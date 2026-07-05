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الرياضة رياضة سعودية

غوميز: دونيس اصطدم بواقع صعب في المنتخب السعودي

رئيس الخليج أكد أنهم طلبوا نقل مبارياتهم إلى القطيف

غوميز خلال المؤتمر الصحافي (نادي الخليج)
غوميز خلال المؤتمر الصحافي (نادي الخليج)
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غوميز: دونيس اصطدم بواقع صعب في المنتخب السعودي

غوميز خلال المؤتمر الصحافي (نادي الخليج)
غوميز خلال المؤتمر الصحافي (نادي الخليج)

قال البرتغالي غوميز، المدرب الجديد لنادي الخليج، إنه سعيد بخوض تجربة جديدة في نادٍ سعودي بعد أن أنهى مؤخراً تجربته مع الفتح، مشيراً إلى أنه انتقل إلى التجربة الجديدة لإيمانه بالمشروع، وليس لأسباب مادية.

وبيّن غوميز أنه قدّم كل شيء لنادي الفتح، وكسب العديد من الأصدقاء هناك، وهذا من أهم مكاسبه طوال مشواره للعمل في المملكة عبر عدة محطات. مبيناً أنه يعتبر السعودية بلده الثاني، ويجد مشتركات عديدة بين الشعبين السعودي والبرتغالي.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده مع رئيس نادي الخليج المهندس أحمد خريدة، على هامش توقيع العقد الجديد مع النادي، الذي يستمر لموسمين، وسط حضور إعلامي كبير، تحدث عن أبرز أهدافه المقبلة في نادي الخليج، وبيّن أنه يسعى لمواصلة العمل الذي كان عليه من سبقوه، مع السعي لتلافي بعض الأخطاء التي وقعت، والتي تسببت في تراجع الفريق في الدور الثاني تحديداً، إلا أنه اعترف أن الهدف قصير الأمد هو حصد النقاط التي تضمن بقاء الفريق بين الكبار، ثم السعي للمواصلة بنفس النهج، وهذا يعتمد على المجموعة كلها. مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين في هذا الجانب، وأن عليهم العمل حتى النهاية، وألا يكون هناك تراجع كبير بعد تحقيق هدف البقاء.

وأوضح أنه مدرب واقعي، لأنه لم يقل أنه جاء لنقل الخليج إلى مستوى المنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مبيناً أن «هناك أندية دائماً في دائرة المنافسة مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، ودخل القادسية أيضاً، وهناك أندية أيضاً لديها إمكانات مالية، مثل نيوم والصاعد مؤخراً فريق الدرعية، ولذا هي من تتنافس على الحصاد، فيما تسعى البقية ألا يكونوا بعيدين عن مراكز الوسط».

وعن رأيه في النتائج المخيبة للمنتخب السعودي في مونديال «2026»، ردّ غوميز على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «لا أريد أن أقول كلاماً يسبب لي ضرراً، ولكن بشكل عام المدرب دونيس جاء في وقت صعب، وعمل واجتهد مع المجموعة التي معه، ولكن الأكيد أنه لقي أمامه واقعاً صعباً، هو أن عدداً كبيراً من الأسماء التي اختارها لا تجد فرصة اللعب في فرقها بسبب عدد اللاعبين الأجانب الثمانية في كل فريق، وهذا مؤثر سلباً بكل تأكيد».

وحول العصبية الزائدة التي عرفت عنه، خصوصاً في مشواره مع نادي الفتح تجاه التحكيم تحديداً، قال: «لا، لا أريد أن تكون هذه التهمة موجهة لي، أنا لم أطرد إلا مرة واحدة أمام الاتحاد، وكان غضبي مبرراً وقتها، ومع ذلك اعتذرت بعدها، ولكن أنا بشكل عام أؤيد التحكيم السعودي تحديداً، ولذا تحدثت أن الفريق المستضيف يجب أن يمنح حقّه في أن يختار الحكم المحلي أو الأجنبي، ليس صحيحاً أن يأتي الفريق الضيف ليلعب على ملعبك، وهو من جلب التحكيم الأجنبي».

من جانبه، قال المهندس أحمد خريدة إن «الإدارة اختارت المدرب الذي يناسب نهجها وخططها في أن يحافظ على وضع الفريق ويسعى لتطويره تدريجياً». مبيناً أن الإدارة ستقدم كل الدعم لهذا المدرب الذي تم اختياره، وفق إمكاناته وتاريخه ومنجزاته التي حققها في تجاربه السابقة.

