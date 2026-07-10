تشيلسي يتربص بـ«هداف الدوري السعودي»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض للتعاقد مع خوليان كينونيس، مهاجم نادي القادسية ومنتخب المكسيك، بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب المكسيكي خلال بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي الاهتمام الإنجليزي بكينونيس بعدما فرض الأخير نفسه كأحد أبرز المهاجمين في المونديال؛ إذ أسهم بأربعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة خلال خمس مباريات خاضها مع منتخب «الأزتيكا»، قبل أن يودع فريقه البطولة أمام إنجلترا في دور الستة عشر.

وكان كينونيس قد افتتح سجل أهداف كأس العالم حين سجل الهدف الأول للمكسيك في مرمى جنوب أفريقيا خلال المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب أزتيكا التاريخي، في إنجاز جعله أول لاعب من الدوري السعودي يترك بصمة تهديفية في النسخة الحالية من المونديال.

وواصل المهاجم المولود في كولومبيا «مكسيكي الجنسية»، تألقه في الأدوار اللاحقة، وأضاف أهدافاً أخرى في مرمى منتخبي التشيك والإكوادور، إضافة إلى تمريرة حاسمة، قبل أن يسجل هدفه الرابع في مباراة الدور ثمن النهائي أمام إنجلترا، ليتقاسم بذلك لقب هداف منتخب المكسيك التاريخي في كأس العالم مع أسطورتي الكرة المكسيكية لويس هرنانديز وخافيير هرنانديز «تشيتشاريتو».

كينونيس البالغ من العمر 29 عاماً عاش موسماً استثنائياً مع القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج بجائزة هداف الدوري للمحترفين برصيد 33 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي الذي توقف رصيده عند 32 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي اكتفى بـ28 هدفاً. وبهذا الرقم، أصبح كينيونيس رابع لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 30 هدفاً أو أكثر في موسم واحد.

وكان القادسية قد بادر عقب انتهاء الموسم إلى تجديد عقد المهاجم المكسيكي حتى عام 2029، لمواجهة أي عروض محتملة، بعدما قاد الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب النهائي للدوري، وهو ما ضمن للنادي مشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

ووفقاً لذات المصادر، تصر إدارة القادسية حتى اللحظة على التمسك بخدمات كينونيس ورفض التفريط فيه؛ إذ تراه ركيزة أساسية في مشروع الفريق الفني للموسم المقبل.

ومنذ انضمامه إلى القادسية قادماً من نادي كلوب أميركا المكسيكي في صيف 2024، خاض كينيونيس 68 مباراة بقميص الفريق الشرقاوي، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 12 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.