تدريبات الهلال تنطلق... والدوليون ينضمون في 18 يوليو

انطلقت السبت تدريبات فريق الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد فراغ اللاعبين من الإجازة التي منحت لهم بعد نهاية الموسم الماضي.
وشهد مقر النادي في العاصمة الرياض تجمع اللاعبين، حيث انطلقت التدريبات في يومها الأول بالتركيز على الجانب اللياقي، شاملة تدريبات بدنية؛ إضافة إلى الجري حول الملعب.
وتستمر تدريبات الفريق في مقر النادي حتى موعد المغادرة إلى النمسا في 15 يوليو (تموز) الحالي؛ حيث سيخضع لاعبو الفريق لفحوص طبية صباح الأحد، في حين يواصلون تحضيراتهم الميدانية في مقر النادي مساءً؛ وذلك استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل.
ومن المنتظر أن يحضر لاعبو المنتخب السعودي «سالم الدوسري، حسان التمبكتي، متعب الحربي، ناصر الدوسري، سلطان مندش، محمد كنو، علي لاجامي»، بالإضافة إلى الأوروغوياني داروين نونيز، في معسكر الفريق الخارجي يوم السبت 18 يوليو.
كما سينضم السنغالي خاليدو كوليبالي للمعسكر يوم الأربعاء 22 يوليو، حيث منح الجهاز الفني راحة إضافية لهم؛ نظير مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم 2026، في حين يحدد لاحقاً موعد انضمام بقية نجوم الفريق المشاركين حالياً في المونديال.