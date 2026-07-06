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الشباب يعين البلجيكي رينارد مديراً رياضياً... ومصادر «الشرق الأوسط»: بدأ مهامه بتسويق الثلاثي الأجنبي

البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
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الشباب يعين البلجيكي رينارد مديراً رياضياً... ومصادر «الشرق الأوسط»: بدأ مهامه بتسويق الثلاثي الأجنبي

البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)
البلجيكي أوليفييه رينارد المدير الرياضي الجديد لنادي الشباب (الدوري الأميركي)

أعلن نادي الشباب، الاثنين، تعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً للنادي، ليتولى الإشراف على قطاع كرة القدم، في خطوة تأتي ضمن توجه الإدارة لتعزيز العمل المؤسسي، ودعم المشروع الرياضي استعداداً للموسم الجديد.

ويصل رينارد إلى الشباب قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث شغل منصب المدير الرياضي، بعدما سبق له العمل في المنصب نفسه مع سي إف مونتريال الكندي، وستاندارد لييغ، وكي في ميخلين البلجيكيين، إلى جانب توليه مناصب إدارية أخرى خلال مسيرته.

وأوضح النادي أن رينارد سيقود الاستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم، وسيتولى الإشراف على تطوير المنظومة الفنية، بما يشمل بناء استراتيجية متكاملة، والارتقاء بآليات العمل، ودعم مختلف الفئات، بما يتوافق مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

ويأتي تعيين رينارد ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها نادي الشباب استعداداً للموسم الرياضي الجديد، في إطار سعي الإدارة إلى تعزيز الهيكل الفني والإداري، وتهيئة الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن أولى المهام التي استهل بها رينارد مشواره مع الفريق هي تسويق عقود الثلاثي الأجنبي: السويسري فينسينت سيرو، والإنجليزي جوش براونهل، والفرنسي ياسين عدلي، والعمل على بيعهم أو إعارتهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة الفنية لتطوير صفوف «الشباب»، وإحداث غربلة شاملة في قائمة اللاعبين غير المحليين، تمهيداً للتعاقد مع أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق، وتلبية طموحات الجماهير الشبابية في الموسم الجديد.

وكان الفريق الشبابي قد عانى الأمرَّين في الموسم الماضي؛ بسبب ضعف الخيارات الفنية المتاحة، وتواضع مستويات بعض العناصر الأجنبية؛ ما أثر سلباً في نتائج الفريق في منافسات الدوري.

وتسعى إدارة الشباب بالتنسيق مع رينارد إلى تدارك أخطاء الماضي، وتحسين وضع الفريق الفني بشكل جذري، عبر إبرام صفقات نوعية قوية تعيد الهيبة لـ«شيخ الأندية».

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«الشرق الأوسط» (باريس )
الرياضة رياضة سعودية

النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
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النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسمياً رحيل نجم خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مسدلاً الستار على حقبةٍ فنيةٍ حافلةٍ بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. وعبر رسالةٍ وداعيةٍ مؤثرة بثها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، مؤكداً بذلك تقديره العميق للدور المحوري الذي اضطلع به النجم الكرواتي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

لم تكن التغريدة الوداعية مجرد إعلانٍ روتيني؛ بل تضمنت مقطع فيديو استعراضياً احترافياً، رصد من خلاله النادي أبرز المحطات الفنية لبروزوفيتش، مسلطاً الضوء على تمريراته الدقيقة، وأهدافه الحاسمة، وجهده البدني الذي جعله «المحرك» الفعلي لخط وسط النصر. هذا الفيديو كان توثيقاً لرحلة لاعبٍ نجح في أن يكون ركيزةً أساسيةً ومساهماً بارزاً في العديد من الإنجازات والانتصارات التي حققها الفريق خلال فترة وجوده.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر في صيف عام 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقةٍ كبرى وُصفت حينها بأنها إحدى أهم صفقات تدعيم خط الوسط في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال مسيرته بقميص «الأصفر»، أبان بروزوفيتش عن احترافيةٍ عالية وقدرةٍ فائقة على قراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، مما جعله عنصراً لا غنى عنه في حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة، ومحط إعجاب الجماهير على حد سواء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رحيل بروزوفيتش يأتي مع نهاية عقده الرسمي، الذي امتد لـ3 سنوات، واختتم في صيف 2026، مما يمنحه الحرية الكاملة في تحديد وجهته الكروية المقبلة بوصفه لاعباً حراً. وفي المقابل، تستعد إدارة النصر للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية للبحث عن بديلٍ بمواصفاتٍ عالمية لتعويض الفراغ الذي سيتركه «النجم» الكرواتي، وذلك تماشياً مع طموحات النادي المتجددة في المنافسة على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

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الرياضة كرة القدم نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يعيّن الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي

الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
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الدرعية يعيّن الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي

الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)

أعلن نادي الدرعية تعيين الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي، في إطار تعزيز هيكله الإداري، استعداداً لانطلاق أول مواسمه في «دوري روشن» السعودي للمحترفين.

ويمتلك مانينغ سجلاً يمتد لأكثر من 25 عاماً في الإدارة الرياضية، تنقل خلاله بين عدد من أبرز الدوريات الاحترافية في أميركا الشمالية؛ إذ شغل مناصب تنفيذية في الدوري الأميركي لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى جانب الدوري الكندي لكرة القدم.

وسبق لمانينغ رئاسة أندية تورونتو إف سي وريال سولت ليك، إضافة إلى تورونتو أرغونوتس، كما تُوّج بجائزة أفضل مدير تنفيذي في الدوري الأميركي لكرة القدم مرتين، نظير نجاحاته في قيادة المشاريع الرياضية والتجارية.

ويأتي تعيين مانينغ امتداداً لتحركات إدارة الدرعية لتدعيم منظومتها الإدارية بكفاءات ذات خبرة دولية، تزامناً مع استعدادات النادي لخوض أول مشاركة في «دوري روشن»، في ظل مشروع يستهدف بناء منظومة رياضية وتجارية مستدامة.

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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
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القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)

أعلنت إدارة نادي القادسية، الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمد القحطاني بشراء بقية عقده من نادي الهلال بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2030. وانتظر اللاعب قرار مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بشأنه قبل قرار الرحيل بعد أن أنهى تجربة قصيرة مع نادي التعاون في الموسم الماضي شارك من خلالها في 13 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً. وكان اللاعب محمد القحطاني «مواليد 2002» قد ظهر مع قائمة الهلال التي شاركت في صيف الموسم الماضي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أنه لم يجد الفرصة بعدها في المشاركة مع الفريق، وغادر للتعاون قبل أن تكون القادسية هي المحطة الجديدة له بناءً على توصية من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز. ويعد القحطاني اللاعب الثاني الذي يشتري القادسية بقية عقده من الهلال، حيث سبقه في الموسم الماضي اللاعب الدولي مصعب الجوير الذي قدم موسماً كبيراً مع القادسية، وأسهم في وصول الفريق لرابع الترتيب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والظهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

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