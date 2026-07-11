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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المالك سيستمر رئيساً للشباب

عبد العزيز المالك (الشرق الأوسط)
عبد العزيز المالك (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المالك سيستمر رئيساً للشباب

عبد العزيز المالك (الشرق الأوسط)
عبد العزيز المالك (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة، أنَّ عبد العزيز المالك الرئيس المكلف لنادي الشباب سيستمر في منصبه خلال الموسم الرياضي الجديد، في ظلِّ عدم وجود أي توجه حتى الآن لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأوضحت المصادر أنَّ المالك سيواصل مهامه على رأس إدارة النادي، مشيرةً إلى أنه لا توجد نية لإجراء انتخابات خلال الموسم المقبل.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2025 تكليف عبد العزيز بن فهد المالك برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب، إلى جانب نواف البسام نائباً للرئيس، وعضوية كل من طلال الرميان، وسعود بن منصور المالك، وبدر بن محمد الخميس، عقب إنهاء تكليف الإدارة المؤقتة السابقة برئاسة خليف الهويشان، على أن تستمر مدة المجلس حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وخلال فترة تكليفه، أشرف المالك على عدد من الملفات الفنية والإدارية، إذ تعاقدت الإدارة مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري خلفاً للإسباني إيمانول ألغواسيل، كما دعمت الفريق بعدد من العناصر المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن ينهي الشباب الموسم بالابتعاد عن مراكز الهبوط، ويبلغ نهائي دوري أبطال الخليج، الذي خسره أمام الريان القطري.

ومع استمرار المالك في رئاسة النادي، بدأت إدارة الشباب تنفيذ خطة الإعداد للموسم الجديد، بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش لقيادة الفريق الأول، وتعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، إلى جانب تعزيز الجهاز الطبي بالتعاقد مع الدكتور جمال خليفة، مع مواصلة العمل على استكمال ملف التعاقدات استعداداً للموسم الجديد.

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زيدان يتوج بكأس البولو ضمن فريق الأمير ويليام

جيري إنزيريلو يهنئ عمرو زيدان باللقب (الشرق الأوسط)
جيري إنزيريلو يهنئ عمرو زيدان باللقب (الشرق الأوسط)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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  • الرياض : «الشرق الأوسط»
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زيدان يتوج بكأس البولو ضمن فريق الأمير ويليام

جيري إنزيريلو يهنئ عمرو زيدان باللقب (الشرق الأوسط)
جيري إنزيريلو يهنئ عمرو زيدان باللقب (الشرق الأوسط)

حقَّق السعودي عمرو زيدان، لاعب البولو، لقب كأس البولو الخيرية الملكية، ضمن الفريق الذي يقوده الأمير ويليام آرثر فيليب لويس، أمير ويلز، في المباراة التي أُقيمت بمدينة وندسور البريطانية، بحضور جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة «الدرعية».

وجاء تتويج زيدان بعد مشاركة فريقه في المباراة الخيرية السنوية، التي تُعدُّ من أبرز فعاليات البولو في بريطانيا، وتُقام برعاية أمير ويلز، وتُخصَّص عوائدها لدعم عدد من المبادرات والمؤسسات الخيرية.

جيري إنزيريلو يهنئ عمرو زيدان باللقب (الشرق الأوسط)

وتأتي مشاركة زيدان امتداداً لحضوره المستمر في البطولة خلال الأعوام الماضية، إذ يُعدُّ من الأسماء المعتادة في المنافسات الدولية ومنها كأس البولو الخيرية الملكية، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي البولو والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.

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الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يقترب من الموهبة صهيب هوساوي لاعب الجناحين

الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
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الهلال يقترب من الموهبة صهيب هوساوي لاعب الجناحين

الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)

تكثف إدارة نادي الهلال تحركاتها لدعم فرق الفئات السنية، حيث دخلت مؤخراً في مفاوضات مع الموهبة الشابة صهيب هوساوي، من مواليد 2007، تمهيداً لضمه إلى صفوف فريق تحت 21 عاماً استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويجيد هوساوي اللعب في مركزي الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، ويُعد من الأسماء الشابة الواعدة التي لفتت الأنظار بقدراتها الفنية، وسرعتها في الثلث الهجومي، ما جعله ضمن الخيارات التي تتابعها الإدارة الرياضية في الهلال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهلال الهادفة إلى تعزيز قاعدة المواهب الشابة، عبر استقطاب أبرز العناصر المحلية في مختلف المراكز، بما يضمن بناء قاعدة قوية للفريق الأول خلال السنوات المقبلة، في إطار مشروع طويل الأمد يركز على الاستثمار في اللاعبين السعوديين الواعدين، وتطويرهم داخل منظومة النادي.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«معسكر نموذجي» يجهز الرياض لموسم استثنائي

لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
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«معسكر نموذجي» يجهز الرياض لموسم استثنائي

لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)

واصل نادي الرياض تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، وذلك تأهباً لاستحقاقات الموسم الرياضي الجديد.

وانعكست أجواء المعسكر من خلال فيديو بثه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وحمل رسالة مقتضبة، وواضحة: «نرفع النسق... ونواصل العمل».

وشهدت التدريبات، التي أقيمت وسط أجواء طبيعية، ومرافق رياضية متطورة، تركيزاً عالياً على مهارات التحكم بالكرة، والضغط في المساحات الضيقة، إلى جانب وحدات تدريبية خاصة لحراس المرمى، لرفع مستوى رد الفعل، والارتقاء.

وبدت الروح المعنوية العالية، والانسجام الكبير بين عناصر النادي السمة الأبرز في المعسكر النمساوي، حيث يسعى نادي الرياض من خلال هذا المعسكر إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق صافرة البداية للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيرية بظهور لافت يواكب طموحات النادي في المنافسات المقبلة.

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