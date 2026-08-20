القحطاني: الفيحاء سيواجه الهلال بتركيز عالٍ وروح وانضباط
عبد الله القحطاني (نادي الفيحاء)
أكد عبد الله القحطاني، لاعب فريق الفيحاء، أهمية مواجهة فريق الهلال، اليوم (الخميس)، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يتعامل مع المرحلة الحالية بتركيز كبير، في ظل تقارب مواعيد المباريات، وحرص اللاعبين على الاستفادة من الفترة المتاحة بين كل مواجهة وأخرى بالشكل الأمثل.
وقال القحطاني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «مواجهة الهلال مهمة بالنسبة لنا، وندرك أنها تتطلب تركيزاً عالياً طوال مجرياتها، جدول المباريات خلال هذه الفترة متقارب؛ حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً، لذلك نحرص على الاستفادة من الوقت المتاح بين المباريات للاستشفاء والتحضير للمواجهة التالية، والعمل على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني».
وأضاف: «الفريق يعيش أجواء جيدة، والجميع لديه الرغبة في تقديم أفضل ما لديه. تركيزنا منصبّ على مباراة الغد، وسندخلها بروح عالية وانضباط داخل الملعب، ونسعى إلى تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».
وعن انضمامه إلى فريق الفيحاء وخوض موسمه الأول مع الفريق، قال القحطاني: «سعيد بانضمامي إلى الفيحاء، وخوض تجربتي الأولى مع الفريق. ومنذ وصولي وجدت تعاوناً كبيراً من زملائي والجهازين الفني والإداري، وهذا ساعدني على التأقلم سريعاً مع المجموعة، كما أتطلع إلى تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة مع زملائي في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم».
واختتم القحطاني حديثه بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الفيحاء، قائلاً: «دعم جماهيرنا ومساندتهم محل تقدير بالنسبة لنا، ونتطلع دائماً إلى إسعادهم وتقديم ما يليق باسم الفيحاء».
أكّد المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، أن المنظمة «ستكون يقظة» في مراقبة الرياضيين الروس قبل دورة الألعاب.
«الشرق الأوسط» (مونتريال )
واتكينز والهلال وأستون فيلا... ماذا يحدث بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5309117-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%9F
واتكينز والهلال وأستون فيلا... ماذا يحدث بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي؟
أولي واتكينز يحتفل بهدفه في مرمى فولهام (د.ب.أ)
كان أستون فيلا على علم منذ فترة بإعجاب الهلال بأولي واتكينز، ولذلك لم تكن التقارير التي بدأت تظهر في السعودية الأسبوع الماضي مفاجئة بالنسبة إلى النادي الإنجليزي.
وكان الانطباع لدى مصادر عدة لشبكة «The Athletic» أن الهداف التاريخي لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز سيبقى مع الفريق، خصوصاً في ظل صيف شهد تغييرات هائلة ورحيل عدد من زملائه الذين أمضوا فترات طويلة مع النادي.
أما العامل الآخر غير المحسوم فكان يتعلق بمدى استعداد أي نادٍ مهتم بواتكينز لتقديم مبلغ مالي كبير بما يكفي لإقناع أستون فيلا بتغيير موقفه.
وبناءً على رغبة المدرب أوناي إيمري، الذي يريد استمرار واتكينز، يتمسك أستون فيلا بموقفه المعلن المتمثل في الاحتفاظ بالمهاجم.
ورغم أن الشعور السائد يشير إلى بقائه، فإن هناك قدراً من القلق، فالواقع أن لكل لاعب سعراً. وأكدت مصادر في أستون فيلا مراراً أن النادي يعتمد بصورة كاملة على واتكينز خلال الموسم الحالي.
وعاد اللاعب البالغ 30 عاماً إلى التدريبات التحضيرية الأحد الماضي، بعدما منح إيمري اللاعبين الذين استمروا حتى نهاية كأس العالم إجازة لمدة أربعة أسابيع، اعتقاداً منه بأن ذلك سيحافظ على جاهزيتهم ويساعدهم في المراحل اللاحقة من الموسم.
ولمناقشة مستقبل واتكينز، واهتمام آرسنال ومانشستر يونايتد السابق به، وما قد يعنيه رحيله بالنسبة إلى أستون فيلا، تحدثت شبكة «The Athletic» مع مصادر عدة مرتبطة بالنادي وأندية أخرى ومقربة من اللاعب، شريطة عدم الكشف عن هويتها حفاظاً على علاقاتها.
