، لينجح صالح أبو الشامات في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة الـ40 بعد هجمة جماعية مميزة وتناقل سلس للكرة بين لاعبي الأهلي، قبل أن يختتم البرازيلي ريكاردو ماتياس أهداف الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (47).
ومع انطلاق الشوط الثاني، استمرت الأفضلية الأهلاوية، حيث تمكن الوافد الجديد مشعل المطيري من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ51، قبل أن يعود ريكاردو ماتياس ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة الـ58 بعد انطلاقة رائعة أنهاها بنجاح داخل المرمى.
وأضاف ياسين الزبيدي الهدف السادس في الدقيقة الـ62 بعد مجهود فردي مميز، راوغ خلاله أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة متقنة داخل الشباك، بينما اختتم المهاجم الشاب موسى أبو بكر مهرجان الأهداف بإحراز الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين الـ68 والـ84، مؤكداً الحضور اللافت للعناصر الشابة خلال اللقاء.
وقدم الأهلي أداءً مطمئناً في أولى تجاربه الودية؛ إذ ظهر الفريق بانسجام واضح بين العناصر الأساسية والوجوه الجديدة، إلى جانب نجاح الجهاز الفني في منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، في إطار التحضير للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله الفريق للمنافسة على جميع البطولات.
ماذا تعرف عن ينز فيسينغ مدرب الاتحاد الجديد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5294888-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
عمل ينز فيسينغ كمساعد للمدرب الألماني روجر شميدت (حساب المدرب على إنستغرام)
لم يكن اسم ينز فيسينغ حاضراً بقوة في عناوين كرة القدم العالمية قبل أشهر قليلة، لكنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يلفت الأنظار، بعدما كتب واحدة من أبرز قصص النجاح المفاجئة في القارة الآسيوية. مدرب ألماني شاب، لم يكن من أصحاب الأسماء اللامعة على مقاعد التدريب، لكنه شق طريقه بهدوء من خلال العمل خلف الكواليس مع عدد من كبار المدربين في أوروبا، قبل أن يحصل على فرصته كمدرب أول ويصنع مفاجأة كبيرة في اليابان. واليوم، يبدأ فيسينغ فصلاً جديداً في مسيرته، بعدما أعلن نادي الاتحاد السعودي تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، في محاولة لإعادة «النمور» إلى المنافسة على البطولات.
وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز) 2026، تعيين المدرب الألماني البالغ من العمر 38 عاماً، بعقد يمتد حتى عام 2028.
وبحسب ما ذكره موقع «ترانسفير ماركت» الألماني، فإن تعاقد الاتحاد مع فيسينغ جاء بعد تجربته القصيرة والناجحة مع نادي غامبا أوساكا الياباني، حيث نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، البطولة التي تعد النظير الآسيوي للدوري الأوروبي.
واختار الاتحاد فيسينغ بعد رحيل سيرجيو كونسيساو، الذي غادر النادي بالتراضي بعد تسعة أشهر فقط من توليه المسؤولية، عقب موسم لم يحقق فيه الفريق النتائج المنتظرة، فقد أنهى الاتحاد موسم 2025-2026 في المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما جمع 55 نقطة، متأخراً بفارق كبير عن البطل النصر، كما خرج من كأس الملك من الدور نصف النهائي، ومن دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي أمام ماشيدا زيلفيا الياباني.
ولذلك، ستكون مهمة فيسينغ واضحة، إعادة الاتحاد إلى المنافسة على الألقاب، ومواجهة قوة أندية مثل الهلال والنصر والأهلي.
لكن قصة المدرب الألماني لم تبدأ من السعودية، بل من رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية. ولد ينز فيسينغ في يناير (كانون الثاني) عام 1988 في ألمانيا، وبدأ مسيرته التدريبية عام 2014. اختار طريق التعلم والتطور من خلال العمل مساعداً ضمن أجهزة فنية لمدربين كبار، بدلاً من القفز مباشرة إلى قيادة الفرق الكبرى.
وخلال مسيرته، عمل فيسينغ ضمن أندية أوروبية معروفة، أبرزها بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وبنفيكا البرتغالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.
وكانت أهم محطاته عمله كمساعد للمدرب الألماني روجر شميدت، أحد المدربين المعروفين بأسلوب الضغط العالي والهجوم السريع. ومن خلال هذه التجارب، اكتسب فيسينغ خبرة في مدارس كروية تعتمد على التنظيم التكتيكي، الضغط المتقدم، وتطوير اللاعبين، وهي أفكار أصبحت جزءاً من هويته التدريبية.
ويعتمد المدرب الألماني غالباً على طريقة لعب 4-2-3-1، مع التركيز على السيطرة في وسط الملعب، الضغط بعد فقدان الكرة، والتحولات السريعة نحو الهجوم، لكن اللحظة التي غيرت مسيرته جاءت في اليابان. فبعد توليه قيادة غامبا أوساكا، لم يحتج فيسينغ إلى وقت طويل لإثبات نفسه. خلال ستة أشهر فقط، قاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، في إنجاز لم يكن متوقعاً.
وكانت المفاجأة الكبرى في النهائي، عندما واجه غامبا أوساكا نادي النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد تمكن فيسينغ من «تحطيم حلم رونالدو باللقب»، بعدما تفوق الفريق الياباني على النصر بنتيجة 1-0، ليحصد المدرب الألماني أول لقب كبير له كمدرب أول.
