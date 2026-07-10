بوستيكوغلو يركز على «القوة البدنية» للاعبي النصر

واصل النصر تدريباته اليومية، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، والتي تستمر حتى 11 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن ينتقل إلى أبها لخوض المرحلة الثانية من معسكره الصيفي.
ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»، صوراً من الحصة التدريبية المسائية، مرفقة بعبارة أشارت إلى اقتراب موعد التوجه إلى أبها، فيما نشر لاحقاً صوراً إضافية من التدريبات ذاتها تضمنت جوانب بدنية وتمارين في صالة الحديد والأثقال، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.
ومن المقرر أن يخوض النصر معسكراً داخلياً في أبها لمدة عشرة أيام، تُركّز خلاله التدريبات على الجوانب البدنية واللياقية، على أن يختتم الفريق برنامجه الإعدادي بمعسكر خارجي في العاصمة البرتغالية لشبونة، يمتد من 25 يوليو حتى 5 أغسطس (آب) المقبل، تتخلله مباريات ودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
يُذكر أن عدداً من لاعبي النصر الدوليين ما زالوا غائبين عن التدريبات، بعد حصولهم على إجازة إضافية عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2026، على أن ينضموا إلى الفريق في وقت لاحق.