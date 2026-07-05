بوستيكوغلو يجتمع بلاعبي النصر... و«إجراءات خاصة» تغيب غريب

عقد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، أول اجتماع له مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق تدريبات الموسم الجديد، إذ استعرض برنامجه الفني، ورؤيته للمرحلة المقبلة.

وانطلقت تدريبات النصر وسط غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بإجازاتهم عقب مشاركاتهم مع منتخباتهم، فيما شهدت الحصة التدريبية وجود الحارس البرازيلي بينتو، إلى جانب حارسي المرمى الشابين عبد الرحمن العتيبي وسلطان الماس.

وغاب عبد الرحمن غريب عن التدريبات في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتجديد عقده بعد الحصول على موافقة رابطة دوري المحترفين، فيما اكتفى الحارس راغد النجار بالوجود في العيادة الطبية.

ولم يلتحق المدافع الفرنسي محمد سيماكان بالتدريبات، على أن ينضم إلى معسكر الفريق خلال الأيام المقبلة، بينما شهدت الحصة الأولى حضور الإسباني إينييغو مارتينيز، بعد تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي.

وعلى صعيد قائمة اللاعبين، سجلت التدريبات عودة عدد من العناصر العائدة من الإعارة، يتقدمهم هارون كمارا والبرازيلي ويسلي، إضافة إلى مشاركة عدد من اللاعبين المصعدين من فريق تحت 21 عاماً، من بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، ضمن خطة الجهاز الفني لتقييم جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.