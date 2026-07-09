استقالة البوعينين من رئاسة الاتحاد القطري بعد «الخروج المونديالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294282-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A
استقالة البوعينين من رئاسة الاتحاد القطري بعد «الخروج المونديالي»
جاسم البوعينين (الشرق الأوسط)
الدوحة:«الشرق الأوسط»
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الدوحة:«الشرق الأوسط»
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استقالة البوعينين من رئاسة الاتحاد القطري بعد «الخروج المونديالي»
جاسم البوعينين (الشرق الأوسط)
أعلن جاسم راشد البوعينين استقالته من منصبه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم، منهياً مسيرة استمرت 3 أعوام على رأس الاتحاد، وذلك في أعقاب خروج المنتخب القطري من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.
وأكّد البوعينين، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن فترة رئاسته للاتحاد شهدت العديد من التحديات، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق والإصرار والإخلاص أسهم في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، اعتبر أنها ستبقى شاهدة على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية.
وقال في بيانه: «يبقى أثر الخطى شاهداً على ما تحقق من إنجازات، وما أسس من عمل أثمر نجاحاً ملموساً. كانت مرحلة مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهداف ظن البعض أنها بعيدة المنال».
وأضاف: «أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم».
ووجّه البوعينين الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين معه، مؤكداً أنه تشرف بالعمل مع زملاء حملوا الأمانة بإخلاص، وأن ما تحقق من نجاحات جاء ثمرة لجهود جماعية وتفانٍ في العمل.
وأوضح قائلاً: «أغادر اليوم، وقد تشرفت بالعمل مع بعض من الزملاء الأوفياء، حملوا الأمانة بإخلاص، فكان النجاح ثمرة طبيعية لجهودهم وتفانيهم. لهم مني خالص الشكر والتقدير، ولكل من آمن أن البناء الحقيقي يصنع بالعمل الصادق بعيداً عن الضجيج والمصالح الضيقة».
وشدد على أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، معرباً عن ثقته في قدرة العمل المخلص على تجاوز مختلف التحديات، وقال إن الإنجازات التي تحققت تمثل الدليل على أن النوايا الصادقة قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة.
واختتم رئيس الاتحاد المستقيل بيانه قائلاً: «أغادر المنصب اليوم، ويبقى الوفاء للعهد، والاعتزاز بكل ما تحقق، والدعاء بأن تستمر مسيرة الكرة القطرية نحو مزيد من النجاح والتقدم والازدهار».
وتأتي استقالة البوعينين بعد فترة قصيرة من انتهاء مشاركة المنتخب القطري في نهائيات كأس العالم 2026، التي ودعها من الدور الأول، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل الاتحاد القطري لكرة القدم، في انتظار الإجراءات المتعلقة باختيار قيادة جديدة لإدارة شؤون اللعبة خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد استحقاقات قارية ودولية مهمة على مستوى المنتخبات الوطنية.
تداعيات «موقعة أتلانتا»... حملة في مصر لـ«مقاطعة ميسي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294261-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A
تداعيات «موقعة أتلانتا»... حملة في مصر لـ«مقاطعة ميسي»
دعوات في مصر لمقاطعة صور ميسي على بعض المنتجات الغذائية (أ.ف.ب)
انطلقت دعوات في مصر من فنانين وشخصيات عامة ومتابعين لمقاطعة لاعب منتخب الأرجنتين الشهير ليونيل ميسي على خلفية «الخسارة المؤلمة» لمصر في مباراتها مع الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم، والوقائع التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة المثيرة في مدينة أتلانتا الأميركية، كما طالب آخرون بمقاطعة إحدى شركات المنتجات الغذائية التي تضع صورة ميسي على أغلفتها.
