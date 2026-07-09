عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:51 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

جيروم مازيت: السعودية باتت محطة مهمة في «دوري المقاتلين»

جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
TT
TT

جيروم مازيت: السعودية باتت محطة مهمة في «دوري المقاتلين»

جيروم مازيت (الشرق الأوسط)
جيروم مازيت (الشرق الأوسط)

أكد جيروم مازيت، المدير العام لمنظمة دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، أن المنظمة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواهب في المنطقة، من خلال اكتشاف المقاتلين الواعدين ومساعدتهم على الانتقال من منافسات الهواة إلى الاحتراف، مشيراً إلى أن السعودية تمثل إحدى أهم محطات هذه الاستراتيجية.

وأوضح مازيت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف يتركز على مواصلة النمو واكتشاف أفضل المواهب في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وصناعة أبطال قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن المقاتلة السعودية هتان السيف تُعد نموذجاً لهذا النهج، بعد انتقالها إلى الاحتراف عقب عامين ونصف عام من التألق في منافسات الهواة.

وأشار إلى أن الجماهير تبقى المعيار الأهم عند اختيار المدن المستضيفة لفعاليات PFL، موضحاً أن قرار إقامة النهائيات في الرياض كان سهلاً بفضل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها البطولة، بعدما اضطر المنظمون إلى إعادة جدولة إقامة الحدث في جدة.

وأضاف أن المنظمة تتطلع إلى العودة إلى الخبر قبل نهاية العام، بعد النجاح الذي حققته الفعالية التي استضافتها المدينة العام الماضي، كما أشاد بالتجربة الأخيرة في دبي، مؤكداً أن المدن التي تتميز بشغف كبيراً برياضة الفنون القتالية المختلطة تحظى بأولوية في خطط الاستضافة.

وتحدث مازيت عن تطور المواهب السعودية، مشيراً إلى أن البطولة تشهد مشاركة المقاتل سعود في أول ظهور له، معرباً عن حماسه لمتابعة مستواه، لما يمتلكه من إمكانات واعدة. كما وصف النزال الاحترافي الأول لهتان السيف بأنه الأهم في مسيرتها حتى الآن، بعد هيمنتها على منافسات الهواة، متوقعاً أن يشهد الجمهور مواجهة قوية بين اثنتين من أبرز المقاتلات في العالم العربي.

وختم مازيت حديثه بدعوة الجماهير السعودية إلى الحضور ومساندة المقاتلين، مؤكداً أن تصدر مقاتلتين عربيتين للبطاقة الرئيسية للمرة الأولى يمثل محطة تاريخية ورسالة تعكس التطور المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المملكة والمنطقة، داعياً الجماهير إلى دعم هتان السيف ومالك وسعود في نزالاتهما.

مواضيع
الرياضة السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

زفيريف يخطط لإفساد عيد ميلاد فيري والعبور إلى نهائي ويمبلدون

رياضة عالمية ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

زفيريف يخطط لإفساد عيد ميلاد فيري والعبور إلى نهائي ويمبلدون

يدخل نجم التنس الألماني، ألكسندر زفيريف، مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عربية منتخب مصر حصد الإشادات رغم مغادرته المونديال (رويترز)
رياضة عربية

مصر تستعد لتكريم المنتخب رغم «غصة» مغادرة المونديال

تستعد مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي لمصر صباح غد الجمعة لاستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم.

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عالمية ستير في تقديمه من نيوكاسل (نادي نيوكاسل)
رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع الهولندي ستير لاعب وسط أياكس

أعلن نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شيان ستير (18 عاماً)، قادماً من أياكس أمستردام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه (حسابه بإنستغرام)
رياضة عالمية

هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه المكسورة

وُصِف جوردان هيندرسون بأنه «نبض القلب» لرحلة إنجلترا في كأس العالم وذلك بعد عودته إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة كانساس سيتي عقب خضوعه لعملية جراحية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أميركا توزع مكافآت المونديال بالتساوي بين الرجال والسيدات (رويترز)
رياضة عالمية

أميركا توزع مكافآت المونديال بالتساوي بين الرجال والسيدات

كرّس الاتحاد الأميركي لكرة القدم سياسة المساواة في المكافآت بين منتخبي الرجال والسيدات، بعدما ضمن المنتخب الأميركي للرجال الحصول على 16 مليون دولار.

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

«7 وديات» تكشف عن تطلعات الأهلي البطولية في الموسم الجديد

لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
TT
TT

«7 وديات» تكشف عن تطلعات الأهلي البطولية في الموسم الجديد

لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي في لقطة جماعية بعد أحد التدريبات (موقع النادي)

رسم النادي الأهلي ملامح موسمه الجديد مبكراً، وذلك بعدما أعلن عن برنامج مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي، في خطوة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لتدشين موسم بطولي جديد محلياً وقارياً.

ويخوض الأهلي 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في 11 يوليو (تموز)، ثم هولشتاين كيل الألماني في 15 يوليو، ورايد النمساوي في 19 يوليو، قبل الانتقال إلى البرتغال لمواجهة فيتوريا غيماريش في 24 يوليو، ثم بورتيمونينسي وفولهام الإنجليزي في 28 يوليو، على أن يختتم برنامجه الإعدادي بمواجهة أبها السعودي في 6 أغسطس (آب).

