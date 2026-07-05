بعثة مصر تصل إلى أتلانتا استعداداً لمواجهة الأرجنتين

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، بعد رحلة طيران استغرقت ساعتين، استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.
ويلتقى منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد أتلانتا.
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه مساء الجمعة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4 - 2، بعد التعادل 1 - 1، في دور الـ32 بالنسخة رقم 23 للمونديال.
في المقابل، كان منتخب الأرجنتين قد فاز بنتيجة 3 - 2 على الرأس الأخضر في دور الـ32 أيضاً.