توقيف اللاعب الصربي ميلوسيفيتش أثناء تهريب 1.5 طن من الكوكايين

أوقفت السلطات البرتغالية اللاعب الصربي السابق أوروش ميلوسيفيتش، أثناء نقله شاحنة صغيرة محملة بنحو 1.5 طن من الكوكايين، إضافة إلى أسلحة نارية، في عملية أمنية أسفرت عن ضبط مخدرات تقدر قيمتها بنحو 70 مليون يورو.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، أن المخدرات المضبوطة تعود إلى ما يعرف بـ«كارتل البلقان»، وهي منظمة تنشط بصورة كبيرة في البرتغال وإسبانيا، مشيرة إلى أن ميلوسيفيتش كان جزءاً من خلية تابعة للتنظيم.
ولعب ميلوسيفيتش، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، في صفوف أندية صربية عدة، من بينها تشوكاريتشكي وإم راكوفيكا وتيليوبتيك وسينديليتش بلغراد، قبل أن ينتهي به الأمر متورطاً في نشاط إجرامي واسع النطاق.
وأفادت تقارير صحافية بأن ميلوسيفيتش يخضع حالياً للحبس الاحتياطي في مركز احتجاز تابع لمقر الشرطة القضائية البرتغالية في العاصمة لشبونة، بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وجاء توقيف اللاعب السابق ضمن عملية مشتركة نفذتها الشرطة القضائية البرتغالية والشرطة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي، واستهدفت تفكيك خلية تابعة لـ«كارتل البلقان». وأسفرت العملية عن توقيف صربيين آخرين داخل الأراضي الإسبانية، إلى جانب ضبط إجمالي 3.7 طن من المخدرات.