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الرياضة رياضة عالمية

وفاة عامل في موقع تطوير ملعب كامب نو

ملعب كامب نو (الشرق الأوسط)
ملعب كامب نو (الشرق الأوسط)
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وفاة عامل في موقع تطوير ملعب كامب نو

ملعب كامب نو (الشرق الأوسط)
ملعب كامب نو (الشرق الأوسط)

قالت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا إن عاملاً يبلغ من العمر 54 عاماً تُوفي، الجمعة، أثناء عمله في مشروع إعادة تطوير ملعب كامب نو، التابع لنادي برشلونة، بطل «الدوري الإسباني».

وتُعد هذه أول حادثة وفاة تُسجَّل في موقع الأشغال منذ بدء أعمال التجديد، في يونيو (حزيران) 2023.

واستُدعيت خدمات الطوارئ إلى الملعب، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ العامل. ويُعتقد أنه «توفي نتيجة ضربة».

وفُتح تحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وانطلقت عملية إعادة بناء كامب نو قبل 3 أعوام، لكنها شهدت تباطؤاً بسبب تعقيدات تتعلق بالتراخيص وشكاوى بشأن ظروف العمل، من بين عوامل أخرى.

ويركز مشروع إعادة التطوير حالياً، جزئياً، على تركيب حلقة ضغط صُممت لدعم هيكل سقف الملعب.

ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال مطلع عام 2028، حيث سيستوعب 105 آلاف متفرج، في رقم قياسي على مستوى الملاعب الأوروبية.

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