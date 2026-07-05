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بونو: رسائل الملك محمد السادس حفزتنا في المونديال

بونو أجاد في الدفاع عن شباك منتخب بلاده أمام كندا (أ.ف.ب)
بونو أجاد في الدفاع عن شباك منتخب بلاده أمام كندا (أ.ف.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بونو: رسائل الملك محمد السادس حفزتنا في المونديال

بونو أجاد في الدفاع عن شباك منتخب بلاده أمام كندا (أ.ف.ب)
بونو أجاد في الدفاع عن شباك منتخب بلاده أمام كندا (أ.ف.ب)

أكّد ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، أن صعود فريقه لدور الثمانية ببطولة كأس العالم، جاء نتيجة المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام المنتخب الكندي.

ووجّه بونو الشكر لجميع المنتسبين لمنتخب المغرب، مشدداً على أن كلمات الملك محمد السادس «تمثل دعماً مهماً» للاعبي الفريق.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في المونديال، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على المنتخب الكندي، في دور الـ16 للمسابقة، مساء السبت.

وأثنى بونو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت في هيوستن، على الروح القتالية التي تمتع بها اللاعبون أثناء المباراة، حيث قال: «أودّ أن أشكر اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به اليوم. لم تكن المواجهة سهلة، فالفريق المنافس قدّم أداءً جيداً للغاية على الصعيدين الخططي والبدني، وتسبب لنا في كثير من المشاكل».

أضاف الحارس المغربي: «الحمد لله تمكنا من الصمود، وبعد هدف عز الدين أوناحي في الشوط الثاني، أعتقد أننا ظهرنا بشكل أفضل في اللقاء، وازدادت ثقة اللاعبين، وتمكنا من التعامل مع الأمور بشكل أفضل».

أشار بونو: «أبارك لجميع اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، كما أوجه الشكر لجميع الذين يعملون معنا ويساعدوننا على الوصول إلى هذا المستوى».

وشدّد بونو: «أريد أيضاً أن أشكر الملك محمد السادس على رسائله، فهي تحفز اللاعبين كثيراً وتمثل دعماً مهماً بالنسبة لنا. كما أشكر الجماهير المغربية التي لم تتمكن من السفر لمساندتنا، فنحن نشاهد مقاطع الفيديو والصور القادمة من المغرب، وندرك حجم الحب الذي يكنه الشعب المغربي لنا».

واختتم حارس منتخب المغرب تصريحاته قائلاً: «نتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا خلال مباراة دور الثمانية حتى نهدي هذا الصعود وهذه السعادة لجميع المغاربة».

وضرب منتخب المغرب موعداً ثأرياً في دور الثمانية مع منتخب فرنسا، الذي سبق أن تغلب على منتخب «أسود الأطلس» في الدور قبل النهائي للنسخة الماضية، التي أقيمت بقطر عام 2022.

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انتقد ريان شرقي، لاعب فرنسا، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي بدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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واصل كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، تألقه في بطولة كأس العالم، حيث سجّل هدف تقدم منتخب بلاده في مرمى باراغواي بدور الـ16 من البطولة.

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شرقي: لم أرَ فريقاً يرتكب 30 خطأ دون إنذار... الحكم فقد السيطرة

يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

شرقي: لم أرَ فريقاً يرتكب 30 خطأ دون إنذار... الحكم فقد السيطرة

يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)

انتقد ريان شرقي، لاعب فرنسا، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي بدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفاز منتخب فرنسا 1 - صفر من خلال ركلة جزاء سجّلها مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي في الدقيقة 70، ليتأهل وصيف النسخة الماضية من المونديال إلى دور الثمانية.

وقال شرقي، في تصريحات عقب المباراة: «لم أكن أعلم أن فريقاً يمكنه ارتكاب 30 خطأ دون الحصول على بطاقة صفراء، بكل أمانة، كان الأمر لا يصدق. في كل مرة حاولنا فيها بناء هجمة، كان يحدث خطأ آخر، وتوقف جديد، ومع ذلك كان الحكم يشير باستمرار اللعب».

وأضاف: «نطلب من اللاعبين احترام الحكام، لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلاً. إذا رفض الحكم معاقبة الأخطاء المتكررة، فهو يشجع على مزيد منها. هذا ليس حماية لكرة القدم، بل مكافأتها».

