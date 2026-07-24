ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي

يعمل ريال مدريد على التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وحتى الآن لم تبدأ مفاوضات رسمية بين الناديين، إلا أن ريال مدريد واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق، ويتحرك على أساس أن رودري سينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رودري (30 عاماً) دخل العام الأخير من عقده مع مانشستر سيتي، الذي يمتد حتى صيف 2027، بينما يواصل النادي الإنجليزي الحوار مع اللاعب بشأن مستقبله، ويأمل في استمراره ضمن تشكيلة المدرب إنزو ماريسكا خلال موسم 2026 - 2027.

وكانت مصادر داخل ريال مدريد تؤكد طوال الصيف أن رودري ليس ضمن خطط النادي، إلا أن الموقف تغيّر بعد عودته من كأس العالم؛ إذ لعب المستوى الذي قدمه ودوره في تتويج إسبانيا باللقب دوراً رئيسياً في قرار النادي السعي لضمه.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح رودري أحدث الراحلين عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد نهاية حقبة بيب غوارديولا التي استمرت عشرة أعوام، وتولي إنزو ماريسكا القيادة الفنية، إلى جانب رحيل جون ستونز وبرناردو سيلفا عقب انتهاء عقديهما، وانتقال الأخير إلى ريال مدريد.

وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في 21 يوليو (تموز) عن أن محادثات مستقبل رودري مع مانشستر سيتي ستتواصل بعد كأس العالم، حيث توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة عقب فوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي، إلا أنه لم يُبدِ حتى ذلك الحين رغبة كبيرة في تجديد عقده.

وقاد رودري منتخب إسبانيا في جميع مبارياته الثماني بكأس العالم، وأسهم في إحراز اللقب العالمي بعد التتويج ببطولة أوروبا عام 2024.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الظهر، فيما لم يتحدد موعد عودته للملاعب.

وكان رودري قد تحدث في مارس (آذار) الماضي، عن رغبته في العودة للعب في إسبانيا، قائلاً: «أود العودة إلى الدوري الإسباني، وبالتأكيد أرغب في ذلك. لعبي سابقاً مع أتلتيكو مدريد لا يمنعني من تمثيل ريال مدريد، فهناك لاعبون سبق أن فعلوا ذلك، وربما ليس بانتقالات مباشرة، ولكن في النهاية حدث الأمر».

وأضاف: «لا يمكنك رفض أحد أفضل الأندية في العالم».

وعاد رودري إلى الملاعب مع مانشستر سيتي في مايو (أيار) 2025 بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن معظم موسم 2024 - 2025، وخاض 33 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2025 - 2026، تخللتها فترتا غياب بسبب إصابات عضلية في العضلة الخلفية والفخذ.

وعزز مانشستر سيتي خط وسطه هذا الصيف بالتعاقد مع إليوت أندرسون قادماً من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، كما يسعى للتعاقد مع المغربي أيوب بوعدي (18 عاماً) لاعب ليل الفرنسي، بعد تألقه في كأس العالم.

وعند سؤاله عن مستقبل رودري في أول مؤتمر صحافي له مع مانشستر سيتي، قال إنزو ماريسكا: «من الطبيعي أن تحيط الشائعات باللاعبين الكبار. لست قلقاً بشأن ذلك. لقد فاز بكأس العالم وكان أحد أفضل لاعبي البطولة، وكل مدرب يرغب في امتلاك لاعب مثل رودري».

وأضاف: «سيخضع لعملية جراحية، ثم يحتاج إلى إجازة وراحة وتعافٍ، وبعدها سيعود إلينا».

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2019، وخلال سبعة مواسم أحرز أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ثلاث مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2023، عندما سجل هدف الفوز في النهائي.

وخاض بقميص مانشستر سيتي 298 مباراة، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 32.

ويرى مراسل ريال مدريد ماريو كورتغانا أن التعاقد مع رودري سيكون الخبر الأكثر إثارة لجماهير النادي هذا الصيف، بعد أن طالبت الجماهير مراراً بإتمام الصفقة رغم رفض الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز في الأشهر الماضية.

ويعتقد أن الجميع داخل النادي بات يرى في رودري الخيار المثالي لشغل مركز لاعب الارتكاز، خاصة أنه أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، وقاد إسبانيا إلى لقب كأس العالم، كما أنه لطالما أبدى رغبته في العودة إلى بلاده وإنهاء مسيرته هناك.

إلا أن الصفقة لا تخلو من المخاطر؛ إذ لا يميل ريال مدريد عادة إلى استثمار مبالغ كبيرة في لاعبين تجاوزوا الثلاثين من العمر، فضلاً عن أن رودري تعرض لإصابة خطيرة في الركبة عام 2024، أعقبتها إصابات عضلية متكررة.

ومع ذلك، فإن الأداء الذي قدمه في كأس العالم بدد كثيراً من الشكوك حول حالته البدنية، وأعاد التركيز إلى الإضافة الفنية التي يمكن أن يقدمها للفريق.

كما أن شخصيته القيادية وخبرته وأسلوبه الاحترافي قد يمنحان غرفة ملابس ريال مدريد دفعة مهمة، في وقت شهد فيه الفريق بعض المشكلات الداخلية خلال الموسمين الماضيين.

أما مراسل مانشستر سيتي سام لي، فيرى أن هذا هو الخبر الذي كانت جماهير النادي تخشاه.

وأشار إلى أن إدارة سيتي حاولت لأكثر من عام إقناع رودري بتجديد عقده، وكانت حريصة على عدم وصوله إلى العام الأخير من عقده دون توقيع، إلا أن عدم موافقته كشف عن أن فكرة الرحيل كانت تراوده منذ فترة.

وأضاف أن المقربين من اللاعب يعلمون أن حلمه منذ سنوات هو ارتداء قميص ريال مدريد، والعودة إلى العاصمة الإسبانية، رغم بدايته مع أتلتيكو مدريد.

المفاجأة، بحسب لي، لم تكن في رغبة اللاعب، وإنما في تغيير موقف ريال مدريد نفسه، بعدما كانت قياداته، بمن فيهم فلورنتينو بيريز والمدرب جوزيه مورينيو، لا يفكرون في ضمه، قبل أن يغيّر تألقه في كأس العالم هذا التوجه.

ويرى أن رحيل رودري سيترك فراغاً كبيراً في خط وسط مانشستر سيتي، بل في الفريق بأكمله؛ لأن النتائج كانت دائماً أفضل بوجوده، حتى بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

ويختتم بأن النادي سيضطر لإيجاد حلول جديدة لتعويضه، في وقت بدأت فيه بالفعل عملية البحث عن البديل، بينما ستظل جماهير سيتي منقسمة بين من يتفهم رغبته في خوض تجربة جديدة، ومن يشعر بالغضب بسبب انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد، خصوصاً بعد الجدل الذي رافق فوزه بالكرة الذهبية عام 2024 على حساب فينيسيوس جونيور.