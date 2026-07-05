بوستيكوغلو للاعبي النصر: الاجتهاد هو من سيضمن وجودكم في التشكيلة

سادت أجواء من الإيجابية والروح المعنوية العالية، في أول اجتماع للرئيس التنفيذي لنادي النصر، سيميدو، والمدرب الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو، مع لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، في لقاء حمل رسائل تحفيزية، وأكد أهمية الحفاظ على منجزات الموسم الماضي، وفتح باب المنافسة أمام جميع اللاعبين.

واستهل سيميدو الاجتماع بالترحيب ببوستيكوغلو، مؤكداً أن التعاقد معه يمثل إضافة كبيرة للنصر، بالنظر إلى سجله الحافل بالإنجازات والبطولات، قبل أن يوجه حديثه للاعبين، مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود والتركيز خلال المرحلة المقبلة، من أجل المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي، ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

من جانبه، عبّر بوستيكوغلو عن سعادته بقيادة النصر، واصفاً المهمة بأنها فرصة جديدة وتحدٍ جديد في مسيرته التدريبية، مؤكداً أنه يتطلع إلى العمل مع المجموعة، وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها النادي وجماهيره.

وشدد المدرب الأسترالي على أهمية دخول الموسم بروح إيجابية وحماس كبير، مؤكداً للاعبين أن جميع عناصر الفريق ستخضع للتقييم خلال فترة الإعداد، وأن الفرصة ستكون متاحة للجميع لإثبات قدراتهم خلال المعسكر، وأن الاجتهاد والعمل سيكونان المعيار الأساسي في اختيار العناصر التي ستمثل الفريق خلال الموسم المقبل.