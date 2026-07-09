زفيريف يخطط لإفساد عيد ميلاد فيري والعبور إلى نهائي ويمبلدونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294203-%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
زفيريف يخطط لإفساد عيد ميلاد فيري والعبور إلى نهائي ويمبلدون
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
زفيريف يخطط لإفساد عيد ميلاد فيري والعبور إلى نهائي ويمبلدون
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
يدخل نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، وعينه على إنهاء القصة الخيالية للمنافس البريطاني الشاب آرتور فيري، وحجز مقعده في المباراة النهائية لأعرق بطولات الملاعب العشبية.
وأحدث فيري حالة من الجنون في الأوساط الرياضية البريطانية بعد نجاحه في الوصول إلى المربع الذهبي كلاعب مشارك ببطاقة دعوة «وايلد كارد»، حيث يتطلع للاحتفال بعيد ميلاده الرابع والعشرين يوم الأحد المقبل برفع الكأس الغالية.
ويعيش زفيريف حالة من الثقة والجاهزية الفنية العالية بعد تتويجه بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) قبل أسابيع قليلة في بطولة فرنسا المفتوحة، ويقدم حالياً أفضل عروض مسيرته في ويمبلدون.
وتضاعفت معنويات اللاعب الألماني عقب فوزه بـ«3» مجموعات متتالية في دور الثمانية على الأميركي تايلور فريتز، كاسراً عقدة الخسارة أمامه في المواجهات السبع السابقة، التي بدأت في ويمبلدون، تحديداً عام 2024.
وبعد تعامله الناجح مع الضغوطات في باريس عقب الخروج المبكر للإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر غداً (الجمعة)، يثق زفيريف في قدرته على مواجهة فيري والجماهير البريطانية لمواصلة سعيه نحو منح ألمانيا أول لقب للرجال في ويمبلدون منذ إنجاز مايكل ستيتش عام 1991.
وعلّق زفيريف على هذه المواجهة المرتقبة، قائلاً: «بالطبع هي مباراة كبيرة للتأهل للنهائي، لكنني تعلمت في النهاية أن مباراة التنس هي مجرد مباراة تنس، فلن يموت أحد ولن تتغير حياة الناس بشكل دراماتيكي وسنستمر في العيش، لذا سأحاول تقديم أفضل ما لدي دون تعقيد الأمور».
وجاء هذا النضج بعد 12 شهراً من خيبة أمله الكبرى بخروجه من الدور الأول في النسخة الماضية واعترافه حينها بالمعاناة من مشاكل ذهنية.
وأضاف نجم التنس الأول في ألمانيا أن التتويج بلقب «رولان غاروس» ساعده كثيراً، مشيراً إلى إدخال تعديلات على أسلوب في الملاعب العشبية من خلال تغيير مركزه في الملعب وموقع استقبال الإرسال، وهو الأمر الذي منحه شعوراً بالراحة لم يختبره في الأعوام الماضية.
وسيضمن زفيريف الارتقاء إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي متجاوزاً الإسباني المصاب كارلوس ألكاراس حال فوزه غداً (الجمعة) على فيري، الذي في حال فوزه سيعبر إلى قائمة أفضل 40 لاعباً في التصنيف العالمي، بعد أن بدأ البطولة خارج قائمة الـ100 الأوائل.
وأبدى زفيريف إعجابه بالمستوى التقني لمنافسه البريطاني منذ أن شاهده لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة عندما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي، مؤكداً أنه يستحق الوجود في المربع الذهبي بفضل قتاله المستمر في المباريات السابقة.
ومن جانبه، أكّد فيري، خريج جامعة ستانفورد والمولود في فرنسا، قبل أن يتعلم أسس التنس في لندن قرب ملاعب ويمبلدون، جاهزيته التامة لمواجهة النجم الألماني بعد تجديد فوزه على كوبولي في دور الثمانية، مؤكداً أنه ليس لديه ما يخسره، وسيدخل الملعب واثقاً من قدراته في تقديم أسلوبه المعتاد.
توضح تقنيات «الفار» كيف تساعد الكاميرات والحساسات على مراجعة القرارات من دون إلغاء التقدير التحكيمي أو الجدل.
نسيم رمضان (لندن)
أجواء حماسية في الدار البيضاء قبل مواجهة فرنسا والمغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294237-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
أشخاص يشترون قمصان المنتخب المغربي من بائع متجول في الدار البيضاء قبل مواجهة المغرب وفرنسا (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
أجواء حماسية في الدار البيضاء قبل مواجهة فرنسا والمغرب
أشخاص يشترون قمصان المنتخب المغربي من بائع متجول في الدار البيضاء قبل مواجهة المغرب وفرنسا (رويترز)
تزينت شوارع الدار البيضاء، اليوم (الخميس)، بالأعلام المغربية وقمصان المنتخب الوطني، مع تصاعد الحماس قبل مواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.
