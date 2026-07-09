«فولجيني» رابع صفقات الخليج الصيفية

أعلن نادي الخليج تعاقده مع لاعب الوسط الكاليدوني أنجيلو فولجيني، ليمثل الفريق مدة موسمين حتى 2028.

ومثل نادي الخليج في توقيع العقد أمين العباس نائب المشرف على كرة القدم.

ويشغل فولجيني مركز الوسط، ويُعد رابع اللاعبين الأجانب المنضمين إلى صفوف الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مواصلة تدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والإضافة الفنية.

وخاض اللاعب مسيرة احترافية مميزة في الملاعب الفرنسية والألمانية، حيث مثّل أندية فالنسيان وأنجيه وماينتس ولانس، كما خاض تجربة في دوري روشن السعودي، مكتسباً خبرات متنوعة في عدد من المنافسات المحلية والقارية.

ويعوّل الجهاز الفني على ما يمتلكه فولجيني من جودة فنية ورؤية في صناعة اللعب، إلى جانب قدرته على الربط بين خطوط الفريق والمساهمة في بناء الهجمات، بما يعزز من خيارات الفريق خلال الموسم الجديد.

ويمثل انضمام فولجيني امتداداً لجهود نادي الخليج في بناء فريق متوازن قادر على المنافسة، وتحقيق تطلعات جماهير الدانة في الموسم المقبل.