وأشارت «بيلد» إلى أن رونالدو عاش خيبة أمل جديدة مع النصر، بعدما بقي دون لقب مع النادي السعودي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انضمامه، ورغم وجود أسماء كبيرة في الفريق.
وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، خاض غامبا أوساكا تحت قيادة فيسينغ 27 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 15 فوزاً، و3 تعادلات، و9 خسائر، بمعدل 1.78 نقطة في المباراة.
النجاح الآسيوي السريع جعل الاتحاد يراهن عليه، رغم أن تجربته كمدرب أول لا تزال قصيرة.
فهو يدخل الدوري السعودي من بوابة فريق يملك أسماء عالمية، مثل الفرنسي موسى ديابي، والهولندي ستيفن برغفاين، والمدافع الشاب يان كارلو سيميتيش، مع قائمة تعد من بين الأعلى قيمة سوقية في البطولة.
ويرى الاتحاد أن شخصية فيسينغ وخبرته الأوروبية والآسيوية قد تكون العامل الذي يساعد الفريق على استعادة حضوره بعد موسم صعب.
وسيخوض المدرب الألماني أول اختبار رسمي له مع الاتحاد أمام النجمة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
من مدرب مساعد يعمل خلف أسماء كبيرة في أوروبا، إلى مدرب أوقف حلم كريستيانو رونالدو في آسيا، ثم إلى قيادة الاتحاد أحد أكبر أندية السعودية...هو ينز فيسينغ، المدرب الذي اختار الاتحاد أن يراهن عليه لإعادة «النمور» إلى طريق البطولات.
مصدر قدساوي لـ«الشرق الأوسط»: كينونيس ليس للبيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5294876-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
كينونيس لدى مشاركته في مباراة إنجلترا بكأس العالم (رويترز)
بينما ينتظم الهداف المكسيكي جوليان كينونيس الأسبوع المقبل في تدريبات القادسية تأهباً للموسم الجديد، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي لا تعتزم بيع المدة المتبقية من عقده الممتد حتى 2029، وذلك على الرغم من إبداء أندية في الدوري الإنجليزي رغبة التعاقد معه.
وكان كينونيس تألق في المونديال الحالي وسجل 4 أهداف بداية من الهدف الذي سجله في المباراة الافتتاحية، وبات اللاعب الذي تُوج بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي هو المهاجم التاريخي لمنتخب بلاده في تاريخ المشاركات في كأس العالم.
من جهة ثانية، أظهر اللاعب الإيطالي ماثيو ريتيغي مؤشرات إيجابية للتعافي، وذلك بعدما خضع لبرنامج طبي وبدني مكثف، على أن يدخل التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة من خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في إسبانيا.
كما أن اللاعب تركي العمار يسير وفق البرنامج المعد، والحال تنطبق على عدد من الأسماء التي لم تكمل الموسم الماضي نتيجة الإصابة التي تعرضت لها في الجولات الأخيرة من الدوري، عدا اللاعب وليد الأحمد الذي قد تتأخر عودته حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بعد أن كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي منتصف شهر مارس (آذار)، وتحديداً في مواجهة الأهلي الدورية.
ويشهد المعسكر الحالي عودة عدد من الأسماء التي تمت إعارتها الموسم الماضي لأندية خارجية، وفي مقدمتهم الإسباني كاميرون بويرتاس، والغاني جيري أفري، لتضاف إلى عدد من الأسماء الأجنبية التي توجد في صفوف الفريق منذ الموسم الماضي، أو حتى مَن تم التعاقد معها مؤخراً مثل المغربي سفيان الكرواني؛ إذ سيقيم المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز الأسماء الموجودة من أجل حصر الأسماء التي يمكن تسجيلها في بطولة الدوري، ومَن يتم إبعاده عن القائمة والاكتفاء بمشاركته في البطولة الآسيوية، أو حتى في بطولتَي السوبر السعودي وكأس الملك.
ولم تستبعد المصادر أن تتم إعارة أسماء أخرى لأندية محلية وخارجية لترك فرص التعاقد مع اسمين من اللاعبين الأجانب لدعم صفوف الفريق في المنافسات المقبلة حيث تنتظر القادسية مشاركة في أربع بطولات (ثلاث محلية ورابعة قارية)، مما يعني الكثير من التحديات التي تنتظر الفريق لتحقيق أي من هذه البطولات للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وعلى صعيد متصل بالتدريبات اليومية خلال المعسكر الحالي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية، فقد أظهر اللاعب محمد القحطاني جاهزية كبيرة من أجل نيل ثقة المدرب للمشاركة مع الفريق بعد أن تم التوقيع معه لمدة ثلاث سنوات قادماً من الهلال.
ويُتوقع أن يشارك اللاعب في عدد من المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في المعسكر الحالي بعد أن أظهر جاهزية بدنية كبيرة للوجود ضمن قائمة المدرب رودجرز.
ولم يعلن القادسية عن أي مباراة رسمية سيخوضها خلال المعسكر الخارجي، إلا أن نادي ريال أوفييدو أحد أندية الدرجة الثانية أعلن من جانبه خوض فريقه مباراة ودية ضد القادسية يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو (تموز) الحالي.
على صعيد متصل، قال اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد القادسية إن الفريق بدأ الاستعداد قبل وقت طويل من صافرة البداية، وأضاف: «نعمل بكل جد كل يوم لنكون على أتم الجاهزية لكل التحديات التي تنتظرنا، فلدينا طموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الموسم المقبل، والأهم من ذلك تمثيل الجميع بأفضل صورة ممكنة».