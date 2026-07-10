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الرياضة رياضة سعودية

تشيلسي يتربص بـ«هداف الدوري السعودي»

كينونيس سجل تألقاً لافتاً في المونديال (رويترز)
كينونيس سجل تألقاً لافتاً في المونديال (رويترز)
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تشيلسي يتربص بـ«هداف الدوري السعودي»

كينونيس سجل تألقاً لافتاً في المونديال (رويترز)
كينونيس سجل تألقاً لافتاً في المونديال (رويترز)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض للتعاقد مع خوليان كينونيس، مهاجم نادي القادسية ومنتخب المكسيك، بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب المكسيكي خلال بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي الاهتمام الإنجليزي بكينونيس بعدما فرض الأخير نفسه كأحد أبرز المهاجمين في المونديال؛ إذ أسهم بأربعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة خلال خمس مباريات خاضها مع منتخب «الأزتيكا»، قبل أن يودع فريقه البطولة أمام إنجلترا في دور الستة عشر.

وكان كينونيس قد افتتح سجل أهداف كأس العالم حين سجل الهدف الأول للمكسيك في مرمى جنوب أفريقيا خلال المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب أزتيكا التاريخي، في إنجاز جعله أول لاعب من الدوري السعودي يترك بصمة تهديفية في النسخة الحالية من المونديال.

وواصل المهاجم المولود في كولومبيا «مكسيكي الجنسية»، تألقه في الأدوار اللاحقة، وأضاف أهدافاً أخرى في مرمى منتخبي التشيك والإكوادور، إضافة إلى تمريرة حاسمة، قبل أن يسجل هدفه الرابع في مباراة الدور ثمن النهائي أمام إنجلترا، ليتقاسم بذلك لقب هداف منتخب المكسيك التاريخي في كأس العالم مع أسطورتي الكرة المكسيكية لويس هرنانديز وخافيير هرنانديز «تشيتشاريتو».

كينونيس البالغ من العمر 29 عاماً عاش موسماً استثنائياً مع القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج بجائزة هداف الدوري للمحترفين برصيد 33 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي الذي توقف رصيده عند 32 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي اكتفى بـ28 هدفاً. وبهذا الرقم، أصبح كينيونيس رابع لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 30 هدفاً أو أكثر في موسم واحد.

وكان القادسية قد بادر عقب انتهاء الموسم إلى تجديد عقد المهاجم المكسيكي حتى عام 2029، لمواجهة أي عروض محتملة، بعدما قاد الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي للدوري، وهو ما ضمن للنادي مشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

ووفقاً لذات المصادر، تصر إدارة القادسية حتى اللحظة على التمسك بخدمات كينونيس ورفض التفريط فيه؛ إذ تراه ركيزة أساسية في مشروع الفريق الفني للموسم المقبل.

ومنذ انضمامه إلى القادسية قادماً من نادي كلوب أميركا المكسيكي في صيف 2024، خاض كينيونيس 68 مباراة بقميص الفريق الشرقاوي، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 12 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

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الهلال والعويس... حسمت «رسمياً»

العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
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الهلال والعويس... حسمت «رسمياً»

العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)
العويس سيعود إلى صفوف الهلال من جديد (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الهلال أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، ليعود مجدداً إلى صفوف الفريق الأزرق.

وتأتي عودة العويس ضمن توجه الإدارة الرياضية في الهلال لتعزيز مركز حراسة المرمى، في ظل الرؤية الفنية الهادفة إلى توفير عنصر خبرة محلي قادر على منح الجهاز الفني خيارات أكبر خلال الموسم المقبل، إلى جانب تعزيز الاستقرار في أحد أهم مراكز الفريق.

ويُعد العويس من أبرز الحراس السعوديين خلال السنوات الأخيرة، إذ يملك خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، كما سبق له تمثيل الهلال وتحقيق عدد من البطولات، الأمر الذي جعل عودته تحظى بقناعة كاملة من الإدارة والجهاز الفني، باعتبارها خطوة مهمة لتأمين مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل أيام بالكشف عن تفضيل محمد العويس عرض الهلال على جميع العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تُستكمل المفاوضات بنجاح، ليحسم الهلال واحدة من أبرز صفقات اللاعبين المحليين استعداداً للموسم الجديد.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة رعاية منتظرة بين النصر و«البحر الأحمر»

وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
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مصادر «الشرق الأوسط»: صفقة رعاية منتظرة بين النصر و«البحر الأحمر»

وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)
وجود الأسماء العالمية عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية (نادي النصر)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن نادي النصر اقترب من إتمام اتفاق مع شركة البحر الأحمر لتصبح راعياً رسمياً وبلاتينياً للفريق الكروي، بعقد يمتد لمدة موسمين، علماً بأنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل قبل التعاقد بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة في ظل النجاحات التي حقّقها الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيمة التسويقية الكبيرة التي يمتلكها النادي بوجود نخبة من النجوم العالميين، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما عزّز من جاذبية النادي لدى الشركات الراعية.