وتجمع المباراة بين منتخبين تربطهما علاقات تاريخية وإنسانية عميقة تعود إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية، بدءاً من اللاعبين المغاربة الذين وُلدوا ونشأوا في فرنسا، وصولاً إلى الصداقة الوثيقة بين النجمين كيليان مبابي وأشرف حكيمي منذ أيامهما مع باريس سان جيرمان.
وتدخل فرنسا، بطلة العالم عام 2018، اللقاء باعتبارها إحدى القوى التقليدية في كرة القدم العالمية، معتمدة على خبرتها الكبيرة في البطولات الكبرى وترسانة هجومية قادرة على قيادتها نحو لقب جديد.
في المقابل، يخوض المغرب المباراة بثقة متزايدة بعد 4 أعوام من إنجازه التاريخي كأول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، ولم يعد يُنظر إليه كمجرد مفاجأة، بل كمنافس قادر على مقارعة كبار اللعبة.
وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في كأس العالم قد أقيم في قطر عام 2022، وانتهى بفوز فرنسا 2-0، في مباراة طغى عليها الاحترام المتبادل، بعدما حظي المنتخب المغربي بإشادة واسعة بفضل مسيرته التاريخية، فيما عكست تشكيلة فرنسا مجدداً التنوع الثقافي الذي ميّز كرة القدم الفرنسية على مدار عقود.
إيقاف كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294233-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
كوانساه يبدو محبَطاً بعد طرده على أثر مراجعة تقنية حَكَم الفيديو المساعد خلال مواجهة المكسيك (رويترز)
كانساس سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
كانساس سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
إيقاف كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيك
كوانساه يبدو محبَطاً بعد طرده على أثر مراجعة تقنية حَكَم الفيديو المساعد خلال مواجهة المكسيك (رويترز)
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف المدافع الإنجليزي غاريل كوانساه مباراتين، عقب طرده خلال فوز إنجلترا على المكسيك في دور الـ16 من «كأس العالم 2026»، ما يضع المدرب توماس توخيل أمام أزمة دفاعية في الأدوار الحاسمة.
وتلقّى كوانساه بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية حَكَم الفيديو المساعد (VAR)، التي أظهرت تدخله العنيف على أحد لاعبي المكسيك ودهسه ساقه بحذائه.
كان «الاتحاد الإنجليزي» يدرس إمكانية التقدم باستئناف، بعدما سبق لـ«فيفا» أن ألغى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحقّ المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، في وقت سابق من البطولة.
وبموجب العقوبة، سيغيب كوانساه عن مواجهة إنجلترا أمام النرويج في الدور ربع النهائي، السبت، في ميامي، كما سيغيب عن نصف النهائي في حال تأهل المنتخب الإنجليزي.
ولن يتمكن المدافع الإنجليزي من العودة للمشاركة إلا إذا بلغت إنجلترا المباراة النهائية.
ويُعد هذا الإيقاف ضربة جديدة لتوخيل، الذي يعاني أصلاً نقصاً في الخيارات الدفاعية بسبب الإصابات، في وقتٍ يسعى فيه المنتخب الإنجليزي لمواصلة مشواره في البطولة.
هل «مونديال 2026» الأفضل على الإطلاق؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294225-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%9F
أفراح في بلجيكا وأحزان في السنغال بعد «ريمونتادا» مذهلة للفريق الأوروبي (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هل «مونديال 2026» الأفضل على الإطلاق؟
أفراح في بلجيكا وأحزان في السنغال بعد «ريمونتادا» مذهلة للفريق الأوروبي (أ.ب)
أهداف رائعة، وأكثر من ريمونتادا مذهلة، ولحظات درامية في الدقائق الأخيرة، ونتائج صادمة... يا لها من بطولة كأس عالم استثنائية!
بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وإقامة البطولة في 3 دول مختلفة، كانت بطولة كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الكبرى بين البطولات الـ23 التي أقيمت. لكن هل «كأس العالم 2026» هي الأفضل على الإطلاق؟
من الواضح أن هذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر؛ قد يعدّ البعض أول بطولة يشاركون فيها هي الأفضل، أو ربما يعتمد الأمر على مدى تقدم منتخبهم في البطولة. ومع ذلك، فإن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن هذه البطولة، في أرض الملعب على الأقل، شهدت تنافساً قوياً للغاية. تحتاج أي بطولة كأس عالم إلى كثير من المتعة والإثارة، وهذا هو ما نشاهده الآن بالفعل.
فمن أصل 104 مباريات، بلغ عدد الأهداف المسجلة 280 هدفاً في 96 مباراة، أي بمعدل 2.92 هدف في المباراة الواحدة، وهو - وفق مايكل إيمونز على موقع «بي بي سي» - أفضل معدل منذ بطولة كأس العالم عام 1970 في المكسيك، حين سُجّل 95 هدفاً في 32 مباراة، بمعدل 2.97 هدف في المباراة الواحدة.
