النصر يحفز لاعبيه بعبارة بوستيكوغلو الشهيرة: «أنا ومعي بطولة»

واصلت إدارة النصر بث الرسائل المحفزة كجزء من استعدادات الفريق للموسم الجديد، في امتداد للنهج الذي اتبعته خلال الموسم الماضي، عندما رفعت شعار «عقلية النصر» لترسيخ ثقافة الانتصار داخل الفريق.

واختارت الإدارة، هذه المرة، أن تستلهم إحدى العبارات الشهيرة للمدرب الأسترالي الجديد، أنجي بوستيكوغلو، حيث وضعت صورة المدرب الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو على الشاشة الداخلية لمقر الفريق، مرفقة بعبارته الشهيرة: «في جميع أنديتي السابقة، كانت النهاية واحدة... أنا ومعي بطولة»، في رسالة تستهدف ترسيخ ثقافة الفوز، وإبقاء سقف الطموحات مرتفعاً منذ بداية الموسم.

كما حرصت إدارة النادي على وضع صور للاعبي النصر وهم يحتفلون بكأس بطولة الدوري التي حققها الفريق في الموسم الماضي، في خطوة تستهدف استحضار مشاهد التتويج، وتعزيز الدوافع لدى اللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات والحفاظ على لقب الدوري.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الفوز، وتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً، بالتوازي مع التحضيرات الفنية، أملاً في استمرار النجاحات خلال الموسم المقبل.