وأضافت المصادر أن شركة البحر الأحمر قررت تحويل رعايتها من النادي الأهلي، بعد انتهاء عقدها مع الفريق الغربي الذي كانت ترعاه خلال الفترة الماضية، لتبدأ مرحلة جديدة مع نادي النصر بصفتها راعياً بلاتينياً، في واحدة من أكبر صفقات الرعاية على مستوى الأندية السعودية.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
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الفتح ينتظر «صفقة مربحة» للموافقة على رحيل مسعود للأهلي

نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
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الفتح ينتظر «صفقة مربحة» للموافقة على رحيل مسعود للأهلي

نايف المسعود (موقع نادي الفتح)
نايف المسعود (موقع نادي الفتح)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي الفتح ما زال مهدداً برحيل عدد من الأسماء المحلية وعلى رأسها نايف المسعود والذي يلقى اهتماماً من أندية كبيرة عدة، من بينها الأهلي.

ويمثل الوصول إلى رقم مالي يرضي الأطراف كافة لإتمام هذه الصفقة التحدي الأكبر للفتح، خصوصاً أن نادي القادسية سيكون له نصيبه من أي عملية بيع لعقد اللاعب، كما أن الفتح يريد رقماً مالياً يمكنه إتمام صفقات نوعية قبل الموسم الجديد، كما أن اللاعب نفسه يريد عقداً يؤمّن به بقيه مستقبله، ويظل الأهلي هو صاحب القرار بشأن المبلغ الذي يمكن أن يقنع به جميع الأطراف.

وعلى الصعيد ذاته، يلقى اللاعب الشاب عثمان العثمان اهتماماً من أندية عدة؛ ما يمهد لرحيله بشكل مجاني هذا الصيف بعد نهاية عقده مع الفتح.

وبينما حسمت معظم أندية الدوري السعودي للمحترفين ملفات مدربيها في الموسم الجديد، ينتظر الفتحاويون اسم مدربهم الجديد والذي سيخلف البرتغالي غوميز الذي رحل إلى الجار الخليج.

وعلى الرغم من وجود المدرب السعودي خالد العطوي في انطلاقة تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، فإن الموافقة الرسمية من الجهات ذات العلاقة وتحديداً لجنة الاستدامة المالية، للتوقيع مع العطوي لم تصل بعد.

ووُجد الفتح في قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة وجود مستحقات عليه تجاه أطراف أخرى سبق لها العمل في النادي، إلا أن هذا المنع زال في الساعات الأخيرة كما تشير بعض المصادر، وبات الأمر مقتصراً على الموافقات المحلية، خصوصاً أن النادي لم يحصل في فترة التسجيل الشتوية على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي فهو يعاني مالياً بشكل مؤكد.

وتلقى الفتح دعماً من وزارة الرياضة في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الموسم الماضي، وأسهم ذلك في الإيفاء بالكثير من الالتزامات، من بينها الرواتب المتأخرة، إلا أنه لم يحل كل الإشكاليات أو المشاكل التي يعاني منها النادي.

ومن اللافت أيضاً، أن نادي الفتح لم يلقَ اهتماماً كبيراً من قِبل رجالات الأعمال في محافظة الأحساء أو حتى الشركات الكبرى للاستثمار فيه بعد الإعلان الذي تم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بشأن فتح استقبال الطلبات للاستثمار في نادي الفتح من خلال دخوله مسار الخصخصة مع أندية عدة.

ومن المقرر أن يبدأ الفتح، الاثنين، معسكره الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية حسب الخطة المعلن عنها منذ أيام بشأن البرنامج الزمني، إلا أن التحدي الأكبر سيكون على صعيد ضم أسماء للمعسكر دون الحصول على الموافقات الرسمية سواء من المحلين أو الأجانب أو حتى الجهاز الفني.

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