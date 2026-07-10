الهلال والعويس... حسمت «رسمياً»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الهلال أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، ليعود مجدداً إلى صفوف الفريق الأزرق.
وتأتي عودة العويس ضمن توجه الإدارة الرياضية في الهلال لتعزيز مركز حراسة المرمى، في ظل الرؤية الفنية الهادفة إلى توفير عنصر خبرة محلي قادر على منح الجهاز الفني خيارات أكبر خلال الموسم المقبل، إلى جانب تعزيز الاستقرار في أحد أهم مراكز الفريق.
ويُعد العويس من أبرز الحراس السعوديين خلال السنوات الأخيرة، إذ يملك خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، كما سبق له تمثيل الهلال وتحقيق عدد من البطولات، الأمر الذي جعل عودته تحظى بقناعة كاملة من الإدارة والجهاز الفني، باعتبارها خطوة مهمة لتأمين مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل أيام بالكشف عن تفضيل محمد العويس عرض الهلال على جميع العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تُستكمل المفاوضات بنجاح، ليحسم الهلال واحدة من أبرز صفقات اللاعبين المحليين استعداداً للموسم الجديد.