وخسر منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن بنتيجة 2 - 3 أمام الأرجنتين، رغم تقدم «الفراعنة» بهدفين حتى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، في حين وُجهت انتقادات حادة إلى قرارات التحكيم خلال المباراة وتقنية الـ«VAR»، التي لا تزال أصداؤها تشغل وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأهدر ميسي في المباراة ضربة جزاء في الشوط الأول قبل أن يحرز الهدف الثاني لفريقه قبل دقائق من نهاية وقت المباراة الأصلي، في حين حظيت تصريحاته وتصرفاته خلال المباراة بغضب جماهيري مصري رغم الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها قبل المباراة.
ودعا عدد من الفنانين والإعلاميين عبر حساباتهم بمواقع التواصل لمقاطعة أي شيء له علاقة باللاعب الأرجنتيني البارز، من بينهم الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، في حين طالبت الممثلة داليا مصطفى بسحب إحدى شركات المنتجات الغذائية منتجاً يحمل صورة ميسي لا يزال متوفراً في الأسواق.
وكانت إحدى شركات الأغذية العالمية قد وضعت صورة ميسي وعدد من النجوم المشاركين في كأس العالم على أغلفة منتجاتها المتاحة بالأسواق قبل أسابيع من بداية المونديال.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر داخل الشركة قرار «وقف طباعة صور ميسي على المنتجات الجديدة للشركة في مصر»، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مسؤولي الشركة في مصر للحصول على رد سريع، لكن لم يتسنَّ ذلك.
وقال خبير التسويق ومصمم الحملات الإعلانية محمود صلاح لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث مع الشركة مأزق غير متوقع؛ لأن الحملات الدعائية عندما تعتمد على نجم يكون هدفها اجتذاب الجمهور للمنتج، مشيراً إلى أن الجدل حول النجوم في بعض الأحيان يكون إيجابياً، لكن «في حالة ميسي الوضع مختلف».
وأضاف أن إحدى شركات الأدوية المصرية استعانت من قبل باللاعب الأرجنتيني في حملة ترويجية قبل سنوات، لكن الوضع الآن مختلف مع الشركة العالمية التي تستعين به في حملتها الترويجية، مشيراً إلى أن فريق التسويق يجب عليه التحرك بشكل سريع وصامت لتدارك آثار الموقف المفاجئ.
وأوضح صلاح أن ميسي بالرغم من الجدل السياسي حوله في الفترة الماضية، فإن صورته الذهنية لم تتأثر بنفس الطريقة التي حدثت بسبب تداعيات المباراة، لافتاً إلى أن «التحرك الصحيح يكون عبر سحب كافة الملصقات الترويجية التي تحمل صورته، وكذلك البانرات الترويجية، مع بحث إمكانية استبدال الأغلفة الموجودة في المنتجات، أو طرح كميات جديدة بأشكال أخرى مغايرة، بحيث تتحول المنتجات التي تحمل صورته لتكون محدودة للغاية وغير ملحوظة».
وتُرجع العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ليلى عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» دعوات المقاطعة إلى «الردود الانفعالية التي حدثت بعد المباراة بالرغم من أن ميسي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، لم يكن الخلاف الأساسي، ولكن المشكلة ارتبطت بشكل أكبر بحكم المباراة والقرارات التي اتخذها».
وأضافت أن «الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكي يكون وجه اللاعب الأرجنتيني مألوفاً في الحملات الترويجية مرة أخرى، لكن في المقابل لا يجب التوقف عنده بشكل شخصي كثيراً، بل تجاوز ما حدث في المباراة والنظر بشكل إيجابي للحالة التي خلقها وصول المنتخب لدور الـ16 في المونديال»، على حد تعبيرها.
مصر تستعد لتكريم المنتخب رغم «غصة» مغادرة المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294169-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
مصر تستعد لتكريم المنتخب رغم «غصة» مغادرة المونديال
منتخب مصر حصد الإشادات رغم مغادرته المونديال (رويترز)
تستعد مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي لمصر، صباح غد الجمعة، لاستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، عقب عودتها من المشاركة في بطولة كأس العالم.
ويأتي التكريم فيما لا تزال الجماهير المصرية تشعر بـ«غُصة» الخروج «الدرامي» من دور الـ16 للمونديال، أمام الأرجنتين، حيث كان الأمل معلقاً على تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى ربع نهائي البطولة.
