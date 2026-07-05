بونو: رسائل الملك محمد السادس حفزتنا في المونديال

أكّد ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، أن صعود فريقه لدور الثمانية ببطولة كأس العالم، جاء نتيجة المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام المنتخب الكندي.

ووجّه بونو الشكر لجميع المنتسبين لمنتخب المغرب، مشدداً على أن كلمات الملك محمد السادس «تمثل دعماً مهماً» للاعبي الفريق.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في المونديال، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على المنتخب الكندي، في دور الـ16 للمسابقة، مساء السبت.

وأثنى بونو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت في هيوستن، على الروح القتالية التي تمتع بها اللاعبون أثناء المباراة، حيث قال: «أودّ أن أشكر اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به اليوم. لم تكن المواجهة سهلة، فالفريق المنافس قدّم أداءً جيداً للغاية على الصعيدين الخططي والبدني، وتسبب لنا في كثير من المشاكل».

أضاف الحارس المغربي: «الحمد لله تمكنا من الصمود، وبعد هدف عز الدين أوناحي في الشوط الثاني، أعتقد أننا ظهرنا بشكل أفضل في اللقاء، وازدادت ثقة اللاعبين، وتمكنا من التعامل مع الأمور بشكل أفضل».

أشار بونو: «أبارك لجميع اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، كما أوجه الشكر لجميع الذين يعملون معنا ويساعدوننا على الوصول إلى هذا المستوى».

وشدّد بونو: «أريد أيضاً أن أشكر الملك محمد السادس على رسائله، فهي تحفز اللاعبين كثيراً وتمثل دعماً مهماً بالنسبة لنا. كما أشكر الجماهير المغربية التي لم تتمكن من السفر لمساندتنا، فنحن نشاهد مقاطع الفيديو والصور القادمة من المغرب، وندرك حجم الحب الذي يكنه الشعب المغربي لنا».

واختتم حارس منتخب المغرب تصريحاته قائلاً: «نتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا خلال مباراة دور الثمانية حتى نهدي هذا الصعود وهذه السعادة لجميع المغاربة».

وضرب منتخب المغرب موعداً ثأرياً في دور الثمانية مع منتخب فرنسا، الذي سبق أن تغلب على منتخب «أسود الأطلس» في الدور قبل النهائي للنسخة الماضية، التي أقيمت بقطر عام 2022.