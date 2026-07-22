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العالم الولايات المتحدة​

المدان بمحاولة قتل سلمان رشدي يواجه محاكمة جديدة

اتهامات إرهاب فيدرالية بتهمة الولاء لإيران

هادي مطر المدان بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي يدخل قاعة محكمة بولاية نيويورك في 16 مايو 2025 (أ.ب)
هادي مطر المدان بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي يدخل قاعة محكمة بولاية نيويورك في 16 مايو 2025 (أ.ب)
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المدان بمحاولة قتل سلمان رشدي يواجه محاكمة جديدة

هادي مطر المدان بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي يدخل قاعة محكمة بولاية نيويورك في 16 مايو 2025 (أ.ب)
هادي مطر المدان بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي يدخل قاعة محكمة بولاية نيويورك في 16 مايو 2025 (أ.ب)

واجه هادي مطر، الشاب الأميركي - اللبناني الأصل، المدان بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي، اتهامات جديدة في قضية إرهاب فيدرالية تُعمِّق البحث في دوافع الهجوم الذي استهدف الكاتب المشهور عالمياً بسكين خلال محاضرة عام 2022.

وبدأت المرافعات في القضية الجديدة، الأربعاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، التي تبعد نحو 115 كيلومتراً عن المنتجع الفني والفكري حيث تعرض رشدي للهجوم.

وكان متوقعاً أن يُقدِّم رشدي (79 عاماً) شهادته حول تفاصيل حادثة الطعن التي كادت تودي بحياته وأدت إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه، علماً بأنه روى تلك اللحظة وفترة تعافيه الطويلة في شهاداته السابقة أمام المحكمة، وكذلك في مذكراته، وفي مقابلات عديدة.

وخلال إحدى مقابلاته عام 2024، قال رشدي: «عندما تمعن النظر في الموت من كثب -وهو أقرب ما يمكن أن تصل إليه دون أن تخوض غمار الموت وتتجه نحو المجهول- يبقى ذلك الشعور عالقاً في ذهنك. إنه أشبه بظلٍّ يخيّم على المكان».

الروائي سلمان رشدي يحضر افتتاح الفيلم الوثائقي «السكين... محاولة اغتيال سلمان رشدي» خلال مهرجان صندانس السينمائي بولاية يوتا الأميركية في 25 يناير 2026 (أ.ب)

ويُمضي مطر (28 عاماً) حالياً عقوبة بالسجن مدتها 25 عاماً في نيويورك بتهمة الشروع في القتل والاعتداء على مستوى الولاية. وركزت تلك القضية في معظمها على تفاصيل الهجوم نفسه، بينما تتعمق القضية الفيدرالية في دوافع الجريمة.

ودفع مطر ببراءته من التهم الفيدرالية الموجهة إليه، والتي تشمل التورط في عمل إرهابي عابر للحدود. وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة بالسجن المؤبد.

ويعتقد المدعون العامون أن مطر كان يتصرف بدافع الولاء للحكومة الإيرانية و«حزب الله».

وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله روح الله الخميني، قد أصدر فتوى تبيح قتل رشدي بسبب روايته «آيات شيطانية» التي نُشرت عام 1988.

وتضمنت الأجهزة الإلكترونية الخاصة بمطر معلومات حول تلك الفتوى. وذكر المدعون في ملف قُدِّم للمحكمة عام 2025 أن مطر كان يحتفظ بملاحظات لاصقة يدوّن فيها بحثه عن رشدي والطرق والأماكن المحتملة لقتله. كما عَثَر عملاء فيدراليون في غرفة نومه في نيوجيرسي على صور للخميني وخليفته المرشد الراحل علي خامنئي.

وكتب مساعدا وزير العدل الأميركي تيموثي لينش وتشارلز كرولي في الملف إنه «عندما حاول تنفيذ الفتوى، كان يعتقد أنه يفعل ذلك نيابةً عن (حزب الله)، الذي تصنفه الحكومة الأميركية منظمة إرهابية».

وتعليقاً على القضية، قال وكيل الدفاع عن مطر، المحامي ناثانيال بارون، إنه يعتزم الإدلاء ببيان خلال المحاكمة الجديدة.

وفي السنوات التي سبقت المحاكمة، حاول محامو مطر دون جدوى استبعاد بعض الأدلة من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشاطه الرقمي الآخر، بحجة أن عمليات البحث الإلكتروني الحكومية كانت واسعة النطاق للغاية.

ورفض مطر الإدلاء بشهادته أمام محكمة الولاية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيدلي بشهادته أمام المحكمة الفيدرالية.

وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة الولاية، أكد مطر أنه يؤمن بحرية التعبير، لكنه رأى أن رشدي «منافق» و«يريد التنمّر على الآخرين».

وُلد مطر في الولايات المتحدة لأبوين هاجرا من لبنان، وهو يحمل جنسيتَي البلدين. وصرّحت والدته بأنه أصبح متقلب المزاج ومنعزلاً بعد رحلة قام بها عام 2018 إلى لبنان.

ووُلد رشدي في الهند، ونشأ في بريطانيا، وهو الآن مواطن أميركي. وفاز بجائزة بوكر عام 1981 عن روايته «أطفال منتصف الليل». لكن شهرته بلغت ذروتها مع روايته «آيات شيطانية».

وأجبرت فتوى الخميني عام 1989 رشدي على الاختباء لسنوات. وعلى الرغم من أن إيران لم تركز في السنوات الأخيرة على الفتوى، فإنها لم تلغها قط.

ونفت الحكومة الإيرانية تورطها في حادثة الطعن عام 2022.

وبعد روايته «سكين»، التي تتضمن مذكراته عن حادثة الطعن، عاد رشدي إلى الكتابة، ومنها مجموعة قصص بعنوان «الساعة الحادية عشرة» عام 2025.

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القضاء الإرهاب محاكمة أميركا إيران

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