وخسر منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني، حسام حسن، بنتيجة 2 - 3 أمام الأرجنتين؛ رغم التقدم بهدفين حتى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، فيما وُجهت انتقادات حادة إلى قرارات التحكيم خلال المباراة وتقنية الـVAR، التي لا تزال أصداؤها تشغل وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فمن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري مباشرة إلى مطار مدينة العلمين الجديدة، صباح الجمعة، بعد أن أنهت الجهات المنظمة جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمراسم الاستقبال بما يضمن خروج الحدث في أفضل صورة.
وأعلنت أندية مدينة الإسكندرية عن توفير حافلات مجانية لنقل أعضائها إلى مطار العلمين، فجر الجمعة، للمشاركة في استقبال المنتخب المصري؛ حيث حددت أندية الاتحاد وسموحة والأولمبي أماكن وأوقات التجمع، في مبادرة جماعية تعكس رغبة الأندية والجماهير في تكريم الفراعنة رغم مرارة الخروج.
كانت شركة «مصر للطيران»، الناقل الرسمي الوطني، سيرت رحلة خاصة، صباح أمس الأربعاء، إلى مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية للعودة بمنتخب «الفراعنة»، وأظهرت لقطات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم من داخل الطائرة وجود وسائد كتب عليها كلمة «شرفتونا»، في إشارة للأداء المميز الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر خلال كأس العالم.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعثة المنتخب، عقب العودة، وفقاً لتصريحات خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسؤوليتي»، مساء الأربعاء، إن استقبال الرئيس يشمل تكريماً خاصاً لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في مدينة العلمين الجديدة يوم السبت المقبل، يشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
وتابع قائلاً: «هذا الاحتفال الكبير سيحمل رسالة شكر من الرئيس للاعبين، كما أن هذا الاستقبال يعد تجديداً كاملاً للثقة في الجهاز الفني والإداري لمواصلة حصد البطولات المقبلة».
كان الرئيس السيسي وجّه شكراً للمنتخب عقب الهزيمة من الأرجنتين، قائلاً: «شكراً لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى».
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمنتخب بلاده، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (الأربعاء)، قائلاً: «فخورون بكم... ونشكركم جميعاً على ما قدمتموه من متعة وسعادة لجموع المصريين والعرب والأفارقة ومختلف دول العالم».
ويقول الناقد الرياضي، محمد الهليس، لـ«الشرق الأوسط»: «المصريون سعداء بما قدمه المنتخب المصري في كأس العالم، فالرحلة جاءت أكبر من التوقعات، كسرنا لعنة تاريخية وعبرنا لأدوار إقصائية وخسرنا بندية أمام الأرجنتين، إلى جانب حالة التكاتف وراء المنتخب في الشارع، الذي ترقب وتابع واحتفل وسط أجواء غائبة منذ 2010، وقت الحصول على آخر بطولة لأمم أفريقيا».
وتابع: «الجماهير تستقبل المنتخب بفرحة بما قدمه، ودعم بعد الذي تعرض له في مواجهة الأرجنتين، وهي رسائل يحتاج إليها المنتخب بشدة، خصوصاً مديره الفني حسام حسن».
وثمّن الهليس متابعة الرئيس السيسي لمشوار المنتخب، والتفاعل مع النتائج بعد المباريات برسائل إشادة ودعم، وهو ما يعكس إيمانه بقدرات حسام حسن، خصوصاً أنه طالب سابقاً بالاعتماد على المدرب الوطني، مضيفاً: «تكريم الرئيس المنتظر للبعثة سيزيد شعور اللاعبين والجهاز الفني بقيمة ما تم تحقيقه، وسيدفعهم لمواصلة النجاح، كما سيكون رد اعتبار لحسام حسن، بعد تعرضه لانتقادات وهجوم غير مبرر، نظير رفعه علم فلسطين خلال البطولة».