ولم تقتصر استعدادات الأهلي على المعسكر المبكر، بل دعّم صفوفه أيضاً بعدد من العناصر الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة فنية تهدف إلى تعزيز جودة الفريق ومنح المدرب الألماني ماتياس يايسله خيارات أكبر، بما يتناسب مع حجم المنافسات التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل.

وتتطلع إدارة الأهلي إلى ترجمة هذه التحضيرات إلى نتائج داخل المستطيل الأخضر، في ظل تطلعات جماهيره، التي تضع بطولة القارات ودوري روشن السعودي على رأس الأولويات، بعد أن أصبح الفريق أحد أبرز الأندية السعودية والقارية خلال الأعوام الأخيرة.

وسيكون الأهلي على موعد مع مشاركة تاريخية في بطولة القارات للموسم الثاني توالياً، ليصبح الفريق الوحيد الذي يشارك في البطولة بنسختين متتاليتين، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها النادي على المستوى القاري.

وكان الأهلي سجل حضوره في النسخة الماضية من البطولة، إلا أن مشواره توقف عقب خسارته أمام بيراميدز المصري، ليغادر المنافسة رغم تقديمه مستويات لافتة.

أما في النسخة المقبلة، فيدخل الفريق بطموحات أكبر، واضعاً نصب عينيه الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وتحقيق اللقب الذي تنتظره جماهيره، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب دوري روشن، كهدفين رئيسيين للنادي خلال الموسم الجديد.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ميندي: الكرة السنغالية بحاجة إلى الشجاعة وإظهار الحقائق المؤلمة

ميندي يتصدى لكرة مبابي خلال مشاركته في المونديال (أ.ف.ب)
ميندي يتصدى لكرة مبابي خلال مشاركته في المونديال (أ.ف.ب)
TT
TT

ميندي: الكرة السنغالية بحاجة إلى الشجاعة وإظهار الحقائق المؤلمة

ميندي يتصدى لكرة مبابي خلال مشاركته في المونديال (أ.ف.ب)
ميندي يتصدى لكرة مبابي خلال مشاركته في المونديال (أ.ف.ب)

شنّ حارس مرمى السنغال والنادي الأهلي السعودي إدوارد ميندي هجوماً لاذعاً على اتحاد الكرة في بلاده عقب الخروج من بطولة كأس العالم، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لأسباب الإخفاق، ومؤكداً أن المنتخب يمتلك الإمكانات التي كانت تؤهله للذهاب إلى مراحل أبعد.

وكتب ميندي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «لقد كنا نملك المقومات التي تؤهلنا للذهاب أبعد من ذلك، لكننا لم نفعل».

وأضاف أنه بذل كل ما في وسعه للتعافي من الإصابة والعودة في الوقت المناسب من أجل مساعدة المنتخب حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد حارس الأهلي أن الوقت قد حان لمواجهة الواقع بشجاعة، مشيراً إلى أن البطولات الكبرى تتطلب مراجعة عميقة وصادقة، وليست مجرد مراجعات شكلية، من أجل الوقوف على أسباب النجاح والإخفاق والعمل على تصحيحها.

وشدد ميندي على أن الحقائق المؤلمة هي التي تصنع التطور الحقيقي، مضيفاً: «إذا أردنا بلوغ أعلى المراتب، فعلينا أن نقبل بطرح الأسئلة الصحيحة، واتخاذ القرارات الصحيحة، ورفع مستوى معاييرنا وطموحاتنا».

واختتم رسالته بالتأكيد على أن السنغال تستحق منتخباً واتحاداً قادرين على تحويل الإخفاقات إلى دروس، والدروس إلى انتصارات، مشدداً على أن المسؤولية تقع على الجميع ليكونوا على قدر هذا التحدي.

وكان «أسود التيرانغا» ودّعوا البطولة مبكراً من الدور 32 بعد خسارتهم أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 2 - 3.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد والدرعية يتنافسان على جناح الخلود «العليوة»

العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)
العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)
TT
TT

الاتحاد والدرعية يتنافسان على جناح الخلود «العليوة»

العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)
العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن ناديي الاتحاد والدرعية دخلا في منافسة على الفوز بخدمات عبد العزيز العليوة، جناح الخلود.

ويأتي هذا الاهتمام تتويجاً لموسم لافت خاضه العليوة «22 عاماً» مع الخلود، سجل من خلاله حضوراً مؤثراً في خط الهجوم، خاصة بعدما ساهم في قيادة فريقه لنهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام الهلال.

وقدّم اللاعب أرقاماً لافتة في الموسم الماضي، إذ شارك في 38 مباراة موزعة بين منافستي الدوري والكأس، وهو رقم يعكس مدى اعتماد الجهاز الفني للخلود عليه بوصفه عنصراً أساسياً في التشكيلة على مدار الموسم.

وكان العليوة تمكن من تسجيل 5 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى. ليتوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية