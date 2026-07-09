جيروم مازيت: السعودية باتت محطة مهمة في «دوري المقاتلين»

أكد جيروم مازيت، المدير العام لمنظمة دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، أن المنظمة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواهب في المنطقة، من خلال اكتشاف المقاتلين الواعدين ومساعدتهم على الانتقال من منافسات الهواة إلى الاحتراف، مشيراً إلى أن السعودية تمثل إحدى أهم محطات هذه الاستراتيجية.

وأوضح مازيت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف يتركز على مواصلة النمو واكتشاف أفضل المواهب في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وصناعة أبطال قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن المقاتلة السعودية هتان السيف تُعد نموذجاً لهذا النهج، بعد انتقالها إلى الاحتراف عقب عامين ونصف عام من التألق في منافسات الهواة.

وأشار إلى أن الجماهير تبقى المعيار الأهم عند اختيار المدن المستضيفة لفعاليات PFL، موضحاً أن قرار إقامة النهائيات في الرياض كان سهلاً بفضل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها البطولة، بعدما اضطر المنظمون إلى إعادة جدولة إقامة الحدث في جدة.

️ | جيروم مازيت المدير العام لمنظمة دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«الشرق الأوسط»:- أدعو الجماهير السعودية إلى الحضور وتشجيع أبطالها، ودعم هتان السيف ومالك وسعود، لأن حضورهم ومساندتهم يمثلان جزءًا أساسيًا من نجاح البطولة. https://t.co/8kigAO2u74 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 9, 2026

وأضاف أن المنظمة تتطلع إلى العودة إلى الخبر قبل نهاية العام، بعد النجاح الذي حققته الفعالية التي استضافتها المدينة العام الماضي، كما أشاد بالتجربة الأخيرة في دبي، مؤكداً أن المدن التي تتميز بشغف كبيراً برياضة الفنون القتالية المختلطة تحظى بأولوية في خطط الاستضافة.

وتحدث مازيت عن تطور المواهب السعودية، مشيراً إلى أن البطولة تشهد مشاركة المقاتل سعود في أول ظهور له، معرباً عن حماسه لمتابعة مستواه، لما يمتلكه من إمكانات واعدة. كما وصف النزال الاحترافي الأول لهتان السيف بأنه الأهم في مسيرتها حتى الآن، بعد هيمنتها على منافسات الهواة، متوقعاً أن يشهد الجمهور مواجهة قوية بين اثنتين من أبرز المقاتلات في العالم العربي.

وختم مازيت حديثه بدعوة الجماهير السعودية إلى الحضور ومساندة المقاتلين، مؤكداً أن تصدر مقاتلتين عربيتين للبطاقة الرئيسية للمرة الأولى يمثل محطة تاريخية ورسالة تعكس التطور المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المملكة والمنطقة، داعياً الجماهير إلى دعم هتان السيف ومالك وسعود في نزالاتهما.