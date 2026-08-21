مصادر «الشرق الأوسط»: باتشواي يتجه للمشاركة أمام الأهلي

يبحث أبها عن فوزه ونقاطه الأولى في دوري «روشن» السعودي، عندما يحل ضيفاً على الأهلي، السبت، في التاسعة مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويدخل الفريق الأبهاوي المواجهة بعد خسارته أمام الحزم بنتيجة 2 - 1 في الجولة الافتتاحية، التي شهدت عودته إلى دوري المحترفين.

وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» بأن المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي يتجه للمشاركة أمام الأهلي، في أول ظهور مرتقب له بقميص أبها، بعد دخوله خيارات الجهاز الفني للمواجهة، فيما لم تتحدد مشاركته أساسياً أو من مقاعد البدلاء.

وكان أبها قد أعلن تعاقده مع باتشواي، البالغ 32 عاماً، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن آينتراخت فرنكفورت الألماني، وهي الصفقة التي سبق أن كشفت عنها «الشرق الأوسط» قبل الإعلان الرسمي.

وخاض المهاجم البلجيكي 21 مباراة مع فرنكفورت في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، كما يمتلك خبرة دولية كبيرة، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، التي حققت فيها بلجيكا المركز الثالث، إلى جانب ظهوره في مونديال قطر 2022.

ويأمل أبها في أن يمنح ظهور باتشواي خطه الهجومي قوة إضافية في الاختبار الصعب أمام الأهلي، والعودة من جدة بنتيجة إيجابية تعيد الفريق سريعاً إلى مسار النقاط.