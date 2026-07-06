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الرياضة رياضة سعودية

أوساكا يعلن رحيل «فيسينغ»... والمدرب الألماني في طريقه لـ«الاتحاد»

المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
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أوساكا يعلن رحيل «فيسينغ»... والمدرب الألماني في طريقه لـ«الاتحاد»

المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)

أعلن نادي غامبا أوساكا الياباني مغادرة مدربه الألماني ينس فيسينغ للفريق، من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد مع نادٍ خارج اليابان، مؤكداً عدم مرافقة المدرب لمعسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن كلاً من المدرب المساعد هاري بفال، ومدرب اللياقة البدنية تيمو روزنبرغ، غادرا الفريق أيضاً، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن فيسينغ أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي السعودي على أن يرافق فيسينغ الفريق في معسكره في ماربيا الإسبانية منتصف الشهر الحالي.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التعاون يقترب من حسم صفقة «هندي»

عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التعاون يقترب من حسم صفقة «هندي»

عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي التعاون بات قريباً من حسم صفقة التعاقد مع لاعب نادي العروبة عبد الرحمن هندي، وذلك بعد تقديم عرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، الذي يتبقى فيها موسمان.

وبحسب المصادر، فإن قيمة شراء المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن هندي تبلغ نحو 5 ملايين ريال، وسط تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، ما جعل التعاون الأقرب لإغلاق الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة العروبة تلقت عروضاً جادة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، كان أبرزها من أندية التعاون والخلود والفتح، إلا أن التعاون نجح في تقريب وجهات النظر مع إدارة العروبة، وأصبح على أعتاب إنهاء التعاقد مع اللاعب، متفوقاً على بقية المنافسين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

برونو لاج يصل إلى الرياض تمهيداً للتوقيع مع الدرعية

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)
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برونو لاج يصل إلى الرياض تمهيداً للتوقيع مع الدرعية

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)

وصل المدرب البرتغالي برونو لاج إلى مدينة الرياض، استعداداً لتوقيع عقده لتدريب نادي الدرعية، وذلك وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

ويُعد لاج، البالغ من العمر 50 عاماً، من أبرز المدربين البرتغاليين خلال السنوات الأخيرة. وبدأ مسيرته التدريبية عام 1997 في أكاديميات فيتوريا دي سيتوبال، قبل أن يتنقل بين عدة محطات كمدرب مساعد، وصولاً إلى تدريب فريق بنفيكا الرديف.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية، أشرف لاج على 208 مباريات في مختلف المحطات التي عمل بها، حقق خلالها 120 انتصاراً مقابل 37 تعادلاً و51 خسارة، بنسبة فوز بلغت 57.7 في المائة، وبمعدل 1.92 نقطة في المباراة الواحدة.

وكشفت مصادر خاصة عن اتفاق كامل بين المدرب البرتغالي والمدير الرياضي دوغي فريدمان حول الصفقات الأجنبية والمحلية التي يجب إبرامها، حيث انطلق الدرعية في محاولة لحسم الصفقات الرئيسية قبل انطلاق المعسكر الخارجي.

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الرياضة رياضة سعودية

الرياض يغادر الاثنين إلى النمسا... ويخطط لـ«صفقات نوعية»

ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
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الرياض يغادر الاثنين إلى النمسا... ويخطط لـ«صفقات نوعية»

ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
ماوريسيو دولاك (موقع النادي)

تغادر بعثة فريق الرياض إلى النمسا الاثنين، وذلك لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي استعداداً للموسم الجديد، والذي يستمر لمدة 21 يوماً.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية متدرجة، على أن تختتم الرحلة بالعودة إلى الرياض في الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الحالي للدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات قبل انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين.

وعلى الصعيد الفني، يقود التدريبات المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، الذي تم تجديد عقده لموسم إضافي لضمان الاستقرار الفني للفريق.

وتعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على تعزيز صفوف الفريق بصفقات نوعية؛ إذ أتم النادي مؤخراً التعاقد مع الدولي العراقي إبراهيم بايش، بينما تواصل الإدارة مساعيها لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب والمحليين قبل انطلاق الموسم، وذلك لضمان ظهور الفريق بشكل يتناسب مع تطلعات جماهيره وتجنب صعوبات الموسم الماضي.

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