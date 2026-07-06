أوساكا يعلن رحيل «فيسينغ»... والمدرب الألماني في طريقه لـ«الاتحاد»

أعلن نادي غامبا أوساكا الياباني مغادرة مدربه الألماني ينس فيسينغ للفريق، من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد مع نادٍ خارج اليابان، مؤكداً عدم مرافقة المدرب لمعسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن كلاً من المدرب المساعد هاري بفال، ومدرب اللياقة البدنية تيمو روزنبرغ، غادرا الفريق أيضاً، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن فيسينغ أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي السعودي على أن يرافق فيسينغ الفريق في معسكره في ماربيا الإسبانية منتصف الشهر الحالي.