ماذا سيعني رحيل واتكينز لأستون فيلا؟
بغض النظر عن محاولات واتكينز العودة مبكراً، فإن اللاعبين الثلاثة الذين تقلصت فترات إعدادهم للموسم ترتبط أوضاعهم ببعضها.
ولا يزال مستقبل إيميليانو مارتينيز غير محسوم، بينما توصَّل آرسنال إلى اتفاق للتعاقد مع إزري كونسا مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى مكافآت، على أن يخضع للفحص الطبي الخميس.
وكان مارتينيز يرغب منذ فترة طويلة في الرحيل، وقرر أستون فيلا خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يستطيع المضي قدماً من دون استمرار حالة الجدل المحيطة بمستقبله. وتحرك النادي للتعاقد مع زيون سوزوكي، حارس بارما، إلا أن انتقال مارتينيز إلى يوفنتوس تعطَّل بسبب النادي الإيطالي. وعاد الحارس البالغ 33 عاماً إلى مركز تدريبات «بوديمور هيث» الثلاثاء، بينما يساعده أستون فيلا حالياً على إيجاد وجهة أخرى.
ويمثل واتكينز ومارتينيز وكونسا العمود الفقري للفريق والأسس القوية التي بنى عليها إيمري مشروعه في أستون فيلا. ويلعب الثلاثة في مراكز محورية، وأصبحوا لاعبين دوليين أصحاب خبرة تحت قيادة المدرب الإسباني، وهم الآن يجسدون تدريجياً حجم التغيير الكبير الذي يشهده النادي هذا الصيف.
وكعادته، وضع إيمري قائمة بالمراكز التي يرغب في تعزيزها، وتشمل مركزي الظهير والجناح، إلا أن الخطط قد تتغير وفقاً لرؤية المدرب واللاعبين الذين يغادرون الفريق.
وكان أستون فيلا يرغب بهدوء في التعاقد مع مهاجم صريح، شريطة العثور على مشترٍ لتامي أبراهام. كما استمر التواصل بين إيمري ونيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي، منذ الفترة التي جمعتهما في فياريال، وكان الشعور السائد أن فيلا سيعاود محاولة التعاقد معه.
كيف ينظر أستون فيلا إلى واتكينز؟
يعد واتكينز من أبرز لاعبي أستون فيلا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك سيكون لرحيله أثر عاطفي كبير، بعدما كان عنصراً أساسياً في النجاحات غير المسبوقة التي حققها الفريق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي فترة سجل خلالها 15 هدفاً على الأقل في كل موسم.
ورغم بدايته الضعيفة في الموسم الماضي، ظهر واتكينز عندما احتاج إليه الفريق. وأصبح بطلاً للدوري الأوروبي، وخلد اسمه في تاريخ النادي.
وتعد احترافيته وسلوكه وشخصيته الودودة من الأسباب التي جعلته يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير وأفراد الطاقم الإسباني لإيمري.
وسواء من خلال طلبه تدريبات فردية إضافية بعد الحصص التدريبية أو الطريقة التي يتعامل بها بصورة عامة، فقد وصفه مسؤول بارز لـ«The Athletic» الصيف الماضي بأنه «رجل إنجليزي نبيل».
كما خاض واتكينز مباريات في مناسبات أخرى رغم معاناته من إصابات وتحمله الآلام. ولا ينشغل بالكثير من الأمور خارج كرة القدم، إذ لا يريد إهدار طاقته أو وقته بعيداً عنها، وتتمثل أولويته في أن يقدم أفضل نسخة ممكنة من نفسه لاعباً بصورة يومية.
ومع ذلك، ظل مستقبله غير واضح في مناسبات عدة، وإن لم يصل الأمر إلى المستوى الذي حدث مع مارتينيز. ورفض أستون فيلا في يناير (كانون الثاني) 2024 عرضاً من آرسنال بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، كان سيُدفع على ست دفعات، قبل أن يظهر اهتمام مانشستر يونايتد بعد ستة أشهر. وقرر الأخير لاحقاً تحويل اهتمامه إلى التعاقد مع بنيامين سيسكو.
ما خيارات واتكينز؟ ومن يرغب في ضمه؟
دخل واتكينز الصيف الحالي بعقلية منفتحة بشأن مستقبله، وفقاً لمصادر مقربة من اللاعب.