وعن أهداف الموسم المقبل، بيّن رئيس الخليج أن الهدف هو التقدم التدريجي، وألا تكون هناك قفزة مفاجئة تربك النادي، وترفع متطلباته المالية إلى حدّ كبير وفوق قدراته، مشدداً على أنهم يواصلون العمل على إنجاز صفقات لدعم الفريق من اللاعبين، حيث إن التواصل مع لجنة الاستقطاب قائم.

وحول مباريات الفريق في الموسم المقبل، وهل ستقام في ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، أم تستمر في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام؟ قال خريدة: «رفعنا طلباً للجهات المختصة من أجل نقل مباريات الفريق إلى القطيف، ولكن لم يأتِ الردّ في هذا الجانب، وهذا موضوع يهمنا جداً في مسألة الدعم الجماهيري، فيما الهدف المقبل أن تقام المباريات على منشأة النادي بعد الانتهاء من تطويرها».

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الدرعية يعسكر في السويد وإسبانيا استعداداً لـ«دوري الأضواء»

الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
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الدرعية يعسكر في السويد وإسبانيا استعداداً لـ«دوري الأضواء»

الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)

كشف نادي الدرعية عن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، الذي يتضمن 3 مراحل رئيسية، تبدأ من مقر النادي، قبل الانتقال إلى معسكرين خارجيين في السويد وإسبانيا، ضمن خطة تحضيرية تهدف إلى رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج يوم 5 يوليو (تموز) الحالي، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته، حيث يخوض الفريق تدريباته في مقر النادي بالدرعية، مع تركيز الجهاز الفني على الجوانب البدنية وإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وعقب انتهاء المرحلة الأولى، يتوجه الفريق إلى السويد يوم 12 يوليو لإقامة المعسكر الخارجي الأول، الذي يستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة لتطبيق أفكاره التكتيكية والوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويختتم الدرعية برنامجه الإعدادي بالمعسكر الخارجي الثاني في إسبانيا، الذي يبدأ يوم 26 يوليو، حيث يعمل الجهاز الفني على استكمال جاهزية الفريق، ووضع اللمسات الأخيرة على منظومة اللعب، قبل العودة إلى الدرعية والدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد، فيما يتخلل المعسكرين إقامة عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستويات اللاعبين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب المغرب: هدفنا «الفوز بكأس العالم»

وهبي أشاد بروح لاعبيه في المباراة (أ.ب)
وهبي أشاد بروح لاعبيه في المباراة (أ.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب المغرب: هدفنا «الفوز بكأس العالم»

وهبي أشاد بروح لاعبيه في المباراة (أ.ب)
وهبي أشاد بروح لاعبيه في المباراة (أ.ب)

قال محمد وهبي، مدرب المغرب، إن التغيير في نظام اللعب جعل لاعب الوسط عز الدين أوناحي يلعب في دور جديد بالقرب من منطقة الجزاء، ما أدّى إلى تسجيله هدفين في الفوز 3-صفر على كندا في دور 16 لكأس العالم.

وحقّق المغرب فوزاً ساحقاً بعد أن واجه صعوبة في اختراق دفاع كندا في الشوط الأول، وسجّل أوناحي أول هدفين لفريقه بعدما أنهى الهجمات بطريقة رائعة.

وأبلغ وهبي الصحافيين: «لقد غيّرنا نظامنا الخططي، لذا فهو يلعب الآن في موقع متقدم أكثر في الملعب. هو يتمركز أكثر في الثلث الأخير من الملعب. إنه لاعب ذو قيمة كبيرة وقادر على اختراق ضغط المنافس بانطلاقاته وتقدمه عبر الخطوط».

وقال وهبي: «كان الشوط الأول شديد التنافس، وكان هناك بعض التعديلات التي كان يجب تنفيذها أثناء الاستراحة. عرضنا بعض مقاطع الفيديو في الاستراحة، وبعد ذلك أصبحنا أكثر سيطرة. لن أخوض في تفاصيل ما قلناه، لأن أمامنا مباريات أخرى. لم نغير هويتنا أو فلسفتنا في اللعب، لكن كان علينا الاستفادة من خط الوسط و(الحارس ياسين) بونو لوقف ضغطهم. كنا نعلم أن هناك مساحات خلف (الدفاع) يمكننا استغلالها».