للمقارنة؛ فإن معدل الأهداف في «مونديال قطر 2022» بلغ 2.69 هدف في المباراة الواحدة، وفي «مونديال روسيا 2018» كان 2.64 هدف، وفي «كأس العالم 2014» بالبرازيل 2.27 هدف، وفي «مونديال جنوب أفريقيا» 2010 كان 2.27 هدف. وكانت المباراة الأعلى تسجيلاً للأهداف هي فوز ألمانيا على كوراساو بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وحيد، لكن سُجّلت 6 أهداف في 7 مباريات أخرى، و5 أهداف في 13 مباراة أخرى. ومن المؤشرات التي تعكس وجود كرة قدم هجومية ممتعة في كأس العالم الحالية أن 74.6 في المائة من الأهداف جاءت من اللعب المفتوح، وهي من أعلى النسب المسجلة في تاريخ كأس العالم، بينما لم تتجاوز نسبة الأهداف من ركلات الجزاء 5 في المائة، وهي أدنى نسبة مسجلة.مباريات مثيرة في أجواء حماسية
يُضفي عدد الأهداف الذي أُحرز في أوقات متأخرة من المباريات مزيداً من الإثارة على البطولة. فمن بين 24 مباراة إقصائية، شهدت 8 مباريات تسجيل هدف الفوز بعد الدقيقة الـ85، بينما احتاجت الأرجنتين إلى وقت إضافي للتغلب على منتخب الرأس الأخضر، وحُسمت 4 مباريات بركلات الترجيح. في الواقع، كان هدف إنزو فيرنانديز الحاسم ضد مصر هو الهدف الـ10 الذي يُسجل بعد الدقيقة الـ90 في البطولة، وهو رقم قياسي في كأس العالم.
في شهر يوليو (تموز) الحالي وحده، شهدنا 3 مباريات كلاسيكية على الأقل في كأس العالم، حيث فازت بلجيكا والأرجنتين وإنجلترا بنتيجة 3 - 2 على السنغال ومصر والمكسيك على التوالي.
انتفضت كل من بلجيكا والأرجنتين بعد التأخر بهدفين في وقت متأخر لتحققا الفوز، وهي أول مرة منذ عام 1970 يُقلب فيها تأخر بهذا العدد من الأهداف أكثر من مرة في بطولة واحدة.
وحققت إنجلترا الفوز رغم لعبها 40 دقيقة بـ10 لاعبين (بعد طرد جاريل كوانساه) ثم صمدت في أجواء حماسية على ملعب «أزتيكا» الأسطوري بالمكسيك. وشهدت هذه البطولة 8 مباريات انتهت بالتعادل السلبي، وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم، لكن هل يُعدّ هذا بالضرورة أمراً سيئاً، أم إنه مؤشر على تقارب المستوى بين المتنافسين؟
حضر المشجعون بكثافة وكذلك النجوم الكباركانت هناك مخاوف مفهومة بشأن أجواء المباريات، فأسعار التذاكر الباهظة، واضطرار المشجعين إلى السفر مئات أو آلاف الأميال لمشاهدة مبارياتهم، جعلا كثيرين يخشون من أجواء سيئة في مباريات تُقام أمام آلاف المقاعد الفارغة. لكن لم تكن هذه هي الحال. يقول «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، الذي وُجهت إليه انتقادات لاذعة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، إن 99.7 في المائة من المقاعد المتاحة قد شُغلت. هذا يعني أن ما يزيد على 4.4 مليون شخص حضروا مباريات دور المجموعات، ويصل هذا الرقم حالياً إلى 6.2 مليون بعد أول مرحلتين من الأدوار الإقصائية.
وبذلك، يبلغ متوسط الحضور ما يزيد قليلاً على 65 ألف متفرج في المباراة الواحدة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى بطولة عام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، والتي شهدت حضوراً يبلغ نحو 69 ألف متفرج في كل مباراة. لم يقتصر الحضور على الجماهير فقط، بل شمل أيضاً كبار اللاعبين، حيث تشهد البطولة منافسة تاريخية على جائزة «الحذاء الذهبي»، بين 4 من أفضل لاعبي العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنجليزي هاري كين. وهذه هي أول مرة في تاريخ كأس العالم يسجل فيها 3 لاعبين 7 أهداف أو أكثر في البطولة نفسها.