وتابع، في تصريحات في المنطقة الإعلامية عقب المباراة: «الأمر الأكثر إحباطاً هو أننا اضطررنا لمواجهة ما هو أكثر من مجرد خصومنا. كل قرار بدا وكأنه يزيد الأمور تعقيداً، ولم يكن لتقنية الفيديو المساعد (فار) أي دور في حماية اللاعبين. ما فائدة التكنولوجيا إن كانت صامتة عندما تخرج المباراة عن السيطرة؟».

وتابع: «أكنّ احتراماً كبيراً لباراغواي لأنهم قاتلوا بكل ما لديهم من قوة، لكن الحكم فقد السيطرة تماماً على المباراة. كان من حق الجماهير مشاهدة كرة القدم، لا مباراة تقطع باستمرار بسبب الأخطاء دون أي عواقب».

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الرياضة رياضة عالمية

دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
  • فيلادليفا الولايات المتحدة:: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفا الولايات المتحدة:: «الشرق الأوسط»
TT

دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)

شدّد ديزيريه دوي، نجم منتخب فرنسا، على صعوبة المواجهة التي جرت أمام منتخب باراغواي، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصعد المنتخب الفرنسي لدور الثمانية في المونديال، المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب باراغواي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وقال دوي، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالالتحامات. كان يتعين علينا أن نكون مستعدين».

أضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: «هذا الفريق يبذل قصارى جهده في كل كرة مشتركة. كان ينبغي علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا في المباراة».

أوضح دوي: «أحياناً كنا نندفع بحماس زائد، لكننا تمكنا من الحفاظ على فاعليتنا، والأهم من ذلك أننا تأهلنا لدور الثمانية».

وكان دوي هو من تسبب في ركلة الجزاء، التي جاء منها هدف المنتخب الفرنسي الوحيد، بعدما تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء منتخب باراغواي.

وضرب منتخب فرنسا موعداً ساخناً في دور الثمانية للبطولة ضد منتخب المغرب، مساء الخميس المقبل، بحثاً عن مقعد في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي توّج بها منتخب «الديوك» عامي 1998 و2018.

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رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا باراغواي
الرياضة رياضة عالمية

مبابي: باراغواي ظنوا أننا سنأتي للملعب ببدلات رسمية... نعرف اللعب بعنف!

كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مبابي: باراغواي ظنوا أننا سنأتي للملعب ببدلات رسمية... نعرف اللعب بعنف!

كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)

لم يتردد كيليان مبابي في التعبير عن رأيه بصراحة بعد فوز فرنسا على باراغواي، حيث انتقد قائد المنتخب الفرنسي بشدة سلوك «الألبيروجا»، وذلك بعد تعرضه للمضايقات والاستهداف والاستفزازات المتكررة.

وضمنت فرنسا مكانها في ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوز صعب بنتيجة 1 - صفر على باراغواي.

ورغم الإحباط الذي سبّبه التكتل الدفاعي الباراغوياني طوال معظم المباراة، سيطر رجال ديدييه ديشان على مجريات اللعب، لكنهم فشلوا في كسر التعادل حتى الدقيقة الستين. وفي النهاية، حسم كيليان مبابي المباراة بركلة جزاء، مانحاً «الديوك» فوزاً ثميناً، وسيواجهون الآن المغرب في مباراة تحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان مبابي مستاء للغاية، وفي حديثه لقناة «بي إن سبورتس»، علّق كيليان مبابي على سلوك لاعبي باراغواي خلال المباراة قائلاً: «أعتقد أننا كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. لقد كانت مباراة رائعة. أظهرنا أننا لسنا مجرد فريق يجيد اللعب الهجومي. إذا تطلب الأمر بذل جهد كبير، فسنبذله. لا مشكلة لدينا في ذلك. ظنوا أننا سنأتي ونلعب ببدلات رسمية، ونقدم تمريرات رائعة. نحن نعرف أيضاً كيف نلعب بأسلوب عنيف. لقد فزنا، بل تفوقنا عليهم في ذلك».

لكن لاعب ريال مدريد أوضح أنه لم يتفاجأ بهذه الخطة، حيث قال: «هذه هي كرة القدم التي يلعبونها. هذه هي طريقتهم في اللعب. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب. هناك طريقة واحدة فقط، وهي الفوز. حاولوا الضغط علينا، لكننا ضغطنا عليهم بهذه الطريقة».

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