كما أعجب وهبي بمرونة فريقه عندما لم يتمكن من السيطرة على المباراة في الشوط الأول.

وقال وهبي: «حاولنا أن نجعل لاعبينا يدركون أن هذه هي كأس العالم، ما يعني أنه ستكون هناك لحظات صعبة. المهم هو أنه عندما لا نكون في أفضل حالاتنا، علينا أن نتحلى بالمرونة. عندما يتحدث الناس عن المغرب، فإنهم يتحدثون عن منافس حقيقي ودولة كروية كبرى. وهذا مصدر فخر كبير».

وأضاف: «نريد أن نواصل المسيرة، ولا نريد أن نتوقف. سنحافظ على نفس الطموح ونفس الهدف (الفوز بكأس العالم)».

وكان أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة للمغرب هو رؤية المهاجم الأساسي إسماعيل صيباري يخرج من الملعب وهو يعرج في منتصف الشوط الأول.

وقال المدرب: «لم تتح لي الفرصة للتحدث مع الطبيب بعد. شعر صيباري ببعض الألم في فخذه. سنعرف المزيد في الأيام القليلة المقبلة».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

محرز في رسالة للأهلاويين: قاتلت معكم حتى النهاية وأودعكم مرفوع الرأس

رياض محرز ودّع الأهلي بعد مسيرة مميزة (الشرق الأوسط)
رياض محرز ودّع الأهلي بعد مسيرة مميزة (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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محرز في رسالة للأهلاويين: قاتلت معكم حتى النهاية وأودعكم مرفوع الرأس

رياض محرز ودّع الأهلي بعد مسيرة مميزة (الشرق الأوسط)
رياض محرز ودّع الأهلي بعد مسيرة مميزة (الشرق الأوسط)

ودّع الجزائري رياض محرز زملاءه في النادي الأهلي السعودي برسالة مؤثرة، عقب انتهاء عقده مع بطل آسيا، معبراً عن امتنانه للفترة التي قضاها داخل أسوار النادي، وما شهدته من إنجازات ولحظات ستبقى راسخة في ذاكرته.

واستهل محرز رسالته، التي نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بتوجيه الشكر إلى جميع زملائه، قائلاً: «إلى رفاقي... شكراً لكم على كل ما شاركناه، لقد كنت محظوظاً بعيش لحظات لا تنسى معكم، والفوز بالألقاب، وكتابة فصل من تاريخ هذا النادي، وبناء روابط ستبقى دائماً أقوى من كرة القدم».

وأكد قائد المنتخب الجزائري أنه بذل كل ما يملك من أجل الفريق، مشيراً إلى أن مصلحة النادي كانت دائماً أولويته، وأضاف: «أنا فخور بأنني قاتلت معكم حتى النهاية. لطالما حرصت على وضع مصلحة الفريق والجهاز الفني والنادي فوق كل اعتبار، حتى على حساب مصالحي الشخصية أحياناً، لأنني كنت أومن إيماناً راسخاً بهذا المشروع وبالأشخاص الذين يمثلونه».

وأوضح محرز أنه يغادر الأهلي وهو مرفوع الرأس، بعدما حافظ على الوفاء لزملائه والجهاز الفني وإدارة النادي وجماهيره، وقال: «سأرحل مرفوع الرأس، وأعلم أنني كنت وفياً لزملائي، ووفياً للجهاز الفني، ووفياً للنادي، ووفياً لجماهيره حتى النهاية».

ووجّه محرز رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي، دعاهم فيها إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، متمنياً لهم النجاح وتحقيق الأهداف التي رسموها معاً، قائلاً: «أتمنى لكم من صميم قلبي دوام التوفيق والنجاح، وأن تبقوا متحدين، وأن تحققوا كل هدف وضعناه معاً».

واختتم النجم الجزائري رسالته بكلمات حملت كثيراً من الوفاء، مؤكداً أن علاقته بزملائه ستبقى أكبر من حدود المستطيل الأخضر، وقال: «أينما قادتنا كرة القدم، لن أنسى أبداً الإخوة الذين وجدتهم في غرفة الملابس هذه. اعتنوا بأنفسكم يا إخوتي، وشكراً لكم على كل شيء».

وتطوي رسالة محرز صفحة ناجحة في مسيرته مع الأهلي، بعد أن ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وفي مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ليترك بصمة فنية وإنسانية ستظل حاضرة في ذاكرة جماهير «الملكي» وبطل آسيا.

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