وكان متجهاً إلى كأس العالم وهو يدرك أنه يأتي خلف هاري كين في ترتيب مهاجمي منتخب إنجلترا، ولم يشارك سوى سبع دقائق في البطولة، بينما كان يدرس خياراته على مستوى الأندية.
ولم تكن هناك خيارات كثيرة أفضل من أستون فيلا، خصوصاً مع وجود شعور بأنه ربما أضاع فرصة الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي. إلا أن التغييرات التي يشهدها فيلا واقتراب عقده من أعوامه الأخيرة دفعاه إلى إبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة.
وسبق لواتكينز أن رفض عروضاً لتمديد عقده، إلا أن أستون فيلا قدم له عرضاً جديداً ويأمل في إحراز تقدم بشأنه.
وكان فنربخشة جاداً في محاولته التعاقد مع واتكينز في وقت سابق من الصيف. ووفقاً لمصدر مطلع، تواصل النادي التركي مع وسيط لمعرفة مدى استعداد أستون فيلا للدخول في مفاوضات.
أما اهتمام الهلال فكان قائماً منذ فترة طويلة. ومع وجود مجموعة جديدة من المسؤولين الإنجليز داخل النادي، من بينهم سايمون فرانسيس المدير الرياضي السابق لبورنموث، كانت هناك معرفة جيدة بممثلي واتكينز.
وجرت محاولات عدة قبل الثلاثاء، عندما قدم الهلال عرضاً رسمياً بقيمة 45 مليون يورو. ورفض أستون فيلا العرض، بينما واصل واتكينز تدريباته، إلا أن النادي السعودي لا يزال مستمراً في مساعيه للتعاقد معه.
ويعتقد الهلال أنه تلقى مؤشرات مشجعة من جانب اللاعب. وسيكون الانتقال مجزياً مالياً بصورة كبيرة لواتكينز، وإذا رفع الهلال عرضه، فقد يحصل أستون فيلا على قيمة مالية يصعب عليه الحصول عليها من نادٍ آخر.
ماذا سيحدث الآن؟
سجل واتكينز هدفه الـ100 بقميص أستون فيلا في أبريل (نيسان) الماضي، لينضم إلى قائمة أساطير النادي، ويحقق إنجازاً لم يتحقق منذ بيتر مكبارلاند في أوائل الستينات.
وسيؤدي فقدان واتكينز ومورغان روجرز إلى حرمان الفريق من لاعبين سجلا مجتمعين 46 في المائة من أهداف أستون فيلا في الدوري الموسم الماضي، فضلاً عن أن المنظومة الهجومية للفريق بُنيت حولهما.
ووفقاً لمصادر عدة تحدثت إليها «The Athletic»، كان واتكينز جزءاً من المجموعة القيادية المسؤولة عن ضبط غرفة الملابس. ويُنظر إليه بوصفه أحد أكثر لاعبي الفريق احترافية إلى جانب مجموعة تضم تايرون مينغز، وكونسا، وماتي كاش، ولوكاس ديني، وجون ماكغين، ويوري تيليمانس. وقد رحل اثنان من هذه المجموعة، بينما يحيط الغموض بمستقبل اثنين آخرين.
يريد أستون فيلا الاحتفاظ بواتكينز، إلا أن السؤال المطروح هو ما إذا كان الوقت قد حان لبدء الحقبة الثانية لإيمري بوجه جديد يقود خط الهجوم. وهل كانت ليلة إسطنبول بمثابة نهاية النسخة الأولى من أستون فيلا تحت قيادة المدرب الإسباني؟ وهل من المناسب الإبقاء على بعض ملامح المرحلة السابقة أم أن ذلك سيتعارض مع التحول الجاري؟
يدرك المسؤولون في أستون فيلا أن النادي شهد تغييرات كبيرة هذا الصيف، وربما أكبر مما كان مخططاً له في البداية. وإذا أصبح واتكينز اللاعب التالي الذي يغادر، فسيبدو حجم التحول الشامل داخل الفريق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة للصندوق السعودي (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أمس (الأربعاء)، البدء بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، والأهلي، والهلال، والنصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحوّل نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن مجالس إدارات شركات الأندية ستواصل أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء دوراتها، بمن في ذلك الأعضاء المعينون من المؤسسات غير الربحية، وذلك دعماً لاستقرار الأندية وضماناً لاستمرارية أعمالها. كما سيستقيل موظفو صندوق الاستثمارات العامة من رئاسة اللجان التنفيذية للأندية، امتثالاً للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة.