وفي ظل مشاركة 48 دولة، سادت مخاوف من مباريات غير متكافئة، إلا إن الفرق الأقل ترشيحاً قدمت بعضاً من أروع القصص. فجزيرة كوراساو الكاريبية، أصغر دولة تتأهل لكأس العالم، ردت على هزيمتها المذلة بـ7 أهداف مقابل هدف وحيد أمام ألمانيا، بالتعادل مع الإكوادور، بينما شهدت مشاركة قطر خسارة قاسية بـ6 أهداف دون رد أمام كندا، وتعادلاً بهدف لمثله مع سويسرا التي وصلت إلى الدور ربع النهائي.
في غضون ذلك، قدّم منتخب الرأس الأخضر، بقيادة الحارس المخضرم فوزينها البالغ من العمر 40 عاماً، واحدة من أعظم قصص النجاح غير المتوقعة في تاريخ كأس العالم، حيث تعادل مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية ليبلغ دور الـ32، وكاد يُلحق الهزيمة بحامل اللقب الأرجنتين قبل أن يخسر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي.على الرغم من الإيجابيات، فإن هناك بعض السلبيات الكبيرة التي أثارت قدراً هائلاً من الجدل. أدت تكاليف التذاكر، والفنادق، والمواصلات إلى المباريات، والتنقل داخل المدن، إلى إرهاق ميزانيات كثير من المشجعين بشكل لم يسبق له مثيل في أي بطولة كأس عالم سابقة.
لقد رضى الجمهور عن فترات الراحة لشرب الماء في كل شوط من أشواط المباريات التي تقام في ظروف جوية قاسية، لكن فترات الراحة قوبلت بصيحات استهجان شديدة عندما كانت تأتي في أجواء ممطرة، أو في ملاعب مكيفة الهواء مغلقة السقف.
يرى البعض أن البطولة الموسعة طويلة للغاية. فبعد انطلاقها في 11 يونيو (حزيران) الماضي، لن تُقام المباراة النهائية إلا في 19 يوليو (تموز) الحالي، وستكون المباريات قد لُعبت في جميع أيام البطولة باستثناء 4 أيام فقط.
وقد أُثيرت تساؤلات بشأن مستوى التحكيم، وكذلك تأثير المباريات الإضافية والسفر على صحة اللاعبين. يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز في 21 أغسطس (آب) المقبل، أي بعد شهر ويومين فقط من المباراة النهائية لكأس العالم. كما أن نظام البطولة الحالي قلل من عنصر المفاجأة خلال معظم مباريات دور المجموعات، حيث لم يُقصَ سوى 16 منتخباً من أصل 48 بعد الدور الأول.
لكن الجانب الأعلى إثارة للقلق هو التشكيك في روح اللعب النظيف. فقد طُرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في مباراة دور الـ32 ضد البوسنة والهرسك. ومع ذلك، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه اتصل هاتفياً برئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، لمناقشة قرار الإيقاف.
تمكن بالوغون من المشاركة في مباراة دور الـ16 التي خسرها المنتخب الأميركي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، حيث استند «فيفا» إلى «المادة 27 من قانون الانضباط» التي تسمح بتعليق عقوبة إيقاف مباراة واحدة لمدة عام واحد.
شهد تاريخ كأس العالم 189 بطاقة حمراء، ولم ينجُ من الإيقاف سوى لاعبين اثنين، وكان بالوغون أول لاعب ينجو من الإيقاف منذ عام 1962 عندما أفلت البرازيلي غارينشا من الإيقاف لأن ذلك كان قبل تطبيق الإيقاف التلقائي، ولأن القضية شابتها مزاعم بالتدخل السياسي.
وكان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، والمدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل، من بين منتقدي هذا القرار. وصرح اللاعبون البلجيكيون لاحقاً بأن القرار منحهم دافعاً إضافياً.هل ستشهد البطولة النهاية المثيرة التي تستحقها؟
لكن بشكل عام، يمكن لـ«فيفا» عدّ هذه البطولة ناجحة للغاية، حيث شهدت مباريات مثيرة في ملاعب مكتظة بالجماهير الرائعة من جميع أنحاء العالم الذين بذلوا قصارى جهدهم لجعل الأجواء لا تُنسى.
ومع تبقي أيام قليلة على انتهاء البطولة، فمن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الإثارة والتشويق، رغم ارتفاع أسعار التذاكر وخروج الدول الثلاث المضيفة من المنافسة.
ومع ذلك، فإن نظرة العالم إلى «كأس العالم» على المدى البعيد تتحدد إلى حد كبير بما سيحدث في المباريات الأخيرة. فقد طغت المباريات النهائية المخيبة للآمال على روعة بطولتي «إيطاليا 1990» و«الولايات المتحدة 1994».
بينما أسهمت المباراة النهائية المثيرة في «مونديال قطر» قبل 4 سنوات في رفع مستوى البطولة. ومع تألق صصالمنتخبات الكبيرة في التصنيف العالمي، فإن بعض المباريات المذهلة من الآن فصاعداً قد ترسخ مكانة هذه البطولة بوصفها «أفضل بطولة في التاريخ».