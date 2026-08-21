توقيف اللاعب الصربي ميلوسيفيتش أثناء تهريب 1.5 طن من الكوكايين

كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)

أشاد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، بلاعبه السابق كريم أديمي، مؤكداً أن انتقال الجناح الألماني إلى برشلونة سيكون مفيداً للطرفين، ومتوقعاً له مسيرة ناجحة مع الفريق الكاتالوني.

وقال كوفاتش، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني (كأس فرانز بيكنباور)، السبت: «أولاً وقبل كل شيء، إنه شخص رائع وصادق للغاية، وكانت علاقتي به جيدة جدا. كان دائماً منفتحاً معي».

وأضاف: «إنه اللاعب الذي أجريت معه أكبر عدد من المحادثات من بين جميع اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي. كانت هناك الكثير من النقاشات لشرح العديد من الأمور له».

وتولى كوفاتش تدريب أديمي في دورتموند حتى رحيل اللاعب إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون أن ينجح المهاجم في التتويج بأي لقب مع الفريق الألماني.

وأوضح كوفاتش أن رحيل أديمي كان الخيار الأفضل للطرفين، موضحاً: «كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا، لكنه لم يكن يتبقى في عقده سوى عام واحد، وأعتقد أنه كان من الصعب الإبقاء عليه».

وأشار: «كرة القدم تُلعب بطريقة مختلفة في إسبانيا، وبشكل أكبر في برشلونة. وبمعرفتي به، أنا متأكد من أنه سينافس هناك وسيظهر جودته وسرعته وشدته الهجومية. هانزي فليك يعرفه جيداً من المنتخب الألماني، وأتوقع له مسيرة رائعة».

كما أعرب كوفاتش عن اعتقاده بأن دورتموند سيواجه أديمي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مضيفاً: «أنا متأكد من أننا سنواجههم في دوري الأبطال هذا الموسم».

وتطرق المدرب الكرواتي إلى مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني، معتبراً الفريق البافاري المرشح الأبرز للفوز، وقال: «بايرن دائماً هو المرشح، لكن بالنسبة لنا هذا اللقاء يمثّل تحدياً كبيراً».

وأشاد كوفاتش بالبلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، قائلاً: «كان لاعباً يتمتّع بخبرة كبيرة، والآن ينقل هذه الخبرة إلى لاعبيه. كما أنه فائز حقيقي، وهذا أمر مهم دائماً. إضافة إلى ذلك، أمضى سنوات طويلة مع المدرب الذي أعتبره الأفضل في العالم، بيب غوارديولا، وهذا أمر جيد دائماً».