وأعلن اتحاد كرة القدم، مساء الأربعاء، أنه سيتم تجديد عقد حسام حسن حتى عام 2030، لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية.
من جانبه، يرى الناقد الرياضي، معاذ عبد المنعم، أن التكريم الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لن يكون كافياً لتخفيف أحزان الجماهير المصرية، التي لا تزال تشعر بمرارة الخروج من البطولة، خصوصاً بعد الأخطاء التحكيمية في الدقائق الأخيرة التي كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، إلا أنه سيعطي بالتأكيد دفعة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب، خصوصاً أنه يعكس تقدير الدولة المصرية لما قدموه من أداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة، وما حققوه من إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى إلى دور الـ16 من كأس العالم.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيشكل التكريم حافزاً للاعبين والجهاز الفني لمواصلة تقديم هذا المستوى في الاستحقاقات المقبلة، والعمل على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2027، لا سيما بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تجديد عقد حسام حسن حتى عام 2030، وهو ما يمنح المنتخب قدراً كبيراً من الاستقرار الفني، إلى جانب مواصلة سياسة ضخ عناصر جديدة أثبتت جدارتها، مثل مصطفى زيكو وكريم حافظ».
مدرب المغرب: لا نبحث عن المديح ونريد التتويج بكأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294015-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
مدرب المغرب: لا نبحث عن المديح ونريد التتويج بكأس العالم
محمد وهبي (أ.ف.ب)
قال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي إن فريقه لن ينشغل بالإشادة المبكرة بمسيرته في كأس العالم، مؤكداً أن التقييم الحقيقي لما حققه المنتخب سيكون بعد انتهاء البطولة، وذلك قبل مواجهة فرنسا في دور الثمانية.
وتعد مباراة اليوم الخميس إعادة لمواجهة قبل نهائي كأس العالم 2022، عندما وضعت فرنسا حداً للمشوار التاريخي للمغرب في قطر. لكن المنتخب المغربي يدخل هذه المواجهة بصورة مختلفة، بعدما تحول من مفاجأة البطولة إلى فريق واثق من قدراته ويطمح للمنافسة على اللقب.
وقال وهبي في مؤتمر صحافي: «سنقيم أداءنا في نهاية البطولة. لن أقول شيئاً الآن، لأننا ما زلنا قادرين على تحقيق المزيد. لن نستمع إلى من يقولون إن ما أنجزناه حتى الآن أمر رائع وكاف»، وأضاف: «فرنسا هي المرشحة للفوز، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الانتصار وبلوغ قبل النهائي. لا أحب فكرة أن الفريق أدى ما عليه بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة وأن أي شيء بعد ذلك يعد مكافأة إضافية. لا، المكافأة الحقيقية هي الفوز بكأس العالم. بهذه العقلية وصلنا إلى هنا، وبهذه العقلية نريد المضي إلى أبعد مدى».
وكانت فرنسا، بطلة العالم عام 2018 ووصيفة نسخة 2022، قد بلغت دور الثمانية بفوز صعب 1-صفر على باراغواي في دور الستة عشر بفضل ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بنجاح. وسجَّل قائد المنتخب الفرنسي سبعة أهداف في البطولة حتى الآن، ليأتي في المركز الثاني على قائمة الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأهداف الثمانية.
ويضم المنتخب الفرنسي خطاً هجومياً يعد من بين الأقوى في البطولة، بقيادة مبابي إلى جانب عثمان ديمبلي ومايكل أوليسه وبرادلي باركولا.
أما المغرب، فقد اجتاز دور المجموعات بثبات قبل أن يطيح بهولندا ثم كندا مستضيفة البطولة ليؤكد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
وقال وهبي: «الأمر لا يتعلق بالموهبة فقط. المنتخب المغربي يتطور باستمرار، تماماً مثل المنتخب الفرنسي. الأهم هو أن نخوض المباراة من دون أي ندم. هناك أمور يجب أن نحسنها، وعلينا أن نلعب بأقصى ما لدينا من طاقة وألا نكتفي بما حققناه حتى الآن».