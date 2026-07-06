الشباب يعين البلجيكي رينارد مديراً رياضياً... ومصادر «الشرق الأوسط»: بدأ مهامه بتسويق الثلاثي الأجنبي

أعلن نادي الشباب، الاثنين، تعيين البلجيكي أوليفييه رينارد مديراً رياضياً للنادي، ليتولى الإشراف على قطاع كرة القدم، في خطوة تأتي ضمن توجه الإدارة لتعزيز العمل المؤسسي، ودعم المشروع الرياضي استعداداً للموسم الجديد.

ويصل رينارد إلى الشباب قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث شغل منصب المدير الرياضي، بعدما سبق له العمل في المنصب نفسه مع سي إف مونتريال الكندي، وستاندارد لييغ، وكي في ميخلين البلجيكيين، إلى جانب توليه مناصب إدارية أخرى خلال مسيرته.

وأوضح النادي أن رينارد سيقود الاستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم، وسيتولى الإشراف على تطوير المنظومة الفنية، بما يشمل بناء استراتيجية متكاملة، والارتقاء بآليات العمل، ودعم مختلف الفئات، بما يتوافق مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

ويأتي تعيين رينارد ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها نادي الشباب استعداداً للموسم الرياضي الجديد، في إطار سعي الإدارة إلى تعزيز الهيكل الفني والإداري، وتهيئة الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن أولى المهام التي استهل بها رينارد مشواره مع الفريق هي تسويق عقود الثلاثي الأجنبي: السويسري فينسينت سيرو، والإنجليزي جوش براونهل، والفرنسي ياسين عدلي، والعمل على بيعهم أو إعارتهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة الفنية لتطوير صفوف «الشباب»، وإحداث غربلة شاملة في قائمة اللاعبين غير المحليين، تمهيداً للتعاقد مع أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق، وتلبية طموحات الجماهير الشبابية في الموسم الجديد.

وكان الفريق الشبابي قد عانى الأمرَّين في الموسم الماضي؛ بسبب ضعف الخيارات الفنية المتاحة، وتواضع مستويات بعض العناصر الأجنبية؛ ما أثر سلباً في نتائج الفريق في منافسات الدوري.

وتسعى إدارة الشباب بالتنسيق مع رينارد إلى تدارك أخطاء الماضي، وتحسين وضع الفريق الفني بشكل جذري، عبر إبرام صفقات نوعية قوية تعيد الهيبة لـ«شيخ الأندية».