ماذا يعني استكمال استحواذ «الاستثمارات العامة» على الأندية الأربعة الكبار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5309011-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
ماذا يعني استكمال استحواذ «الاستثمارات العامة» على الأندية الأربعة الكبار؟
مشروع تخصيص الأندية يواصل استكمال خطواته التاريخية (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات العامة، لن يترتب عليه تغيير جذري في مجالس إدارات شركات الأندية الأربعة خلال المرحلة الحالية.
وبحسب المصادر، ستواصل مجالس إدارات شركات الأندية أداء مهامها حتى انتهاء دوراتها، بما في ذلك الأعضاء الذين جرى تعيينهم من المؤسسات غير الربحية، وذلك بما يضمن استقرار الأندية واستمرارية أعمالها بعد انتقال كامل ملكية أسهم الشركات إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي المقابل، سيتقدم رؤساء اللجان التنفيذية في الأندية الأربعة باستقالاتهم من مناصبهم، على أن يتم استقطاب أعضاء من خارج صندوق الاستثمارات العامة لتولي رئاسة اللجان التنفيذية، فيما يتوقع الإعلان عن الرؤساء الجدد خلال الأسبوعين المقبلين.
ويتولى أحمد الشنقيطي حالياً رئاسة اللجنة التنفيذية في الأهلي، وعبد المجيد الحقباني في الهلال، وعبد الله الحسيني في الاتحاد، وسلطان آل الشيخ في النصر.
وأوضحت المصادر أن التوجه نحو اختيار رؤساء اللجان التنفيذية من خارج الصندوق يأتي بهدف الامتثال للوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المتطلبات المتعلقة بعدالة المنافسة بين الأندية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الرياضة، الأربعاء، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، البالغة 25 في المائة، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحلّ مجالس إدارات تلك المؤسسات، بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.
وتمثل الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل.
ووفقاً للمصادر، فإن انتقال كامل ملكية شركات الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة من شأنه تعزيز جاذبيتها بوصفها أصولاً استثمارية، وتهيئتها بصورة أكبر لاستقطاب مستثمري القطاع الخاص، تمهيداً لإمكانية بيع حصص منها مستقبلاً ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة قد وقّعا في 26 أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70 في المائة من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال (الهلال)، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة وآسيا، بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي لكامل رأس مال شركة نادي الهلال، فيما تبلغ قيمة حقوق الملكية بحسب تداول 1.2 مليار ريال، وتم تنفيذ الصفقة على أساس قيمة منشأة كليّة تبلغ نحو 1.4 مليار. وبناءً عليه، بلغت قيمة المقابل للاستحواذ على حصة بنسبة 70 في المائة مبلغ 840 مليون ريال سعودي.
وبحسب المصادر، فإن نقل أسهم المؤسسة غير الربحية في نادي الهلال لصالح صندوق الاستثمارات العامة البالغة 25 في المائة سيسرع من عملية إتمام عملية البيع لشركة المملكة القابضة.
وتتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي. وتدعم هذه الاستراتيجية جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي. وتسهم استثمارات الصندوق في إطلاق الفرص التي تُحدث تحوّلاً في قطاع الرياضة، وتدعم نموه وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة المساهم الرئيسي في شركة نادي الهلال منذ يوليو (تموز) 2023، في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تسريع تطوّر الأندية وزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقد قاد صندوق الاستثمارات العامة خلال تلك الفترة رحلة التحوّل في شركة نادي الهلال، إلى جانب الفريق التنفيذي للنادي، وقد شهدت تنفيذ عملية تطوير واسعة في أطر الحوكمة والبنية التحتية والمرافق الخاصة والأداء التشغيلي للنادي، وقد ظهر أثر هذه الجهود من خلال نمو العوائد والقيمة التجارية للنادي، بدعم من الرعايات ومبيعات المنتجات وإيرادات المباريات. ويتطلع الصندوق إلى مواصلة دعم مسيرة نمو شركة نادي الهلال، باعتباره مالكاً مستمراً لحصة فيه.
ويعكس الاستحواذ قدرة شركة المملكة القابضة على تحديد الفرص الواعدة وخلق قيمة مستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني، كما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتنويع الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وبموجب هذه الصفقة، ستدعم شركة المملكة القابضة شركة نادي الهلال في تعزيز أدائها التجاري وتوسيع شراكاتها الدولية، ومواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية بمعايير عالمية.