مصر تستعد لتكريم المنتخب رغم «غصة» مغادرة المونديال

تستعد مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي لمصر، صباح غد الجمعة، لاستقبال رسمي وشعبي لبعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، عقب عودتها من المشاركة في بطولة كأس العالم.

ويأتي التكريم فيما لا تزال الجماهير المصرية تشعر بـ«غُصة» الخروج «الدرامي» من دور الـ16 للمونديال، أمام الأرجنتين، حيث كان الأمل معلقاً على تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى ربع نهائي البطولة.

وخسر منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني، حسام حسن، بنتيجة 2 - 3 أمام الأرجنتين؛ رغم التقدم بهدفين حتى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، فيما وُجهت انتقادات حادة إلى قرارات التحكيم خلال المباراة وتقنية الـVAR، التي لا تزال أصداؤها تشغل وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فمن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري مباشرة إلى مطار مدينة العلمين الجديدة، صباح الجمعة، بعد أن أنهت الجهات المنظمة جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمراسم الاستقبال بما يضمن خروج الحدث في أفضل صورة.

بعثة المنتخب المصري تعود على متن طائرة خاصة إلى مطار العلمين الدولي (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وأعلنت أندية مدينة الإسكندرية عن توفير حافلات مجانية لنقل أعضائها إلى مطار العلمين، فجر الجمعة، للمشاركة في استقبال المنتخب المصري؛ حيث حددت أندية الاتحاد وسموحة والأولمبي أماكن وأوقات التجمع، في مبادرة جماعية تعكس رغبة الأندية والجماهير في تكريم الفراعنة رغم مرارة الخروج.

كانت شركة «مصر للطيران»، الناقل الرسمي الوطني، سيرت رحلة خاصة، صباح أمس الأربعاء، إلى مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية للعودة بمنتخب «الفراعنة»، وأظهرت لقطات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم من داخل الطائرة وجود وسائد كتب عليها كلمة «شرفتونا»، في إشارة للأداء المميز الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر خلال كأس العالم.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعثة المنتخب، عقب العودة، وفقاً لتصريحات خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسؤوليتي»، مساء الأربعاء، إن استقبال الرئيس يشمل تكريماً خاصاً لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في مدينة العلمين الجديدة يوم السبت المقبل، يشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وسائد تحمل كلمة «شرفتونا» داخل طائرة عودة «الفراعنة» إلى مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وتابع قائلاً: «هذا الاحتفال الكبير سيحمل رسالة شكر من الرئيس للاعبين، كما أن هذا الاستقبال يعد تجديداً كاملاً للثقة في الجهاز الفني والإداري لمواصلة حصد البطولات المقبلة».

كان الرئيس السيسي وجّه شكراً للمنتخب عقب الهزيمة من الأرجنتين، قائلاً: «شكراً لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى».

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمنتخب بلاده، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (الأربعاء)، قائلاً: «فخورون بكم... ونشكركم جميعاً على ما قدمتموه من متعة وسعادة لجموع المصريين والعرب والأفارقة ومختلف دول العالم».

ويقول الناقد الرياضي، محمد الهليس، لـ«الشرق الأوسط»: «المصريون سعداء بما قدمه المنتخب المصري في كأس العالم، فالرحلة جاءت أكبر من التوقعات، كسرنا لعنة تاريخية وعبرنا لأدوار إقصائية وخسرنا بندية أمام الأرجنتين، إلى جانب حالة التكاتف وراء المنتخب في الشارع، الذي ترقب وتابع واحتفل وسط أجواء غائبة منذ 2010، وقت الحصول على آخر بطولة لأمم أفريقيا».

وتابع: «الجماهير تستقبل المنتخب بفرحة بما قدمه، ودعم بعد الذي تعرض له في مواجهة الأرجنتين، وهي رسائل يحتاج إليها المنتخب بشدة، خصوصاً مديره الفني حسام حسن».

صلاح في لقطة من مباراة الأرجنتين بكأس العالم (د.ب.أ)

وثمّن الهليس متابعة الرئيس السيسي لمشوار المنتخب، والتفاعل مع النتائج بعد المباريات برسائل إشادة ودعم، وهو ما يعكس إيمانه بقدرات حسام حسن، خصوصاً أنه طالب سابقاً بالاعتماد على المدرب الوطني، مضيفاً: «تكريم الرئيس المنتظر للبعثة سيزيد شعور اللاعبين والجهاز الفني بقيمة ما تم تحقيقه، وسيدفعهم لمواصلة النجاح، كما سيكون رد اعتبار لحسام حسن، بعد تعرضه لانتقادات وهجوم غير مبرر، نظير رفعه علم فلسطين خلال البطولة».

وأعلن اتحاد كرة القدم، مساء الأربعاء، أنه سيتم تجديد عقد حسام حسن حتى عام 2030، لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية.

من جانبه، يرى الناقد الرياضي، معاذ عبد المنعم، أن التكريم الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لن يكون كافياً لتخفيف أحزان الجماهير المصرية، التي لا تزال تشعر بمرارة الخروج من البطولة، خصوصاً بعد الأخطاء التحكيمية في الدقائق الأخيرة التي كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، إلا أنه سيعطي بالتأكيد دفعة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب، خصوصاً أنه يعكس تقدير الدولة المصرية لما قدموه من أداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة، وما حققوه من إنجاز تاريخي بالتأهل للمرة الأولى إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيشكل التكريم حافزاً للاعبين والجهاز الفني لمواصلة تقديم هذا المستوى في الاستحقاقات المقبلة، والعمل على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2027، لا سيما بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تجديد عقد حسام حسن حتى عام 2030، وهو ما يمنح المنتخب قدراً كبيراً من الاستقرار الفني، إلى جانب مواصلة سياسة ضخ عناصر جديدة أثبتت جدارتها، مثل مصطفى زيكو وكريم حافظ».