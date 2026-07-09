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الرياضة رياضة سعودية

«فولجيني» رابع صفقات الخليج الصيفية

فولجيني مرتدياً قميص الخليج بعد توقيع العقد (موقع النادي)
فولجيني مرتدياً قميص الخليج بعد توقيع العقد (موقع النادي)
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«فولجيني» رابع صفقات الخليج الصيفية

فولجيني مرتدياً قميص الخليج بعد توقيع العقد (موقع النادي)
فولجيني مرتدياً قميص الخليج بعد توقيع العقد (موقع النادي)

أعلن نادي الخليج تعاقده مع لاعب الوسط الكاليدوني أنجيلو فولجيني، ليمثل الفريق مدة موسمين حتى 2028.

ومثل نادي الخليج في توقيع العقد أمين العباس نائب المشرف على كرة القدم.

ويشغل فولجيني مركز الوسط، ويُعد رابع اللاعبين الأجانب المنضمين إلى صفوف الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مواصلة تدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والإضافة الفنية.

وخاض اللاعب مسيرة احترافية مميزة في الملاعب الفرنسية والألمانية، حيث مثّل أندية فالنسيان وأنجيه وماينتس ولانس، كما خاض تجربة في دوري روشن السعودي، مكتسباً خبرات متنوعة في عدد من المنافسات المحلية والقارية.

ويعوّل الجهاز الفني على ما يمتلكه فولجيني من جودة فنية ورؤية في صناعة اللعب، إلى جانب قدرته على الربط بين خطوط الفريق والمساهمة في بناء الهجمات، بما يعزز من خيارات الفريق خلال الموسم الجديد.

ويمثل انضمام فولجيني امتداداً لجهود نادي الخليج في بناء فريق متوازن قادر على المنافسة، وتحقيق تطلعات جماهير الدانة في الموسم المقبل.

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الاتحاد والدرعية يتنافسان على جناح الخلود «العليوة»

العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)
العليوة يعد من أفضل اللاعبين الواعدين محلياً (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن ناديي الاتحاد والدرعية دخلا في منافسة على الفوز بخدمات عبد العزيز العليوة، جناح الخلود.

ويأتي هذا الاهتمام تتويجاً لموسم لافت خاضه العليوة «22 عاماً» مع الخلود، سجل من خلاله حضوراً مؤثراً في خط الهجوم، خاصة بعدما ساهم في قيادة فريقه لنهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام الهلال.

وقدّم اللاعب أرقاماً لافتة في الموسم الماضي، إذ شارك في 38 مباراة موزعة بين منافستي الدوري والكأس، وهو رقم يعكس مدى اعتماد الجهاز الفني للخلود عليه بوصفه عنصراً أساسياً في التشكيلة على مدار الموسم.

وكان العليوة تمكن من تسجيل 5 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى. ليتوج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعثة نيوم إلى ماربيا الجمعة لإقامة المعسكر الصيفي

غالتييه مدرب نيوم (موقع النادي)
غالتييه مدرب نيوم (موقع النادي)
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بعثة نيوم إلى ماربيا الجمعة لإقامة المعسكر الصيفي

غالتييه مدرب نيوم (موقع النادي)
غالتييه مدرب نيوم (موقع النادي)

تغادر بعثة فريق نادي نيوم، الجمعة، إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة معسكرها الإعدادي استعداداً للموسم الرياضي الجديد، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يقود المرحلة الأولى من تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وسيمتد المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، يتخلله برنامج فني وبدني مكثف يشمل حصتين تدريبيتين يومياً (صباحية ومسائية)، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين العناصر الحالية والصفقات الجديدة، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويُنتظر أن يستغل الجهاز الفني فترة المعسكر للوقوف على مستويات اللاعبين، وتطبيق أفكاره التكتيكية، في إطار التحضيرات التي يسعى من خلالها نيوم للدخول إلى الموسم بأفضل جاهزية ممكنة.

وعلى الصعيد الإداري، كان النادي قد كلّف شريف الزاير بتولي مهام الرئيس التنفيذي، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الخطوات التنظيمية التي يشهدها النادي استعداداً للمرحلة المقبلة.

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الدوري السعودي السعودية
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النصر يدشن طابعاً بريدياً «تذكارياً» بمناسبة لقب الدوري

النصر دعا جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي (موقع النادي)
النصر دعا جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي (موقع النادي)
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النصر يدشن طابعاً بريدياً «تذكارياً» بمناسبة لقب الدوري

النصر دعا جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي (موقع النادي)
النصر دعا جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي (موقع النادي)

أعلن نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن إبرام تعاون مع مؤسسة البريد السعودي «سبل» ورابطة دوري المحترفين السعودي، يقضي بإصدار طابع بريدي تذكاري احتفاءً بتتويج «العالمي» بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2025 - 2026، وهو التتويج الذي حسمه الفريق مطلع الشهر الماضي.

وجاء تصميم الطابع باللونين الأصفر والأزرق المميزين للنادي، مع شعار النصر في منتصفه، وعبارة «الرياض 1955» إشارة إلى تاريخ التأسيس، فيما تصدّر زاويته العلوية شعار المملكة وتاريخ الإصدار وفق التقويمين الهجري والميلادي (1447 - 2025)، بفئة اسمية قدرها ثلاثة ريالات للطابع الواحد.

ودعا النادي جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي «سبل»، في خطوة تأتي امتداداً لمبادرة سابقة أطلقتها المؤسسة أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإصدار طابع خاص بدوري روشن السعودي بشكل عام، لتكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها نادٍ سعودي على طابع بريدي رسمي يحمل شعاره الخاص، تكريماً لإنجازه المحلي.

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