مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المالك سيستمر رئيساً للشباب

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة، أنَّ عبد العزيز المالك الرئيس المكلف لنادي الشباب سيستمر في منصبه خلال الموسم الرياضي الجديد، في ظلِّ عدم وجود أي توجه حتى الآن لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأوضحت المصادر أنَّ المالك سيواصل مهامه على رأس إدارة النادي، مشيرةً إلى أنه لا توجد نية لإجراء انتخابات خلال الموسم المقبل.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2025 تكليف عبد العزيز بن فهد المالك برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب، إلى جانب نواف البسام نائباً للرئيس، وعضوية كل من طلال الرميان، وسعود بن منصور المالك، وبدر بن محمد الخميس، عقب إنهاء تكليف الإدارة المؤقتة السابقة برئاسة خليف الهويشان، على أن تستمر مدة المجلس حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وخلال فترة تكليفه، أشرف المالك على عدد من الملفات الفنية والإدارية، إذ تعاقدت الإدارة مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري خلفاً للإسباني إيمانول ألغواسيل، كما دعمت الفريق بعدد من العناصر المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن ينهي الشباب الموسم بالابتعاد عن مراكز الهبوط، ويبلغ نهائي دوري أبطال الخليج، الذي خسره أمام الريان القطري.

ومع استمرار المالك في رئاسة النادي، بدأت إدارة الشباب تنفيذ خطة الإعداد للموسم الجديد، بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس ليتش لقيادة الفريق الأول، وتعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً، إلى جانب تعزيز الجهاز الطبي بالتعاقد مع الدكتور جمال خليفة، مع مواصلة العمل على استكمال ملف التعاقدات استعداداً للموسم الجديد.