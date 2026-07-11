مصدر قدساوي لـ«الشرق الأوسط»: كينونيس ليس للبيع

بينما ينتظم الهداف المكسيكي جوليان كينونيس الأسبوع المقبل في تدريبات القادسية تأهباً للموسم الجديد، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي لا تعتزم بيع المدة المتبقية من عقده الممتد حتى 2029، وذلك على الرغم من إبداء أندية في الدوري الإنجليزي رغبة التعاقد معه.

وكان كينونيس تألق في المونديال الحالي وسجل 4 أهداف بداية من الهدف الذي سجله في المباراة الافتتاحية، وبات اللاعب الذي تُوج بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي هو المهاجم التاريخي لمنتخب بلاده في تاريخ المشاركات في كأس العالم.

من جهة ثانية، أظهر اللاعب الإيطالي ماثيو ريتيغي مؤشرات إيجابية للتعافي، وذلك بعدما خضع لبرنامج طبي وبدني مكثف، على أن يدخل التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة من خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في إسبانيا.

كما أن اللاعب تركي العمار يسير وفق البرنامج المعد، والحال تنطبق على عدد من الأسماء التي لم تكمل الموسم الماضي نتيجة الإصابة التي تعرضت لها في الجولات الأخيرة من الدوري، عدا اللاعب وليد الأحمد الذي قد تتأخر عودته حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بعد أن كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي منتصف شهر مارس (آذار)، وتحديداً في مواجهة الأهلي الدورية.

ويشهد المعسكر الحالي عودة عدد من الأسماء التي تمت إعارتها الموسم الماضي لأندية خارجية، وفي مقدمتهم الإسباني كاميرون بويرتاس، والغاني جيري أفري، لتضاف إلى عدد من الأسماء الأجنبية التي توجد في صفوف الفريق منذ الموسم الماضي، أو حتى مَن تم التعاقد معها مؤخراً مثل المغربي سفيان الكرواني؛ إذ سيقيم المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز الأسماء الموجودة من أجل حصر الأسماء التي يمكن تسجيلها في بطولة الدوري، ومَن يتم إبعاده عن القائمة والاكتفاء بمشاركته في البطولة الآسيوية، أو حتى في بطولتَي السوبر السعودي وكأس الملك.

ولم تستبعد المصادر أن تتم إعارة أسماء أخرى لأندية محلية وخارجية لترك فرص التعاقد مع اسمين من اللاعبين الأجانب لدعم صفوف الفريق في المنافسات المقبلة حيث تنتظر القادسية مشاركة في أربع بطولات (ثلاث محلية ورابعة قارية)، مما يعني الكثير من التحديات التي تنتظر الفريق لتحقيق أي من هذه البطولات للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعلى صعيد متصل بالتدريبات اليومية خلال المعسكر الحالي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية، فقد أظهر اللاعب محمد القحطاني جاهزية كبيرة من أجل نيل ثقة المدرب للمشاركة مع الفريق بعد أن تم التوقيع معه لمدة ثلاث سنوات قادماً من الهلال.

ويُتوقع أن يشارك اللاعب في عدد من المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في المعسكر الحالي بعد أن أظهر جاهزية بدنية كبيرة للوجود ضمن قائمة المدرب رودجرز.

ولم يعلن القادسية عن أي مباراة رسمية سيخوضها خلال المعسكر الخارجي، إلا أن نادي ريال أوفييدو أحد أندية الدرجة الثانية أعلن من جانبه خوض فريقه مباراة ودية ضد القادسية يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو (تموز) الحالي.

على صعيد متصل، قال اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد القادسية إن الفريق بدأ الاستعداد قبل وقت طويل من صافرة البداية، وأضاف: «نعمل بكل جد كل يوم لنكون على أتم الجاهزية لكل التحديات التي تنتظرنا، فلدينا طموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الموسم المقبل، والأهم من ذلك تمثيل الجميع بأفضل صورة ممكنة».