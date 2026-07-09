«7 وديات» تكشف عن تطلعات الأهلي البطولية في الموسم الجديد

رسم النادي الأهلي ملامح موسمه الجديد مبكراً، وذلك بعدما أعلن عن برنامج مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي، في خطوة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لتدشين موسم بطولي جديد محلياً وقارياً.

ويخوض الأهلي 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في 11 يوليو (تموز)، ثم هولشتاين كيل الألماني في 15 يوليو، ورايد النمساوي في 19 يوليو، قبل الانتقال إلى البرتغال لمواجهة فيتوريا غيماريش في 24 يوليو، ثم بورتيمونينسي وفولهام الإنجليزي في 28 يوليو، على أن يختتم برنامجه الإعدادي بمواجهة أبها السعودي في 6 أغسطس (آب).

ولم تقتصر استعدادات الأهلي على المعسكر المبكر، بل دعّم صفوفه أيضاً بعدد من العناصر الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة فنية تهدف إلى تعزيز جودة الفريق ومنح المدرب الألماني ماتياس يايسله خيارات أكبر، بما يتناسب مع حجم المنافسات التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل.

وتتطلع إدارة الأهلي إلى ترجمة هذه التحضيرات إلى نتائج داخل المستطيل الأخضر، في ظل تطلعات جماهيره، التي تضع بطولة القارات ودوري روشن السعودي على رأس الأولويات، بعد أن أصبح الفريق أحد أبرز الأندية السعودية والقارية خلال الأعوام الأخيرة.

وسيكون الأهلي على موعد مع مشاركة تاريخية في بطولة القارات للموسم الثاني توالياً، ليصبح الفريق الوحيد الذي يشارك في البطولة بنسختين متتاليتين، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها النادي على المستوى القاري.

وكان الأهلي سجل حضوره في النسخة الماضية من البطولة، إلا أن مشواره توقف عقب خسارته أمام بيراميدز المصري، ليغادر المنافسة رغم تقديمه مستويات لافتة.

أما في النسخة المقبلة، فيدخل الفريق بطموحات أكبر، واضعاً نصب عينيه الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وتحقيق اللقب الذي تنتظره جماهيره، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب دوري روشن، كهدفين رئيسيين للنادي خلال الموسم الجديد.