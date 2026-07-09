ميندي: الكرة السنغالية بحاجة إلى الشجاعة وإظهار الحقائق المؤلمة

شنّ حارس مرمى السنغال والنادي الأهلي السعودي إدوارد ميندي هجوماً لاذعاً على اتحاد الكرة في بلاده عقب الخروج من بطولة كأس العالم، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لأسباب الإخفاق، ومؤكداً أن المنتخب يمتلك الإمكانات التي كانت تؤهله للذهاب إلى مراحل أبعد.

وكتب ميندي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «لقد كنا نملك المقومات التي تؤهلنا للذهاب أبعد من ذلك، لكننا لم نفعل».

وأضاف أنه بذل كل ما في وسعه للتعافي من الإصابة والعودة في الوقت المناسب من أجل مساعدة المنتخب حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد حارس الأهلي أن الوقت قد حان لمواجهة الواقع بشجاعة، مشيراً إلى أن البطولات الكبرى تتطلب مراجعة عميقة وصادقة، وليست مجرد مراجعات شكلية، من أجل الوقوف على أسباب النجاح والإخفاق والعمل على تصحيحها.

وشدد ميندي على أن الحقائق المؤلمة هي التي تصنع التطور الحقيقي، مضيفاً: «إذا أردنا بلوغ أعلى المراتب، فعلينا أن نقبل بطرح الأسئلة الصحيحة، واتخاذ القرارات الصحيحة، ورفع مستوى معاييرنا وطموحاتنا».

واختتم رسالته بالتأكيد على أن السنغال تستحق منتخباً واتحاداً قادرين على تحويل الإخفاقات إلى دروس، والدروس إلى انتصارات، مشدداً على أن المسؤولية تقع على الجميع ليكونوا على قدر هذا التحدي.

وكان «أسود التيرانغا» ودّعوا البطولة مبكراً من الدور 32 بعد خسارتهم أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 2 - 3.