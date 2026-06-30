نادي الهلال يودِّع لاعبته المغربية غزلان الشباك

أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك، معلنًا نهاية مشوارها مع فريق السيدات، وذلك عبر حساب الفريق على منصة «إكس».

يأتي هذا الوداع ضمن تحركات الهلال استعداداً للموسم الجديد، حيث تشهد الفرق النسائية خلال فترة الانتقالات عدداً من التغييرات على مستوى القوائم الفنية واللاعبات، في إطار تعزيز الصفوف وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وتعد غزلان الشباك إحدى أبرز اللاعبات اللاتي ارتدين قميص الهلال، إذ شكَّلت عنصراً أساسياً في الفريق بفضل خبرتها الكبيرة وشخصيتها القيادية داخل الملعب، وأسهمت في عديد من النتائج الإيجابية التي حققها الأزرق خلال فترة تمثيلها لتصبح من أهم ركائزه الفنية.

كما تمتلك اللاعبة سجلاً حافلاً على المستويين القاري والدولي، فهي قائدة المنتخب المغربي للسيدات، والمتوَّجة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، إلى جانب اختيارها أفضل لاعبة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، بعد مسيرة لافتة مع نادي الجيش الملكي المغربي حصدت خلالها عديداً من البطولات والألقاب الفردية، قبل انتقالها لخوض تجربتها مع الهلال.